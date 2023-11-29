Uzay temalı strateji oyunu olan Homeworld 3, tam tarih verilmese de 2024'te oyuncularla buluşacak.

Berkcan Aktürk - 23 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bilim kurgu temalı gerçek zamanlı strateji serisinin yeni oyunu olan Homeworld 3'de, ödüllü hikayeyi tamamlayın ve eşsiz bir deneyim yaşayın. Ödüllü bilim kurgu serisi, çarpıcı görselleri, ayrıntılı dünya ve karakter tasarımlarıyla birlikte yeni oyunuyla karşımıza çıkıyor. Önceki oyunlarına göre daha sürükleyici ve karmaşık bir deneyim yaşatacak olan Homeworld 3, tam tarih verilmese de 2024 yılında piyasaya sürülecek.

Daha değişik bir yapı sunan serinin son oyunu, 3D'ye geçiş yapacak ve çevrimiçi diğer oyuncularla etkileşimli modlar sunacak. Galaksiye tehdit yaratan tüm şeylerin üstesinden gelin ve çatışmalara girin. Hikaye modunun yanı sıra üç oyunculu iş birliği modunda, diğer oyunculara karşı stratejinizi oluşturun ve uzay geminizle birlikte savaşın.

Homeworld 3 İndir

Siz de uzay tabanlı strateji oyunu olan Homeworld 3'ü indirin ve oynanışın yanı sıra mükemmel grafiklerin tadını çıkarın. Uzayın derinliklerinde kontrolü elinize alın ve filo savaşlarına katılın.

Homeworld 3 Sistem Gereksinimleri