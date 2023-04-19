Kendinizi sakinleştirmek isterseniz, Townscaper'ı indirin ve oyunun huzurlu dünyasına dalın.

Kemal Tavus - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Townscaper, görsel açıdan oldukça hoş gözüken bir şehir kurma oyunudur. Townscaper; dizi-film izlerken, podcast dinlerken ya da Youtube videosu izlerken oynamalık bir oyun. Başka işlerle ilgilenirken sakin bir oyun oynama arayışındaysanız, Townscaper'ı tam bu amaca uygun bir yapım.

Oyun, ilk olarak 2020'de PC ve Mac için piyasaya sürüldü. Ancak daha sonra 2021 yılında Nintendo Switch ve mobil cihazlar için de yayınlandı. Mobil cihazlar için özel olarak tasarlanan Townscaper Steam başta olmak üzere pek çok platformda oynanabilir.

Townscaper İndir

Geliştiricilere göre, Townscaper bir oyundan ziyade daha çok bir oyuncak gibi. Bu yapım; skor, düşman, popülasyon, görev, amaç, hedef ve kaynak toplama gibi bileşenleri içermiyor. Tıpkı Lego oynarmış gibi binalar inşa edebildiğiniz bu oyun sadece eğlenmek için geliştirildi.

Townscaper'ı oynamak oldukça kolaydır ve kontrolleri basittir. Yapmanız gereken tek şey binalar dikmek ve kendi şehrinizi inşa etmektir. Şehir kurma oyunlarına ilgi duyuyorsanız ve mücadeleci, karmaşık oyunlar yerine daha sakin bir oyun arıyorsanız, Townscaper'ı deneyebilirsiniz.

Townscaper, Android ve diğer birçok platformda oynayabileceğiniz bir oyundur. Bilgisayarınıza indirip oynayabilirsiniz. Şehir kurma oyunlarına farklı bir bakış açısı getiren bu oyun, size rahatlatıcı bir oyun deneyimi sunar.

Townscaper Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 7+

: Windows 7+ Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama: 1 GB kullanılabilir alan