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Townscaper

Townscaper

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  • Lisans
  • TOPLAM İNDİRME 0
  • DOSYA BOYUTU 1024.00 MB
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici Oskar Stålberg
  • İndir

Kendinizi sakinleştirmek isterseniz, Townscaper'ı indirin ve oyunun huzurlu dünyasına dalın.

Kemal Tavus
Kemal Tavus -

Townscaper, görsel açıdan oldukça hoş gözüken bir şehir kurma oyunudur. Townscaper; dizi-film izlerken, podcast dinlerken ya da Youtube videosu izlerken oynamalık bir oyun. Başka işlerle ilgilenirken sakin bir oyun oynama arayışındaysanız, Townscaper'ı tam bu amaca uygun bir yapım.

Oyun, ilk olarak 2020'de PC ve Mac için piyasaya sürüldü. Ancak daha sonra 2021 yılında Nintendo Switch ve mobil cihazlar için de yayınlandı. Mobil cihazlar için özel olarak tasarlanan Townscaper Steam başta olmak üzere pek çok platformda oynanabilir.

Townscaper İndir

Geliştiricilere göre, Townscaper bir oyundan ziyade daha çok bir oyuncak gibi. Bu yapım; skor, düşman, popülasyon, görev, amaç, hedef ve kaynak toplama gibi bileşenleri içermiyor. Tıpkı Lego oynarmış gibi binalar inşa edebildiğiniz bu oyun sadece eğlenmek için geliştirildi.

Townscaper'ı oynamak oldukça kolaydır ve kontrolleri basittir. Yapmanız gereken tek şey binalar dikmek ve kendi şehrinizi inşa etmektir. Şehir kurma oyunlarına ilgi duyuyorsanız ve mücadeleci, karmaşık oyunlar yerine daha sakin bir oyun arıyorsanız, Townscaper'ı deneyebilirsiniz.

Townscaper, Android ve diğer birçok platformda oynayabileceğiniz bir oyundur. Bilgisayarınıza indirip oynayabilirsiniz. Şehir kurma oyunlarına farklı bir bakış açısı getiren bu oyun, size rahatlatıcı bir oyun deneyimi sunar.

Townscaper Sistem Gereksinimleri

  • 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
  • İşletim Sistemi: Windows 7+
  • Bellek: 4 GB RAM
  • DirectX: Sürüm 11
  • Depolama: 1 GB kullanılabilir alan
ARTILAR

Hoş, tatlı grafiklere sahip olması

Pek çok platformda oynanabiliyor olması

Öğrenmesi ve oynaması çok basit

Rahatlatıcı ve sakinleştirici bir etkisi olması

Düşük sistem gereksinimlerine sahip olması

Nispeten uygun bir fiyata satılıyor

Bilgisayarda bir şeylerle uğraşırken oynanabilmesi

EKSİLER

Oyunda herhangi bir amaç yok