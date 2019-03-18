Facebook'u Rootsuz Telefonumdan Nasıl Kaldırabilirim?

Facebook telefonunuzda boşu boşuna yer kaplıyorsa artık üzülmeyin! Bazı telefonlarda ön yüklü olarak gelen Facebook uygulamasını nasıl kaldırabileceğinizi bu yazımızda anlatıyoruz.

Facebook'u akıllı telefonunuzdan kaldırmanın 3 yöntemi bulunmakta. Kolaydan zora doğru olacak şekilde bu yöntemleri sizler için sıraladık.

1. Yöntem;

Son derece basit olan bu yöntem sayesinde Facebook'u telefonunuzda devre dışı bırakabileceksiniz. Öncelikle yapmanız gerekenler telefonunuzun ayarlar kısmına girmek. Ayarlar kısmından "Uygulamalar" sekmesini açın. Ardından Facebook'u bulun ve üzerine bir kez dokunun. Facebook'u bulduktan sonra açılan sekmeden "Devre Dışı Bırak" düğmesine dokunun. Yapmanız gerekenler sadece bu kadar. Facebook artık telefonunuzda devre dışı bırakıldı.

2. Yöntem;

İkinci yöntem birinci yönteme göre birazcık daha zor ve ücretli. Bu yöntem şu anda sadece LG ve Samsung'un telefonlarında işe yaramakta. LG marka akıllı telefonunuz var ise; Package disabler pro for LG isimli uygulamayı Google Play Store üzerinden satın almanız gerekiyor. Fiyatı yaklaşık 18 tl. Samsung marka akıllı telefonunuz var ise; Package Disabler Pro+ (Samsung) adlı uygulamayı satın almanız gerekiyor. Onun da fiyatı yaklaşık 20 tl. Uygulamaları satın aldıktan sonra telefonunuzda çalıştırın. Ardından Facebook uygulamasını bulun ve "uninstall" (kaldırma) düğmesine dokunun.

3. Yöntem;

En zor ve en kesin yöntem 3. olan diyebiliriz ancak: biraz zamanınızın ve sabrınızın olması gerekiyor. ADB komutları ile Facebook'u telefonunuzdan kaldırmak birazcık da olsa karmaşık gelebilir. Öncelikle App Inspector isimli uygulamayı cihazınıza yüklemeniz gerekiyor. App Inspector uygulamasını yükledikten sonra çalıştırın ve "App List" düğmesine dokunun. Açılan pencereden Facebook'u bulun. Şimdi telefonunuzu bilgisayara bağlayın ve hata ayıklama modunu açın. Aşağıda verdiğimiz kodu kopyalayın. Komut istemine veya terminale yapıştırın. XX bulunan yere App Inspector'dan aldığınız paket adını girmeniz gerekiyor. Paket adı App Inspector'da "com" veya "net" ile başlayan ve ardından noktalarla ayrılmış bir dizi kelime olarak bulunmakta.

adb shell pm uninstall -k --user 0 XX

Bu yöntemi doğru olarak yaptığınızda, Facebook'un cihazınızda devre dışı bırakıldığını belirten bir uyarı mesajı alacaksınız.

Facebook'u telefonuzdan kaldırırken bir sorun ile karşılaşırsanız bizlere Soru-Cevap bölümü üzerinden sorununuzu yazmayı unutmayın! Sizlere en kısa sürede sorununuz hakkında yardımcı olmaya çalışacağız.