Fallout 2
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 565.00 MB
- Üretici Black Isle Studios
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Nostaljiye hazır mısınız? Fallout 2 ile benzersiz bir RPG deneyimi yaşayın. Eski günleri yad edin.
Black Isle Studios tarafından geliştirilen ve Bethesda tarafından yayınlanan Fallout 2, eski toprak Fallout hayranlarının en sevdiği oyunlardan bir tanesidir. Tam adı ile Fallout 2: A Post Nuclear Role Playing Game, adından da anlaşılacağı üzere tam bir RPG.
Üçüncü oyun ile daha çok aksiyon-RPG türüne evrilen Fallout serisinin izometrik olarak çıkmış son oyunu olan Fallout 2 retro oyun sevenlerin bıkmadan usanmadan tekrar tekrar oynadığı bir oyundur.
Yıllara meydan okuyan Fallout 2 pek çok oyuna da ilham kaynağı olmuştur. Hem nükleer kıyamet sonrasını konu alan oyunlar olsun hem de RPG’ler olsun Fallout 2’den çok feyz almış yapımlardır.
Fallout 2 ilk oyundan daha büyük ve daha detaylı bir dünya sunuyor. Rol yapmanıza imkan tanıyan çok geniş bir dünyayı sizlere sunuyor. Çok fazla karaktere ve göreve sahip olan bu oyun uçsuz bucaksız yapımları sevenler için idealdir.
Fallout 2 İndir
Siz de hemen Fallout 2 indirin ve bu RPG klasiğini bir kez daha oynayın.
Bugüne Kadar Yapılan Fallout Oyunları
Oyunlar ile arası olup da Fallout serisini duymamış biri olabilir mi? Pek sanmıyoruz. Farklı oyun türlerinde pek çok Fallout oyunları mevcut.
Fallout 2 Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows
- İşlemci: Pentium 90 Mhz veya daha hızlı
- Bellek: 16 MB
- Ekran Kartı: SVGA
- DirectX: Herhangi bir DirectX
- Sabit Sürücü: 565 MB
- Ses: DirectSound veya Sound Blaster Uyumlu
Retro sevenleri memnun edebilecek bir yapım
Rol yapma hissiyatı yüksek
Keşfedilecek devasa bir dünya
İlgi çekici yan karakterler
Hem ana hikaye hem de yan hikayeler oldukça iyi
İlk oyuna göre her şey çok daha detaylı