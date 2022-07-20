ASUS İlk Kablosuz Klavye Modellerini Satışa Sundu

ASUS Republic of Gamers (ROG), Strix Scope serisinin ilk kablosuz klavye modelleri olan Strix Scope RX TKL Wireless Deluxe ve Strix Scope NX Wireless Deluxe’u satışa sundu. Bu en yeni modellerde üç farklı bağlantı modu bulunuyor. Kablolu USB, 2,4 Ghz kablosuz ve Bluetooth® bağlantı modlarına sahip olan modellerde Hızlı Geçiş işlevi, Gizli mod ve geniş Ctrl tuşu gibi Strix Scope serisinde bulunan klasik özellikler yer alıyor. Her iki klavyede de ROG PBT çift döküm kalıp tuş başlıkları ve ROG tarafından özel olarak geliştirilen anahtarlar kullanılıyor. Tüm bu özellikler benzersiz bir kullanım hissi oluşturuyor.

Özel ROG Anahtarları Dikkat Çekiyor

ROG Strix Scope RX TKL Wireless Deluxe’ü ROG RX Kırmızı veya RX Mavi optik mekanik anahtarlarla yapılandırmak mümkün. ROG RX anahtarlarındaki merkezi RGB aydınlatma tuşun tamamını içten aydınlatıyor. Bu anahtarlar tutarlı, sallantısız ve neredeyse sıfır dalgalanma gecikmesine sahip bir kullanım deneyimi sağlıyor.

ROG Strix Scope NX Wireless Deluxe ise ROG NX Kırmızı veya RX Mavi optik mekanik anahtarlarla donatılabiliyor. Daha hızlı tepki veren bu anahtarlar, oyunculara harika bir kullanım ve dokunma hissi vermek için özel olarak ayarlanıyor. Kullanıcılar kendi oyun stillerine ve kişisel tercihlerine uygun anahtarı tercih edebiliyor.

ROG NX Kırmızı ve NX Kahverengi anahtarların çalıştırma ve yeniden başlatma noktaları arasında hiç boşluk bulunmuyor. NX Mavi anahtarda da ise bu noktalar arasında 0,1 mm boşluk bulunuyor. Bu anahtarlar, geleneksel mekanik anahtarlara kıyasla daha tutarlı basma hissi veriyor ve oyun deneyimini iyileştiriyor. Sektör standartlarını aşan özelliklere sahip ROG NX mekanik anahtarlar +/- 5 gf çalıştırma gücü ve +/- 0,4 mm tuş vuruş mesafesi ile stabil kullanım deneyimi sunuyor.

Birinci Sınıf Kullanıcı Deneyimi ve Uzun Süreli Dayanıklılık Bir Arada

Strix Scope RX TKL Wireless Deluxe ve NX Wireless Deluxe modellerinde kullanılan ROG PBT çift döküm kalıp tuş başlıkları benzersiz birinci sınıf kullanım deneyimi ve uzun süreli dayanıklılık sunuyor. Hassas çift döküm kalıp işlemiyle üretilen bu yarı saydam tuş başlıklarında kusursuz ROG yazı tipi kullanılıyor. Tuş içinden sürekli aydınlatılan bu başlıklar parlamaya da dayanıklı. Yerleşik ses emici köpük, klavyenin içinden gelen çınlama seslerini ve yankıları ortadan kaldırıyor.

Her iki klavyede de serinin artık klasikleşen özellikleri olan Hızlı Geçiş, Gizli mod ve geniş Ctrl tuşu bulunuyor. Standart CTRL tuşlarından iki kat daha geniş olan bu tuşu oyunlarda heyecanın dorukta olduğu anlarda kolayca bulmak mümkün. Gizli mod tuşuna basıldığında tüm uygulamalar gizleniyor ve ses kapatılıyor. Gizlilik sağlandıktan sonra tuşa tekrar basarak eski duruma dönülebiliyor.

Hızlı Geçiş işlevi ise fn ve Insert tuşlarına aynı anda basarak kullanılıyor. Bu işlev üst sıradaki tuşların fonksiyon ve medya komutları arasında geçiş yapmasını sağlıyor.

ROG Strix Scope RX TKL Wireless Deluxe ürün sayfasına buradan, ROG Strix Scope NX Wireless Deluxe ürün sayfasına ise buradan ulaşabilirsiniz.