Kendinizi çılgın bir keçinin yerine koyabileceğiniz Goat Simulator APK, oyunculara sonsuz kaos imkanı sunmaktadır.

Berkcan Aktürk - 35 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz Goat Simulator APK, bir keçi olarak elinizden gelen her şeyi yapabileceğiniz bir simülasyon oyunudur. Haritadaki tüm her şeyi parçalayabilir ve güçlü komedi unsurlarıyla birlikte eğlencenizi kendiniz yaratabilirsiniz.

Goat Simulator APK'da, gittiğiniz her yerde tahribat ve yıkım yaratmalısınız. Ücretsiz olarak oyunculara sunulan Goat Simulator Mobile, etkileşime girebileceğiniz yüzlerce içeriği de sunmaktadır. Parçalayabileceğiniz araçlar, insanlar, keçiler. ve daha birçok şey ile etkileşime geçin.

Basit kontroller eşliğinde son derece eğlenceli bir simülasyon deneyimi yaşayacaksınız. Keçinizi kolay bir şekilde kontrol edebilir, lakin zengin içeriklerle birlikte aksiyon dolu bir deneyim yaşayabilirsiniz.

Goat Simulator APK İndir

Sadece karada değil, aynı zamanda gökyüzünde de kaos yaratabilirsiniz. Helikoptere atlayın, tüm şehri birbirine katın ve absürt oyun içi fiziğe kendinizi kaptırın.

İçerik açısından mükemmel bir deneyim sunan Goat Simulator APK, grafik ve animasyon tarafında ortalama bir yapıyla karşımıza çıkıyor. Her ne kadar basit bir görselliği bulunsa da, eğlenceli fizik yapısı ve sonsuz kaos yaratabilme özelliğiyle daha çok ön plana çıkmaktadır.

İlk olarak PC platformunda yayınlanan Goat Simulator, mobil versiyonuyla Android cihazlarda yerini alıyor. Eğer siz de bir keçinin yapabileceklerini merak ediyorsanız, Goat Simulator APK indirin ve şehri kaosa sürükleyin!