Retro oyunları sever misiniz? Fallout 1 ile rol yapma oyunlarını yeniden keşfedin.

Kemal Tavus - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Interplay Inc. tarafından geliştirilen ve Bethesda tarafından yayınlanan Fallout 1, 1997 yılında piyasaya sürüldü. Tam adı ile Fallout: A Post Nuclear Role Playing Game, adından da anlaşılacağı üzere salt bir RPG. Nükleer kıyamet sonrası, 2162 yılında geçen bu oyunda Vault Dweller adlı bir karakterin, Vault 13'ten çıkıp Wasteland'i keşfetme ve Vault 13'ün suyunu kirleten The Master'ı durdurma yolculuğunu anlatıyor.

Kendi karakterinizi oluşturabildiğiniz ve rol yapabildiğiniz bu oyun retro yapımları sevenleri mest edecek bir eser. Oldukça derin ve sürükleyici bir oynanışa ek olarak ilgi çekici karakterler ile bezeli zengin bir hikaye de bizleri bekliyor.

RPG sevdalılarının kesinlikle tecrübe etmesi gereken bir yapım olan Fallout 1 pek çok oyuna da doğrudan ya da direkt ilham kaynağı olmuştur. Bir klasik olan Fallout 1 son derece kıymetli bir yapımdır.

Fallout 1 İndir

Siz de bu klasik RPG olan Fallout 1’i indirin ve benzersiz bir rol yapma deneyimi yaşayın. Eski günleri yad edin ve nostaljinin tanıdı çıkarın.

Fallout 1 Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows

: Windows İşlemci : Pentium 90 Mhz ya da daha hızlısı

: Pentium 90 Mhz ya da daha hızlısı Bellek : 16 MB

: 16 MB Ekran Kartı : SVGA

: SVGA DirectX : Herhangi bir DirectX

: Herhangi bir DirectX Depolama : 565 MB

: 565 MB Ses: DirectSound veya Sound Blaster Uyumlu