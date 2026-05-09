2026'da Oynayabileceğiniz En İyi Strateji Oyunları

Strateji oyunları her oyuncuya hitap etmese de hayranları bu türün popülerliğini hep canlı tutuyor. Biz de strateji severler için bu yıl keyifle oynayabileceğiniz yapımları derledik. İşte 2026'da oynayabileceğiniz en iyi strateji oyunları.

2026'da Hangi Strateji Oyunlarını Oynayabilirsiniz?

Manor Lords Nasıl Bir Oyun?

Slavic Magic'in geliştirip Hooded Horse'un 2024'te erken erişimde yayımladığı Manor Lords son yıllarda oyuncuların büyük ilgi gösterdiği bir şehir kurma ve strateji oyunu. Oyuncuların yapımı bu kadar sevmesinin belki de en büyük nedeni Orta Çağ atmosferini kusursuza yakın yansıtması. Bu sayede kendinizi feodal bir bey gibi hissediyorsunuz.

Oyundaki amacınız sıradan evler ve kışlalar dikip düşmanlarla savaşmaktan ibaret değil. Manor Lords'ta tarlaların mevsimsel veriminden köylülerin sert kış için odun ihtiyacına kadar her detayı düşünmeniz gerekiyor. Bu mikro yönetim özellikleri oyunu sıradan bir şehir simülasyonundan ayrı bir noktaya taşıyor.

Oyunun en iddialı yanlarından biri de devasa ve son derece taktiksel savaş sistemi. Şehrinizi savunan milisleri bizzat siz yönetiyor, hava şartlarının ve arazi koşullarının savaşlar üzerindeki etkisini birinci elden görüyorsunuz. 2026'da Manor Lords'u hâlâ denemediyseniz bir şans verin.

Crusader Kings 3 Nasıl Bir Oyun?

Sıra Paradox'un başyapıtlarından Crusader Kings 3'e geldi. "Yıl 2026 olmuş bu oyunun listede ne işi var?" diyebilirsiniz. Ancak yapım alternatif tarih yazımı, detaylı yapısı ve sürükleyiciliğiyle 2026'da bile bu listeye girmeyi hak ediyor. Oyuna gömdüğümüz yüzlerce saat de bunun en somut kanıtı.

Crusader Kings 3 popüler bir oyun olsa da bilmeyenler olabilir. Onlar için kısaca anlatalım. Crusader Kings 3 9. yüzyıl ile 15. yüzyıl arasında geçiyor ve bir krallığın başına geçip o ülkeyi yönetmenizi sağlıyor. Age of Empires'taki gibi bir medeniyeti değil tek bir kişiyi yönetiyorsunuz. Oyunun detaylı yapısı sayesinde aile dramlarına, ihanetlere, suikastlere, yükselişlere ve yıkılışlara yakından tanıklık ediyorsunuz. Bu sürükleyici yapı sizi içine çekiyor ve Crusader Kings 3'ü 2026'da hâlâ vakit ayırmaya değer yapımlar arasına sokuyor.

Hearts of Iron 4 Nasıl Bir Oyun?

"Orta Çağ bana göre değil, ben buz gibi bir II. Dünya Savaşı temalı strateji oyunu arıyorum" diyenlerdenseniz Hearts of Iron 4 tam size göre. Üstelik oyunun piyasada hâlâ ciddi bir rakibi yok.

Yapım bize büyük savaşları sadece cephelerin değil fabrikaların ve diplomasi masalarının da kazandırdığını çok iyi öğretiyor. Hearts of Iron 4'te bir ülkenin tüm sivil ve askeri üretimini, karmaşık lojistik ağlarını, teknolojik araştırmalarını ve iç siyasi yapısını siz yönetiyorsunuz. Burada salt tarihi gerçeklikle de oynayabiliyor kendi alternatif tarihinizi de yazabiliyorsunuz.

Oyunun öğrenme eğrisi başlangıçta gerçekten dik. Yine de mekaniklere alıştıkça kendinizi II. Dünya Savaşı'nın gidişatını değiştiren bir komutan gibi hissediyorsunuz. II. Dünya Savaşı'na ve onunla ilgili içeriklere ilginiz varsa bu oyuna mutlaka şans verin.

Satisfactory Nasıl Bir Oyun?

Klasik şehir kur ve ordu yönet tarzındaki strateji oyunlarından sıkıldıysanız ve otomasyona biraz merakınız varsa Satisfactory size ilaç gibi gelebilir. Oyun sizden tamamen yabancı bir gezegende devasa ve kusursuz işleyen bir fabrika ağı kurmanızı istiyor. Üstelik tüm bu inşa sürecini birinci şahıs bakışıyla yönetiyorsunuz.

Maceranıza ilk başta basit madenler kazarak ve el işçiliğiyle başlıyor ardından devasa ve karmaşık taşıma bantları, dev enerji santralleri inşa ediyorsunuz. Otomasyona ve matematiksel optimizasyona biraz ilginiz varsa bu oyuna mutlaka şans verin.

Age of Empires IV: Anniversary Edition Nasıl Bir Oyun?

Gerçek zamanlı strateji yani RTS denilince hepimizin aklına ilk Age of Empires serisi geliyor. Çocukluğumuzda işçileri kaynak toplamaya yollayıp savaşlara katıldığımızı hâlâ unutamıyoruz. Age of Empires IV: Anniversary Edition bu nostaljiyi alıp modern grafikler ve güncel mekaniklerle birleştiriyor.

Oyuna Moğollardan İngilizlere, Fransızlardan Osmanlı'ya kadar seçeceğiniz herhangi bir medeniyetin en ilkel döneminde başlıyorsunuz. Kaynak topladıkça ve geliştikçe çağ atlıyor seçtiğiniz medeniyeti en güçlü hâline getiriyorsunuz. Sonrasında rakiplerinizle boy ölçüşmeye hazırsınız. İster tek başınıza ister arkadaşlarınızla Age of Empires IV: Anniversary Edition'da hâlâ keyifli vakitler geçirebilirsiniz.

Age of Mythology Retold Nasıl Bir Oyun?

Age of Mythology Retold çocukluğumuzun klasiklerinden Age of Mythology'yi modern grafikler ve iyileştirilmiş mekaniklerle yeniden yorumluyor. Yapım nostalji ve mitoloji severler için hâlâ popülerliğini koruyor.

Oyuna Yunan, Mısır, İskandinav ya da Atlantis gibi panteonlardan birini seçerek başlıyorsunuz. Burada gerçek krallar yerine seçtiğiniz panteonun tanrılarıyla oynuyorsunuz. Her çağ atladığınızda yine seçtiğiniz panteondaki yan tanrılardan birinin kutsamasını alıyorsunuz. Kendi şehrinizi kurup ordunuzu hazırlıyor tanrıların gücünü arkanıza alıp düşmanlarınızla dilediğiniz gibi savaşıyorsunuz. Age of Mythology 2026'da hâlâ vakit ayırmaya değer yapımlardan.

Homeworld Remastered Nasıl Bir Oyun?

Homeworld Remastered ana oyunu modern grafiklerle yeniden hayata geçiriyor. Yapım kısaca stratejinin uzayda geçen bir versiyonu. Oyunda kaleler ya da şehirler yerine sadece bir uzay geminiz var. Bu gemi patlarsa oyun bitiyor. Tüm oyun boyunca bu gemiyle galakside seyahat ediyorsunuz.

Tabii seyahat ediyorsunuz derken oyun sadece bundan ibaret değil. Diğer strateji oyunlarında görmeye alıştığımız köylüler yerine küçük madenci gemiler var. Bu gemileri asteroitlere gönderip kaynak topluyorsunuz. Askerlerin yerini ise savaş gemileri alıyor ve bu gemilerle düşmanlarınızla savaşıyorsunuz. Homeworld Remastered diğer strateji oyunlarından farklı olarak 3 boyutlu bir yapı sunuyor.

Warno Nasıl Bir Oyun?

Listemizi Eugen Systems'in 2024'te piyasaya sürdüğü Warno ile bitiriyoruz. Warno en basit haliyle "3. Dünya Savaşı çıksaydı ne olurdu?" sorusuna yanıt arıyor. Oyun 1989 yılında geçiyor. Günümüzde Soğuk Savaş Dönemi çoktan bitse de oyunda hâlâ sürüyor. NATO ve Varşova Paktı birbirine giriyor. Siz de bu iki taraftan birini seçiyorsunuz.

Diğer oyunlardaki gibi odun toplayıp bina dikmiyorsunuz. Oyun başlamadan önce kendinize bir deste hazırlıyorsunuz. Bu destenin içinde hangi uçaklar, hangi tanklar ve kaç asker olacağını siz seçiyorsunuz. Seçeceğiniz her birimin avantajları ve dezavantajları var. Bu yüzden seçimlerinizi iyi yapmanız gerekiyor.

Oyunun temel amacı bölge ele geçirmek. Bu yüzden birimleri haritaya doğru konumlandırmak, görüş açılarını hesaplamak ve tedarik yollarını stratejik biçimde planlamak çok önemli. Burada yapacağınız hatalar savaşın gidişatını ciddi şekilde etkiliyor.

Editörün Yorumu

Bu listeyi hazırlarken biraz zorlandığımı itiraf edeyim. Çünkü her birinin yüzlerce saatimi yuttuğu yapımlar bunlar. Ben özellikle Crusader Kings 3'ün entrika dolu dünyasında kaybolmayı çok seviyorum. Hearts of Iron 4'ü ise II. Dünya Savaşı'na olan merakımdan dolayı sürekli açıyorum. Sizin favoriniz hangisi? Yorumlarda paylaşırsanız sevinirim.