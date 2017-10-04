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Instagram Anket Özelliği Nasıl Kullanılır?

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Erkan Calp
Erkan Calp nasıl yapılır

Instagram Hikayeler’e yeni eklenen anket ekleme özelliğinin nasıl kullanıldığını bu blog yazımızda anlatıyoruz. İnteraktif anket çıkartmaları (poll sticker) ile takipçilerinize veya arkadaşlarınıza sorduğunuz soruların yanıtını en hızlı şekilde alacaksınız.

Instagram Hikayeler'de Anket Dönemi:

Son dönemde popüler sosyal ağ platformlarının birbirlerinden kopyaladıkları özellikleri çok konuşur olduk. Facebook, Instagram, Snapchat başta olmak üzere dünya genelinde aktif kullanıcı sayısı şaşırtıcı seviyede olan sosyal ağ uygulamalarında gün geçmiyor ki yeni bir özellik eklenmesin. Gerek iOS gerekse de Android tarafında sıklıkla güncellenen bu uygulamalar her geçen gün daha da eğlenceli hale geliyor. Instagram’a eklenen daha doğrusu Instagram Hikayeler (Stories) bölümüne eklenen yeni anket oluşturma özelliği dün yayınlanan güncellemeyle herkes için kullanıma sunuldu. 24 saatliğine görüntülenebilen Instagram Hikayeler’e artık anket ekleyebiliyorsunuz. Anketler, interaktif çıkartmalarla oluşturulduğundan hem paylaşması hem de oy vermesi son derece keyifli oluyor. Şimdi dilerseniz Instagram’ın yeni anket (polls) çıkartmalarının nasıl kullanıldığına geçelim.

Instagram'da Anket Ekleme Nasıl Yapılır?

  • Instagram Hikayeler’de her zaman yaptığınız gibi fotoğraf çekiyorsunuz ve hemen üst köşede gülen yüz ifadesine dokunuyorsunuz.
  • Çıkan ekranda “Anket”e dokunuyorsunuz.
  • Soru sorduğunuz ekranda seçenekler otomatik olarak Evet ve Hayır çıkıyor. Şıkları böyle bırakabildiğiniz gibi üzerlerine dokunarak düzenleyebiliyorsunuz. Ayrıca anket çıkartmasını (poll sticker) dilediğiniz bir noktaya taşıyabiliyorsunuz.
  • Anketinizi paylaştığınızda arkadaşlarınız ve takipçileriniz anında oy kullanmaya başlayabiliyor ve sonuçları gerçek zamanlı olarak görebiliyorsunuz. Bir takipçiniz oy kullandığı vakit hangi seçimin öne çıktığını o anda görebiliyor. Takipçiniz hikayeyi tekrar izlediğinde son sonuçları görebiliyor.

Instagram Anket Ekleme

Kendi anket sonuçlarınızı görmek için yukarı kaydırma hareketiyle görüntüleyenler listesini açıyorsunuz. Burada her seçenek için kaç oy kullanılmış, kimler oy kullanmış, hangi şıkkı seçmişler hepsini görebiliyorsunuz.

Instagram Hikayeler gibi anketler de 24 saatliğine görüntülenebiliyor.

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ETİKETLER : instagram instagram hikayeler

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