Hemen Banished indirin ve bu dinlendirici oyuna kendinizi kaptırın.

Kemal Tavus - 48 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Shining Rock Software LLC tarafından geliştirilen ve yayınlanan Banished 2014 yılında piyasaya sürüldü. Bu şehir kurma ve strateji oyununda, başka bir ülkede hayatlarına yeniden başlamaya karar veren az sayıda sürgün edilmiş yolcuları kontrol ediyorsunuz.

Bu oyunda ön önemli kaynak insanlardır. Doğup, büyüyüp, çalışan bir hal sizin en büyük kaynağınız. Sadece bina inşa ederek bu oyunda ilerlemeniz mümkün değildir. Zira binalarınızın içini dolduracak ve orada sağ salim yaşayacak insanlara ihtiyacınız var.

Hastalıklarla, yoklukla, kıtlıkla ve daha pek çok şeyle mücadele etmeniz gereken bu oyun tüm bu karmaşık ve uğraştırıcı görüntüsüne rağmen oldukça sakin bir atmosferi vardır. Sakinleştirici müzikler ve sesler eşliğinde topluluğunuzun günden güne büyümesini izleyebilirsiniz.

Şehirdeki insanların çiftçilik, avcılık, demircilik, madencilik, öğretmenlik ve şifacılık gibi yapabilecekleri yirmi farklı meslek vardır. Halkınızın insanlarını uygun bir şekilde yönetin ve farklı stratejiler deneyerek onları hayatta tutun.

Banished İndir

Siz de Banished indirin ve bu sakinleştirici şehir kurma oyununda yavaş yavaş kendi topluluğunuzu oluşturun.

Banished Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Win XP SP3 / Vista / Windows 7 / Windows 8

: Win XP SP3 / Vista / Windows 7 / Windows 8 İşlemci : 2 GHz Intel çift çekirdekli işlemci

: 2 GHz Intel çift çekirdekli işlemci Bellek : 512 MB RAM

: 512 MB RAM Ekran Kartı : 512 MB DirectX 9.0c destekleyen bir kart

: 512 MB DirectX 9.0c destekleyen bir kart DirectX : Sürüm 9.0c

: Sürüm 9.0c Depolama: 250 MB kullanılabilir alan