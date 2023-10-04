Nostaljiye hazır mısınız? Fallout 2 ile benzersiz bir RPG deneyimi yaşayın. Eski günleri yad edin.

Kemal Tavus - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Black Isle Studios tarafından geliştirilen ve Bethesda tarafından yayınlanan Fallout 2, eski toprak Fallout hayranlarının en sevdiği oyunlardan bir tanesidir. Tam adı ile Fallout 2: A Post Nuclear Role Playing Game, adından da anlaşılacağı üzere tam bir RPG.

Üçüncü oyun ile daha çok aksiyon-RPG türüne evrilen Fallout serisinin izometrik olarak çıkmış son oyunu olan Fallout 2 retro oyun sevenlerin bıkmadan usanmadan tekrar tekrar oynadığı bir oyundur.

Yıllara meydan okuyan Fallout 2 pek çok oyuna da ilham kaynağı olmuştur. Hem nükleer kıyamet sonrasını konu alan oyunlar olsun hem de RPG’ler olsun Fallout 2’den çok feyz almış yapımlardır.

Fallout 2 ilk oyundan daha büyük ve daha detaylı bir dünya sunuyor. Rol yapmanıza imkan tanıyan çok geniş bir dünyayı sizlere sunuyor. Çok fazla karaktere ve göreve sahip olan bu oyun uçsuz bucaksız yapımları sevenler için idealdir.

Fallout 2 İndir

Siz de hemen Fallout 2 indirin ve bu RPG klasiğini bir kez daha oynayın.

Fallout 2 Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows

: Windows İşlemci : Pentium 90 Mhz veya daha hızlı

: Pentium 90 Mhz veya daha hızlı Bellek : 16 MB

: 16 MB Ekran Kartı : SVGA

: SVGA DirectX : Herhangi bir DirectX

: Herhangi bir DirectX Sabit Sürücü : 565 MB

: 565 MB Ses: DirectSound veya Sound Blaster Uyumlu