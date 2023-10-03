Fallout 1
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 565.00 MB
- Üretici Interplay Inc.
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Retro oyunları sever misiniz? Fallout 1 ile rol yapma oyunlarını yeniden keşfedin.
Interplay Inc. tarafından geliştirilen ve Bethesda tarafından yayınlanan Fallout 1, 1997 yılında piyasaya sürüldü. Tam adı ile Fallout: A Post Nuclear Role Playing Game, adından da anlaşılacağı üzere salt bir RPG. Nükleer kıyamet sonrası, 2162 yılında geçen bu oyunda Vault Dweller adlı bir karakterin, Vault 13'ten çıkıp Wasteland'i keşfetme ve Vault 13'ün suyunu kirleten The Master'ı durdurma yolculuğunu anlatıyor.
Kendi karakterinizi oluşturabildiğiniz ve rol yapabildiğiniz bu oyun retro yapımları sevenleri mest edecek bir eser. Oldukça derin ve sürükleyici bir oynanışa ek olarak ilgi çekici karakterler ile bezeli zengin bir hikaye de bizleri bekliyor.
RPG sevdalılarının kesinlikle tecrübe etmesi gereken bir yapım olan Fallout 1 pek çok oyuna da doğrudan ya da direkt ilham kaynağı olmuştur. Bir klasik olan Fallout 1 son derece kıymetli bir yapımdır.
Fallout 1 İndir
Siz de bu klasik RPG olan Fallout 1’i indirin ve benzersiz bir rol yapma deneyimi yaşayın. Eski günleri yad edin ve nostaljinin tanıdı çıkarın.
Bugüne Kadar Yapılan Fallout Oyunları
Oyunlar ile arası olup da Fallout serisini duymamış biri olabilir mi? Pek sanmıyoruz. Farklı oyun türlerinde pek çok Fallout oyunları mevcut.
Fallout 1 Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows
- İşlemci: Pentium 90 Mhz ya da daha hızlısı
- Bellek: 16 MB
- Ekran Kartı: SVGA
- DirectX: Herhangi bir DirectX
- Depolama: 565 MB
- Ses: DirectSound veya Sound Blaster Uyumlu
Benzersiz rol yapma tecrübesi
Geniş bir dünya
Sıra dışı ve ilgi çekici yan karakterler
Merak uyandırıcı bir ana hikaye