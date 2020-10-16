Snapchat Android uygulaması, anı arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşmanın hızlı ve eğlenceli bir yoludur. Sadece Google Play’de 1 milyar indirmeyi geçen sosyal medya uygulaması Snapchat, doğrudan kamera ekranıyla açılır, böylece hemen anı çekip paylaşabilirsiniz. Snapchat uygulamasını kullanmak çok kolaydır: Fotoğraf veya video çekin, yazı ekleyin ve sevdiklerinize gönderin. Filtreler, lensler, bitmoji’ler ve daha birçok kendinizi ifade edebileceğiniz eğlenceli efekt Snapchat’te! İster Google Play’den indirerek, ister yukarıdaki Snapchat APK indir ile popüler sosyal ağ platformunda yerinizi alın.

Snapchat İndir APK

Snapchat, arkadaşlarınızla kolayca konuşabileceğiniz, dünyanın dört bir yanından canlı hikayeleri görüntüleyebileceğiniz ve keşfetten gündemi takip edebileceğiniz büyük bir sosyal medya. Geliştiricileri tarafından anı paylaşmanın en hızlı yolu olarak tanımlanan Snapchat, başlangıçta kendiliğinden silinen gönderiler paylaşmanıza izin veren bir sosyal ağ uygulamasıydı ancak sonradan büyüdü, gelişti ve şu anda Google Play’de 1 milyar indirmeyi aşan nadir uygulamalar arasında. Snapchat Android uygulamasının öne çıkan özelliklerinden bahsedecek olursam;