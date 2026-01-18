Hataları (Bugları) Yüzünden Efsaneleşen Oyunlar

Bir oyunu efsane yapan pek çok unsur vardır. Örneğin Crysis gibi bazı oyunlar, dönemindeki en iyi bilgisayarları bile zorlayan grafikleriyle efsaneleşirken, bazıları ise Expedition 33 gibi çarpıcı hikayesiyle kısa sürede unutulmaz hale gelir. Ancak bazı oyunlar sadece iyi yönleriyle değil, garip bug'lar (hatalar) ile efsaneleşir. Bu içerikte bazıları oyuncuları delirten bazıları da çok sevildiği için kalıcı hale gelen oyun dünyasının en ikonik hatalarına bakacağız.

Bugları Yüzünden Efsaneleşen Oyunlar

Belirtmekte fayda var ki listedeki bazı oyunlar kalitesi ile tartışma konusu olsa da bu hepsinin "kötü" olduğu anlamına gelmez. Örneğin Assassin's Creed Unity ve Cyberpunk 2077 ilk çıktığı dönem barındırdığı hatalar ile oyuncuları delirtmeyi başarmış olsalar da günümüzde bunlardan arınmış ve dönemine göre oldukça başarılı kabul eden yapımlara dönüşmüşlerdir.

1. The Elder Scrolls V: Skyrim

Bethesda oyunları genellikle kalitesiyle olduğu kadar içerdiği ilginç hatalarla da akıllarda yer etmiştir. Ancak şirketin 2011'de çıkan oyunu The Elder Scrolls V: Skyrim'de öyle bir hata var ki günümüzde bir bug'dan çok oyunun resmi bir mekaniği olarak kabul ediliyor.

13 yıllık bir oyun olmasına rağmen hala düşman çeşitliliğiyle modern oyunlara kafa tutan Skyrim'de, açık dünyada karşılaşabileceğiniz yaratıklardan biri de devler. Skyrim'deki ikonik bug ise bu devlerle karşı karşıya geldiğinizde ortaya çıkıyor. Eğer karakterinizi yeterince geliştirmeden devlerin karşısına çıkarsanız yenilgi kaçınılmaz.

Burada şaşırılacak bir şey yok. Ancak bu senaryoda dev size güçlü bir saldırıyla vurursa, karakteriniz ölmek yerine adeta bir roket gibi yüzlerce metre havaya uçar. Öyle ki neredeyse bütün haritayı kuş bakışı olarak görebilecek noktaya gelirsiniz.

Oyunun fizik motoru ile hasar sistemi arasındaki hesaplama hatasından kaynaklanan bu durum 2011'de düzeltildi. Ancak Bethesda'nın beklentilerinin aksine güncelleme oyuncuları mutlu etmek yerine kızdırdı. Tepkiler üzerine şirket, bir sonraki güncellemede kasıtlı olarak bu hatayı oyuna geri ekledi.

2. Assassin's Creed: Unity

Ubisoft'un 2014'te yayınladığı Assassin's Creed: Unity, bugün bile oyun tarihinin en kötü çıkış yapan oyunu olarak kabul ediliyor. Grafikleri, canlı açık dünyası, oynanış mekanikleri ve Fransız Devrimi'ni merkeze alan hikayesi ile büyük beklentiler yaratan oyun çıktığında tam bir fiyaskoydu.

Onlarce ve hatta yüzlerce hata içerisindeki en ilginci ise kuşkusuz yüz kaplamalarındakiydi. Bazı durumlarda karakterlerin yüz kaplamaları yüklenmiyor ve oyuncular ekranda sadece havada süzülen bir çift göz ile bir ağız dolusu diş görüyordu. Hem ürkütücü hem de komik olan bu durum, Unity'nin dalga konusu olmasına neden oldu.

Videoda da görebileceğiniz bu ve diğer hatalar oyun çıktıktan kısa bir süre sonra düzeltildi. Ancak aradan 12 yıl geçmesine rağmen oyunla ilgili akıllarda kalan tek şey içerdiği hatalar oldu. Ne yazık ki bu durumi özünde iyi bir olan Assassin's Creed: Unity'nin inceleme puanlarını da olumsuz etkiledi.

3. Cyberpunk 2077

Çıkışıyla oyun dünyasının en büyük skandallarına imza atan bir diğer oyun ise CD Projekt Red'in geliştirdiği Cyberpunk 2077 oldu. Oyun günümüzde tüm bu hatalardan arındı ve Assassin's Creed: Unity'nin aksine hem oyuncuların hem de eleştirmenlerin "kalbinde" iyi bir yer edinmeyi başardı.

Ancak bazı bug'lar var ki bugün bile unutulmadı. Bunlar arasında Night City sokaklarında motosiklet sürerken aniden pantolonunuzun yok olması, arabaların gökten yağmur gibi yağması, ve elbette ki meşhur T pozu veren NPC'ler vardı. Cyberpunk 2077, bugün tüm bu sorunları aşmış bir oyun yine de listeye girmeye hak kazandı.

4. eFootball

Oyun dünyasının en ikonik bug'larından biri de kuşkusuz PES serisinin modern versiyonu olan eFootball 2022'de karşımıza çıktı. EA'in FIFA oyunlarıyla rekabet etmekte zorlandığı için format değiştiren ve her bilgisayarda çalışan ücretsiz bir futbol oyunu olmayı hedefleyen eFootball'un 2022 sürümü oldukça ilginç hatalara sahipti.

Bunlardan en dikkat çekeni ise başta Messi ve Ronaldo gibi futbolcuların yüz ifadeleri oldu. Gerçekçi grafikleriyle ünlü PES'e ihanet niteliğinde olan bu sürümde oyuncular ara sahnelerde oldukça garip görünüyordu. Üstelik sadece yüzler değil, fizik motorundaki hatalar nedeniyle oyun içerisinde de pek çok bug karşımıza çıkıyordu. eFootball'un çıktığı dönemde dalga konusu olan hataları kısa süre içerisinde düzeltildi. Ancak oyunun videoları bugün bile oldukça popüler.

5. Goat Simulator

Bu listenin en özel oyunu hiç şüphesi Goat Simulator. Çünkü bu oyunun varoluş amacı bug'lı olmak. Geliştiriciler aslında bir oyun motoru testi yaparken keçinin fiziğinin ne kadar saçmaladığını fark ettiler ve "Bunu oyun yapalım" dediler.

Keçinin boynunun metrelerce uzaması, merdivene tırmanırken haritanın dışına fırlaması, bir arabaya kafa atınca dünyayı yok etmesi...Geliştiricilerin mottosu şuydu: Sadece oyunu bozan hataları düzelteceğiz, komik olan diğer her şey kalacak. Sonuç, milyonlarca satan bir komedi efsanesi oldu.

Bazen en iyi oyun anıları, senaryoda yazılı olanlar değil sistemin çöktüğü anda yaşananlardır. Bu hatalar bize oyunların arkasında insanların olduğunu ve bazen işlerin planlandığı gibi gitmediğini hatırlatır. Ve dürüst olalım, havada süzülen bir çift göz küresine gülmek, mükemmel çalışan bir oyundan daha akılda kalıcıdır.

Peki sizin başınıza gelen en saçma ve en komik oyun hatası neydi? Yorumlarda buluşalım, biraz da sizin anılarınıza gülelim.