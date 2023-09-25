Banished
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 250.00 MB
- Üretici Shining Rock Software LLC
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Hemen Banished indirin ve bu dinlendirici oyuna kendinizi kaptırın.
Shining Rock Software LLC tarafından geliştirilen ve yayınlanan Banished 2014 yılında piyasaya sürüldü. Bu şehir kurma ve strateji oyununda, başka bir ülkede hayatlarına yeniden başlamaya karar veren az sayıda sürgün edilmiş yolcuları kontrol ediyorsunuz.
Bu oyunda ön önemli kaynak insanlardır. Doğup, büyüyüp, çalışan bir hal sizin en büyük kaynağınız. Sadece bina inşa ederek bu oyunda ilerlemeniz mümkün değildir. Zira binalarınızın içini dolduracak ve orada sağ salim yaşayacak insanlara ihtiyacınız var.
Hastalıklarla, yoklukla, kıtlıkla ve daha pek çok şeyle mücadele etmeniz gereken bu oyun tüm bu karmaşık ve uğraştırıcı görüntüsüne rağmen oldukça sakin bir atmosferi vardır. Sakinleştirici müzikler ve sesler eşliğinde topluluğunuzun günden güne büyümesini izleyebilirsiniz.
Şehirdeki insanların çiftçilik, avcılık, demircilik, madencilik, öğretmenlik ve şifacılık gibi yapabilecekleri yirmi farklı meslek vardır. Halkınızın insanlarını uygun bir şekilde yönetin ve farklı stratejiler deneyerek onları hayatta tutun.
En İyi Şehir Kurma Oyunları
Genellikle Sandbox yapıya sahip olan şehir kurma oyunları, hayalimizdeki bir şehrin yöneticisi olma imkanını bize tanıyor. Oyun camiasının en köklü türlerinden biri olan şehir kurma oyunlarının birçok başarılı örneği bulunuyor.
Banished İndir
Siz de Banished indirin ve bu sakinleştirici şehir kurma oyununda yavaş yavaş kendi topluluğunuzu oluşturun.
Banished Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Win XP SP3 / Vista / Windows 7 / Windows 8
- İşlemci: 2 GHz Intel çift çekirdekli işlemci
- Bellek: 512 MB RAM
- Ekran Kartı: 512 MB DirectX 9.0c destekleyen bir kart
- DirectX: Sürüm 9.0c
- Depolama: 250 MB kullanılabilir alan
Sakin bir oynanış
Ses ve müzikler son derece dinlendirici
Türe farklı bir bakış açısı getirmiş
Tekrar oynanabilirliği yüksek