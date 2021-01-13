Razer, RGB Aydınlatmalı Maske Çıkardı

Razer RGB aydınlatmalı maske gün yüzüne çıktı. Oyun donanımı üreticisi Razer, CES 2021'de gerçeğe dönüşebilecek veya sona ermeyecek kavramsal projeleri tanıttı. Şirket, "dünyanın en akıllı yüz maskesi" Project Hazel'ı sergildi. Gelin hep beraber Razer'ın RGB aydınlatmalı yüz maskesine yakından bakalım.

Razer RGB Aydınlatmalı Maske Tanıttı

Çift yönlü filtrasyon sağlayan şarj edilebilir çift aktif ventilatörlü bir N95 maske olarak öne çıkan akıllı yüz maskesi şeffaf bir yapıya sahip. Böylece insanlar gülen yüzünüzü görebilmekte. Silikon çerçeve, maskenin burnunuza ve ağzınıza baskı yapmasını engellemekte. Filtrelerin şarj göstergeleri RGB aydınlatmaya sahip.

Yeniden kullanılabilir bir maske olan Project Hazel, UV ışığı sterilizasyon işlevine sahip kablosuz bir şarj kutusu ile birlikte gelmekte. Buradaki amaç, insanların maskeyi bütün gün takması ve ardından bir gece temizlik için kutuya koymasıdır.

Ventilatörlere yerleştirilmiş mikrofonlar ve amplifikatörler, sesinizi maskenin içinden yansıtır, böylece boğuk ses konusunda endişelenmenize gerek kalmaz. Razer, erişilebilirlik amacıyla hoparlörlerin ne kadar yüksek olması gerektiği konusunda bir denge bulmak için THX ses mühendisleriyle birlikte çalıştığını söyledi.

Maske, su geçirmez ve çizilmeye karşı dayanıklı geri dönüştürülmüş plastikten yapılmış parlak bir dış kabuğa sahip.

Razer'ın maskesi şu anda konsept ve ne zaman çıkacağı ile ilgili bir bilgi bulunmuyor. Henüz Gıda ve İlaç İdaresi, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri veya İş Güvenliği ve Sağlık İdaresi'nden gerekli onay ve sertifikaların hiçbiri de alınmadı.

Razer maskeyi geliştirmeye yardımcı olan tıbbi uzmanlar ve bilim adamlarından oluşan bir ekip ile çalışmakta olduğunu söyledi. Razer, geçtiğimiz yıl bazı harika işler yaptı ve bir milyondan fazla tek kullanımlık yüz maskesini ön saflardaki sağlık çalışanlarına ulaştırmak için üretim hatlarını dönüştürdü.

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