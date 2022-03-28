Gelen Aramayı Başka Bir Numaraya Yönlendirme

Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'da telefon (arama) yönlendirme nasıl yapılır? Bu sorunun yanıtını merak eden kullanıcılar için oldukça detaylı bir rehber hazırladık. Hazırladığımız rehbere göz atarak yönlendirme işlemini çok kolay ve pratik bir şekilde yapabilirsiniz.

Gün içerisinde oldukça önemli bir arama gelmesini bekliyorsanız fakat akıllı telefonunuzun şarj durumu az ise endişelenebilirsiniz çünkü bulunduğunuz ortamda telefonunuzu şarj edebileceğiniz priz ya da yanınızda şarj cihazı olmayabilir.

Şarj durumunun yanı sıra iş hayatında yaşanan yoğunluk da gelen aramaların cevaplanamamasına yol açabilir. Bu, iletişim konusunda bazı aksaklıkların meydana gelmesine neden olabilir. Bu tarz sebeplerden ötürü gelen aramaları yanıtlama konusunda sorun yaşıyorsanız, bu probleminizi ortadan kaldırabilecek bir teknoloji bulunuyor.

Arama yönlendirme teknolojisi sayesinde gelen aramaları farklı bir numaraya yönlendirebilirsiniz. Böylelikle akıllı telefon üzerinden diğer insanlar ile gerçekleştireceğiniz iletişim konusunda meydana gelebilecek problemleri ortadan kaldırabilirsiniz. Örneğin, önemli bir arama beklerken şarjınız az ise gelen aramayı arkadaşınızın numarasına yönlendirebilirsiniz.

Yönlendirme işlemini gerçekleştirdiğiniz takdirde sizin numaranızı arayan insanlar, otomatik olarak yönlendirme işlemi yaptığınız numarayı çaldıracak. Bu sayede iletişim konusunda herhangi bir aksaklık yaşanmayacak.

Telefon (Arama) Yönlendirme Nasıl Yapılır?

Vodafone arama yönlendirme

Turkcell arama yönlendirme

Türk Telekom arama yönlendirme

GSM operatörleri, kullanıcılar iletişim konusunda herhangi bir problem ile karşı karşıya kalmaması için arama yönlendirme hizmeti sunuyor. Telefonu gelen aramaları cevaplayamayacak durumda olan kişiler, söz konusu hizmeti kullanarak aramaları farklı bir numaraya yönlendirebiliyor.

Çift hat desteğine sahip bir telefonunuz varsa tüm aramaları bir numaraya yönlendirmek isteyebilirsiniz. Böyle bir durumda da GSM operatörlerinin sunduğu hizmetten yararlanmanız gerekiyor.

Operatörlerin sunduğu hizmetlerden faydalanmak için birkaç adımdan oluşan işlemi gerçekleştirmeniz lazım. İşlemi tamamlamanız durumunda gelen aramalar, belirttiğiniz numaraya yönlendirilecek. Peki, Vodafone, Turkcell ve Türk Telekom’da yönlendirme işlemi için hangi adımların uygulanması gerekiyor?

Vodafone Arama Yönlendirme İçin Yapılması Gerekenler Neler?

Size ulaşılamayan durumlar için yönlendirme: **62*05xxxxxxxxx#

Tüm aramalar için yönlendirme: **21*05xxxxxxxxx#

Telefonunuzun meşgul olduğu durumlar için yönlendirme: **67*05xxxxxxxxx#

Cevap veremediğiniz durumlar için yönlendirme: **61*05xxxxxxxxx# Vodafone tarafından oluşturulan Yanımda İnternet Telefon Yönlendirme sayfası üzerinden telefonunuzu istediğiniz numaraya yönlendirebilir veya mevcut yönlendirmeleri iptal edebilirsiniz. Yönlendirme işlemini telefon arama menüsü üzerinden de gerçekleştirebilmeniz mümkün.

Vodafone operatörüne ait bir hat kullanıyorsanız ve yönlendirme işlemini gerçekleştirmek istiyorsanız uygulamanız gereken yalnızca bir adım bulunuyor. Size ulaşılamayan durumlar için yönlendirme yapmak istiyorsanız telefonunuz üzerinden **62* tuşlarına basmanız, telefon numarasını yazmanız ve ardından # tuşuna basmanız gerekiyor.

Tüm aramalar için yönlendirme yapmak istiyorsanız **21* tuşlarına basmanız, telefon numarasını yazmanız ve hemen ardından # tuşuna basın. Yönlendirmenin yalnızca telefonunuzun meşgul olduğu durumlarda devreye girmesi için **67* tuşlarına basın. Bu işlemin ardından telefon numarasını yazın # tuşuna basın.

Cevap veremediğiniz durumlar için yönlendirme yapmak istiyorsanız **61 tuşlarına basın. Bu işlemin ardından telefon numarasını girin. Numarayı yazdıktan sonra # tuşuna basın. Bu işlemlerin ardından arama yapın.

Daha önce yaptığınız yönlendirmeyi çok kolay ve hızlı bir şekilde iptal edebilirsiniz. Vodafone tarafından sunulan iptal komutları şu şekilde:

Size ulaşılamayan durumlar için yönlendirmenin iptali: ##62#

Tüm aramalar için yönlendirmenin iptali: ##21#

Telefonunuzun meşgul olduğu durumlar için yönlendirmenin iptali: ##67#

Cevap veremediğiniz durumlar için yönlendirmenin iptali: ##61#

Vodafone tarafından sunulan yönlendirme hizmeti, faturalı ve faturasız aboneler için mevcut abonelik paketinin yön bazında görüşme tarifesi ile ücretlendiriliyor.

Turkcell Arama Yönlendirme İçin Yapılması Gerekenler Neler?

**21* tuşlarına basın.

Yönlendirmek istediğiniz numarayı 11 haneli olarak yazın.

# tuşuna basın.

Turkcell’e ait bir hat kullanıyorsanız yönlendirme işlemini çok kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Bu işlem için ilk olarak telefonunuz üzerinden arama menüsünü görüntüleyin. Arama menüsünde **21* tuşlarına basın. Daha sonra hattınızı yönlendirmek istediğiniz numarayı 11 haneli yani 05xxxxxxxx şeklinde yazın.

Numarayı yazdıktan sonra # tuşuna basın ve arama butonuna dokunun. Bu işlemi gerçekleştirdiğiniz takdirde hattınızı farklı bir numaraya yönlendirmiş olursunuz. Numaranızı farklı bir numaraya yönlendirme işleminin belirli bir ücreti bulunuyor.

Turkcell tarafından sunulan yönlendirme servisinde tarifenizden bağımsız bir şekilde gelen her arama için belirli bir ücret ödemeniz gerekir. Yani bu servis ücretsiz değil. Bu nedenden dolayı yönlendirme işlemi yapmadan önce bu durumu göz önünde bulundurmalısınız.

Bir süre sonra yönlendirme işlemini iptal etmek isteyebilirsiniz. Böyle bir durumda yine telefonunuz üzerinden bazı tuşlara basmanız gerekiyor. İptal işlemini gerçekleştirmek için ilk olarak #21# tuşlarına basın ve hemen ardından arama butonuna dokunun. Bu işlemi yaptığınız takdirde yönlendirme hizmeti iptal olur.

Türk Telekom Arama Yönlendirme İçin Yapılması Gerekenler Neler?

Her koşulda yönlendirme: **21*telefon no#

Meşgul olunduğunda yönlendirme: **67*telefon no#

Cevap verilmemesi halinde yönlendirme: **61*telefon no#

Ulaşılamaması halinde yönlendirme: **62*telefon no#

Türk Telekom operatörüne ait bir hattınız varsa ve her koşulda yönlendirme işlemi yapmak istiyorsanız ilk olarak **21* tuşlarına basmanız gerekiyor. Ardından 11 haneli telefon numarasını girin ve # tuşuna basın. Son olarak arama butonuna dokunun.

Yönlendirme işlemini Türk Telekom’un müşteri hizmetlerini arayarak ya da operatörün resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilmeniz mümkün. Web sitesinde "Abonelik ve Hat İşlemlerim" kısmından "Uzaktan Yönlendir" seçeneğini seçmeniz gerekiyor.

Müşteri hizmetleri, arama ve web sitesinin yanı sıra SMS göndererek de yönlendirme yapabilmeniz mümkün. Bunun için "UY telefon no" yazıp 9244'e kısa mesaj göndermeniz yeterli. Telefon numarası 11 haneli olmalı. İptal işlemi için aşağıdaki komutları uygulayabilirsiniz.

Her koşulda yönlendirme iptali: ##21#

Meşgul olunduğunda yönlendirme iptali: ##67#

Cevap verilmemesi halinde yönlendirme iptali: ##61#

Ulaşılamaması halinde yönlendirme iptali: ##62#

İptal işlemini yine aynı şekilde müşteri hizmetleri ya da operatörün resmi internet sitesi üzerinden yapabilirsiniz. Ayrıca "UY IPTAL" yazıp, 9244'e kısa mesaj göndererek de iptal edebilirsiniz.