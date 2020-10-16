Snapchat (APK) Android sosyal medya uygulaması, eğlenceli anları sevdiklerinizle hızlıca paylaşmanıza izin verir.
Snapchat Android uygulaması, anı arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşmanın hızlı ve eğlenceli bir yoludur. Sadece Google Play’de 1 milyar indirmeyi geçen sosyal medya uygulaması Snapchat, doğrudan kamera ekranıyla açılır, böylece hemen anı çekip paylaşabilirsiniz. Snapchat uygulamasını kullanmak çok kolaydır: Fotoğraf veya video çekin, yazı ekleyin ve sevdiklerinize gönderin. Filtreler, lensler, bitmoji’ler ve daha birçok kendinizi ifade edebileceğiniz eğlenceli efekt Snapchat’te! İster Google Play’den indirerek, ister yukarıdaki Snapchat APK indir ile popüler sosyal ağ platformunda yerinizi alın.
Snapchat İndir APK
Snapchat, arkadaşlarınızla kolayca konuşabileceğiniz, dünyanın dört bir yanından canlı hikayeleri görüntüleyebileceğiniz ve keşfetten gündemi takip edebileceğiniz büyük bir sosyal medya. Geliştiricileri tarafından anı paylaşmanın en hızlı yolu olarak tanımlanan Snapchat, başlangıçta kendiliğinden silinen gönderiler paylaşmanıza izin veren bir sosyal ağ uygulamasıydı ancak sonradan büyüdü, gelişti ve şu anda Google Play’de 1 milyar indirmeyi aşan nadir uygulamalar arasında. Snapchat Android uygulamasının öne çıkan özelliklerinden bahsedecek olursam;
- Snap: Fotoğraf çekmek için sadece dokunun, video kaydetmek için basılı tutun. Sürekli yenileri eklenen lensler ve filtrelerden birini seçip fotoğrafınıza ekleyin. Dış görünüşünüzü değiştirebilir, üç boyutlu bitmoji’nizle dans edebilir, kendi yüzünüzü kullanarak eğlenceli oyunlar oynayabilirsiniz. Fotoğraf ve videolara kendi filtrelerinizi de ekleyebilirsiniz. Topluluk tarafından oluşturulan lensleri de denemeyi unutmayın.
- Sohbet: Canlı mesajlaşma sayesinde arkadaşlarınızla daima iletişimde kalın; Sohbet edin veya grup hikayeleriyle gününüzün nasıl geçtiğini paylaşın. Aynı anda 16 arkadaşınızla görüntülü sohbet edebilirsiniz. Filtre ve lensleri görüntülü sohbette de kullanabilirsiniz. Arkadaşlarınız arasında friendmoji’lerle eğlenin.
- Göz at: Arkadaşlarınızı takip edin ve hikayelerini izleyin. Dünyaca ünlü yayıncıların ve içerik üreticilerinin özel hikayeleriyle gündemi yakalayın. Size özel en son haberleri, orijinal programları ve topluluk hikayelerini izleyin.
- Snap Haritası: Arkadaşlarınızın nerede olduklarına bakın. Arkadaşlarınızla konumunuzu paylaşabilir veya hayalet moduyla bir süre ortadan kaybolabilirsiniz. Dünyanın dört bir yanındaki topluluk üyelerinin canlı hikayelerine göz atmayı da unutmayın.
- Anılar: Bulut depolama ile kaydettiğiniz Snap’lere tekrar bakın. Ücretsizdir! Eski anları düzenleyerek arkadaşlarınıza gönderebilir veya galerinize kaydedebilirsiniz. En sevdiğiniz anılarınızı hikaye formatında sevdiklerinizle paylaşın.
- Arkadaşlık Profili: Beraber kaydettiğiniz anları görebilmeniz için her arkadaşlığın kendine özel bir profili vardır. Tılsımlar sayesinde arkadaşlarınızla ortak yanlarınızı keşfedin. Ne zamandır arkadaşsınız, astrolojik uyumunuz nasıl ve daha fazlasını görün. Arkadaşlık profilleri sadece size ve arkadaşlarınıza özeldir.
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