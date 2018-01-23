İnternet sitelerinin birçoğu masaüstü bildirimlerini tarayıcınız aracılığıyla gönderebiliyor. Bu bildirimleri herhangi bir işle uğraşırken masaüstünden görebiliyorsunuz. Bu bildirimleri hangi web sitelerinden alacağınız sizin elinizde olan bir durum, ancak bazı durumlarda bu bildirimleri geçici olarak engellemek de isteyebilirsiniz. Firefox tarayıcısında sunulan bir özellik sayesinde masaüstü bildirimlerini geçici olarak kapatabilirsiniz. Bizler de bu rehberde, Firefox’ta masaüstü bildirimleri geçici olarak nasıl engellenir? Anlatıyoruz.

Masaüstü Bildirimlerini Geçici Olarak Engellemek

Firefox’ta sağ üst köşede yer alan hamburger menüsüne tıkladıktan sonra Seçenekler menüsüne gidiyoruz. Açılan sayfada hemen sol tarafta yer alan Gizlilik ve Güvenlik sekmesine tıklıyoruz.

Sayfayı aşağı kaydırdığınızda İzinler bölümünü göreceksiniz. Burada yer alan Rahatsız Etmeyin seçeneğini etkinleştirdiğinizde, web sitelerinden gelen bildirimleri görmeyeceksiniz. Bu özellik, geçerli Firefox otumunuzda çalışacaktır. Yani uygulamayı kapatıp tekrar açtığınızda bildirimler gelmeye devam edecektir.

Rahatsız etmeyin özelliğinin sadece geçerli Firefox oturumunda çalışması biraz problem yaratabilir, bu özelliğin açılıp kapanması kullanıcı tercihine bağlı bırakılsa daha faydalı olabilirdi diye düşünüyorum. Çünkü, çeşitli durumlarda tarayıcınızı yeniden başlatabiliyor, tarayıcı çökebiliyor ya da bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerekebiliyor. Bu ve buna benzer her durumda özelliği yeniden etkinleştirmek zahmetli olacaktır. Ancak yine de bizce kullanmaya değer. Peki ya sizce?