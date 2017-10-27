WhatsApp'ta Yanlışlıkla Gönderilen Mesajı Silme, Geri Alma Nasıl Yapılır?

WhatsApp mesaj silme özelliği güncellendi. WhatsApp’ta gönderilen mesajları geri alma ve silme özelliği nihayet geldi. Android ve iPhone kullanıcısı olarak artık WhatsApp’ta yanlışlıkla gönderdiğiniz mesajları karşı taraf görmeden geri alabileceksiniz. Yeni eklenen WhatsApp mesaj geri alma seçeneğinin nasıl kullanıldığına bu blog yazımızda değiniyoruz.

"WhatsApp Mesaj Geri Alma" Artık Mümkün!

Popüler ücretsiz mesajlaşma, sesli ve görüntülü konuşma uygulaması WhatsApp’a aylardır beklediğimiz mesajları geri alma özelliği nihayet eklendi. İlk olarak WhatsApp Beta sürümünü kullanan kullanıcılara sunulan harika ötesi özellik şu anda tüm kullanıcılara açılmış durumda.

WhatsApp’ta mesajlaşırken hemen herkesin başına gelen mesajın yanlışlıkla gitmesi, artık sorun olmayacak. WhatsApp’ta ister grupta isterseniz de teke tek mesajlaşırken yanlışlıkla gönderdiğiniz mesajı geri almanız mümkün. Yalnız, kaza eseri giden mesajı geri almanız için 7 dakika süreniz var. Bu süre sonunda mesajınız gönderilmiş kabul ediliyor. Ayrıca hem sizin hem de mesajlaştığınız kişinin WhatsApp’ın son sürümüne sahip olması gerekiyor. Aksi halde bu özelliğin çalışmayacağı WhatsApp tarafından belirtiyor. Mesajı sildiğiniz gibi karşı tarafa bildirim gittiğini de ekleyelim.

WhatsApp Yanlışlıkla Gönderilen Mesajı Silme:

WhatsApp’ta yanlışlıkla gönderilen mesajı silmek için tek yapmanız gereken; Silmek istediğiniz mesajın bulunduğu sohbet sayfasına gitmek, mesaja dokunup basılı tutmak ve Sil - Herkesten Sil yolunu izlemek. Başarıyla sildiğiniz mesajlar karşı tarafın sohbetlerinde “Bu mesaj silindi” şeklinde görülüyor. Aynı şekilde sohbet esnasında “Bu mesaj silindi” görürseniz gönderen mesajını herkesten silmiş demektir.