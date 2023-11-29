SteamWorld Build, bilgisayarlarınızda oynayabileceğiniz bir şehir kurma simülasyonudur. Yaklaşan felakete karşı şehrinizi geliştirin ve yerin altındaki kaynaklara ulaşın.

Berkcan Aktürk - 14 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Farklı bir hikayeye sahip olan SteamWorld Build, bilgisayarlarınızda oynayabileceğiniz bir şehir kurma oyunudur. Bu oyunda, dünyaya yaklaşan büyük bir felakete hazırlanıyoruz ve terk edilmiş bir maden kasabasını tekrardan ayağa kaldırıyoruz. Eğer hayatta kalmak istiyorsanız, maden kasabasını geliştirin ve kaynaklarınızı yerin altından çıkarın.

Dünyaya yaklaşmakta olan felaketin ilacı yerin altında olabilir. Bu nedenle gelişmiş teknolojiler üreterek kaynaklarınızı geliştirin ve onları yerin altına taşıyın. Yerin altındaki madeni kazarken çeşitli yaratıklarla karşılaşabilirsiniz. Bu yaratıkların şehrinize ulaşmasını engelleyerek kasabanızı koruyabilirsiniz. Kazabildiğiniz kadar kazın ve geniş bir alana yayılarak kaynaklarınızı üretin.

SteamWorld Build İndir

Sınırlarınız ve şehriniz geliştikçe yeni robotlar size katılacaktır. Robotları kullanarak işlerinizi daha kolay yapabilir ve hatta onlara maden kazdırabilirsiniz. Siz de şehrinizi felaketten korumak istiyorsanız, SteamWorld Build indirin ve gelişmiş teknolojileri açığa çıkarın.

SteamWorld Build Sistem Gereksinimleri