Haftanın Ücretsiz Uygulamaları / Oyunları (28 Haziran)

Bu haftanın ücretsiz uygulamaları / oyunları listesinde mobil kullanıcıları oldukça heyecanlandıracak oyunlar yer alıyor. 28 Haziran haftasında her Android ve iOS kullanıcısının mutlaka indirmesinin gerektiği ücretsiz iOS ve Android uygulamalarını / oyunlarını bir arada topladık.

Haftanın Ücretsiz Uygulamaları / Oyunları Listesi (28 Haziran)

Kısa süreliğine ücretsiz olan uygulamalar ile ücretsiz olan uygulamalar, çoğu mobil kullanıcıya göre birbirinden çok farklı olmasa da bu iki kategorinin birbiriyle hiçbir bağının olmadığının altını çizmek gerekiyor.

Ücretsiz uygulamaların büyük bir kısmında reklam olur. Reklam içermeyen uygulamaların önemli bir kısmı ise kullanıcıların bazı özelliklerden yararlanması için öncelikle uygulama içi satın alma işlemi yapmasını gerektirir.

Ücretsiz olarak sunulan uygulamaların bu gibi dezavantajları, kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyebiliyor. Kullanıcı deneyiminin ön planda olduğu, reklam içermeyen, uygulama içi satın alma gereksinimine yer vermeyen uygulama ve oyunlar kullanmak istiyorsanız aşağıda yer alan kısa süreliğine ücretsiz olan Android ve iOS uygulamaları / oyunları tercih edebilirsiniz.

Bu uygulamaların büyük bir kısmında reklam bulunmamakla beraber kısıtlamaları aşmak ve uygulamanın daha fazla özelliğinden faydalanmak için ödeme yapmanıza da gerek yoktur. Aşağıdaki uygulamaların çoğu, bütün özelliklere ücretsiz olarak erişmenize olanak sağlar ancak listedekilerin kısa süreliğine ücretsiz olduğunu unutmamak gerekiyor.

Listede eğer çok beğendiğiniz ancak cihazınızda kullanılabilir depolama alanı olmamasından ötürü indiremediğiniz bir uygulama ya da oyun olursa bunları daha sonra kullanmak üzere kütüphanenize eklemeyi unutmayın.

Haftanın Ücretsiz Android Uygulamaları

One Swipe Notes: Telefonunuza dahili olarak gelen not alma uygulamasının özelliklerinin çok az olduğunu düşünüyorsanız ya da bu uygulama size göre yeterince gelişmiş değilse alternatif bir not alma uygulaması olan One Swipe Notes'ı deneyebilirsiniz. Bu uygulamanın en çok sevilen yanı, not alırken uygulamadan çıkmak gibi bir zorunluluğunuzun olmamasıdır. Bu uygulama sayesinde Twitter gibi sosyal medya platformlarında gezinirken rastladığınız ilginç bilgileri uygulamadan ayrılmadan not alabilirsiniz. Uygulamadan çıkmadan not alma özelliği sayesinde bir not alma uygulamasının sağlayabileceği en yüksek verimi almanızı sağlar.

Angle Meter Pro: Orantı sizin için çok önemli ise Angle Meter Pro'nun yardımını alabilirsiniz. 5.000'den fazla kez indirilen bu açı ölçüm uygulaması ile en kusursuzu elde edebilirsiniz.

Magic Slate Pro: Bir çocuğunuz varsa onun hayal gücünü geliştirmesinin ne kadar önemli olduğunun farkındasınızdır. Bu basit çizim aracı, çocuğunuzun hayal gücünü geliştirmesine yardımcı olarak onun gelecekte daha yaratıcı bir kişiliğe sahip olmasını sağlayabilir.

Quick Volume Control: Telefonunuzun ses seviyesini ayarlamak için alternatif bir yöntem arıyorsanız bu uygulama, size bildirimler kısmında telefonun sesini arttırıp azaltma olanağı sunar.

Haftanın Ücretsiz Android Oyunları

Warriors Market Mayhem VIP: Normalde 5,29 TL fiyata sahip bu oyun bir retro rol yapma oyunudur. Oyun, barış içerisinde yaşayan krallıkta yanlışlıkla ejderhayı uyandırması ile gelişen olaylara odaklanıyor.

Paranormal Territory: Toplamda 2.454 kişinin derecelendirdiği 4,2 puana sahip oyun, modern görünüme sahip bir korku oyunudur. Bir bulmaca oyunu olarak piyasaya sürülen bu oyun, küçük bir taşra kentinde başlıyor. İşten eve dönen ana kahraman, evde ailesi ile karşılaşamayınca onları evin içinde aramaya başlıyor ama onları ararken geçen süre içerisinde bir şeylerin yolunda gitmediğinin farkına varıyor.

Tales of the Black Death (Italy): Kampanyadan önce 9,99 TL fiyatına satılan serinin ilk oyunu, İtalya'da geçiyor. Fransa ve İngiltere'de geçen serinin diğer iki oyununda olduğu gibi bu oyun da hem macera hem de rol yapma oyunudur. Oyunda sağlığınızın yanı sıra ahlaki anlayışınızın da değişime uğramaması için davranışlarınızı kontrol altında tutmanız gerekiyor.

Buff Knight Advanced: Başka bir retro rol yapma oyunu da Buff Knight'tır. Kalkanı sürekli üzerinizde tutmanız gereken bu oyunda her an saldırıya geçmeye hazırlıklı olmanız gerekiyor. 14.603 kişinin derecelendirdiği oyun, Play Store'da 3,5 puana sahiptir.

Mystic Guardian PV: Final Fantasy gibi bir oyun arıyorsanız Mystic Guardian'i oynamak size keyif verici gelebilir. 24.875 kişinin derecelendirdiği oyunun 4,0 puana sahip olması, oyunun ne kadar sevildiğini gösteriyor.

Upping Floors: Blokları diğer bloklara zarar vermeden mümkün olduğunca en kısa süre içinde üst üste dizmeniz gereken oyunları seviyorsanız bu oyuna göz atmanız Upping Floors'u indirmeniz için yeterli bir neden olabilir. Bu oyun, kendisiyle aynı türe sahip diğer oyunlardan farklı olarak sadeliği ön plana çıkarıyor ama görünümün dışında diğer oyunlarla aynı olduğu söylenebilir.

BattleTime Ultimate: Kampanyadan önce 16,99 TL karşılığında oynanabilen video oyununda savaşlara katılmanız, düşmanların kalesini ele geçirmeniz ve ordunuzun gücüne güç katmanız gerekiyor. Birbirinden farklı ve taktikler gerektiren haritalarla gerçek çeşitliliği deneyimleyebilir, canlı grafikler ve oyunun genel yapısı sayesinde BattleTime'ı oynarken zamanın nasıl geçtiğinin farkına bile varamayabilirsiniz.

BattleTime 2 Ultimate: Önceki maddede yer alan oyunun devamı olan BattleTime 2, büyük çaplı savaşların gerektirdiği büyük çaplı mücadeleyi deneyimlemek isteyenlerin yardımına koşuyor. Birbirinden çeşitli klanlardan birini seçmeniz gereken bu oyunda her klanın kendine özgü bir mücadele biçimi bulunuyor. Oyunda seviyenizi yükselterek becerilerin kilidini açabilir, ilk oyunda olduğu gibi ordunuzu daha güçlü hale getirecek her şeyi kullanabilirsiniz.

Theme Solitaire Tripeaks Tri Tower PV: Windows işletim sistemi ile gelen Solitaire oyununu özlediniz mi? Bu oyun sizi o günlere yeniden götürebilir.

Haftanın Ücretsiz iOS Uygulamaları (iPhone / iPad)

GeoShred Play: App Store'da 4,9 puana sahip bu uygulama ile müzikal anlamda bir şaheser yaratabilirsiniz. Amatör veya profesyonel olmanızın hiçbir önemi yoktur. Bu uygulama, herkese yardımcı olabilecek araçlara sahiptir.

Book Track: Okuduğunuz kitapları kontrol etmekte zorlanıyorsanız kitapları takip etme uygulamasının size yardımcı olmasına izin verebilirsiniz. Bu uygulama ile okuduğunuz kitapların ayrıntılarını kayıt altına alabilir ve bu ayrıntıları daha sonra yeniden görüntüleyebilirsiniz.

Scanner Lens Pro: Bu uygulama tek bir dokunuşla belgeleri JPG / PDF / TXT formatlarına çevirmenize olanak sağlar. Belgeleri dönüştürdükten sonra onlara ek olarak not ekleyebilirsiniz. Uygulamanın açıklamasında dönüştürülen belgelerin tamamının cihazda saklandığı, herhangi bir sunucuda saklanmadığı belirtiliyor.

Houdini Playlists: Bu uygulama, çalma listenizi bir uygulamadan diğerine taşımakta zorluk çekiyorsanız size yardım eli uzatabilir. Uygulama şu an Spotify, Apple Music ve YouTube Music ile çalışıyor. Oynatma listenizi dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz ancak elinizi çabuk tutmalısınız.

My Sketch: Kısa süreliğine ücretsiz bu iOS uygulaması ile galerinizdeki herhangi bir fotoğrafı sadece tek bir dokunuş ile kara kalem çalışmasına çevirebilirsiniz. Uygulamada yer alan çeşitli filtreleri ve ayarlamaları kullanarak kara kalem çalışmasını daha renkli, daha canlı hale getirebilirsiniz.

Emoji Camera: Bu eğlenceli ve ilginç uygulama sayesinde fotoğraflarda yüzünüzü emoji ile kapatabilirsiniz.

Unit Converter Pro HD: Bu uygulama kilometreden metreye, metreden dekametreye kadar birçok ölçü birimini başka bir ölçüm birine çevirmenizi sağlar. Uygulamanın geliştiricisi tarafından sağlanan bilgilere göre 700'den fazla ölçü birimini dönüştürebiliyor.

Design & Flyer Creator Pro: Bu uygulama ile el ilanları, davetiye ve çok daha fazlasını oluşturabilirsiniz.

Haftanın Ücretsiz iOS Oyunları (iPhone / iPad)