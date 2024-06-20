Kullanıcıların sadece fotoğraf paylaşabileceği Whee APK, TikTok tarafından geliştirilen bir sosyal medya uygulamasıdır.

Berkcan Aktürk - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

TikTok tarafından sessiz sedasız piyasaya sürülen ve basit yapısıyla ön plana çıkan Whee APK, kullanıcılara sadece fotoğraf paylaşımı yapmasına imkan tanımaktadır. Baktığımız zaman sadece fotoğraf paylaşmak ve etkileşim kurmak her ne kadar alışılagelmiş bir sosyal medya uygulaması tarzında olsa da aslında aynı türdeki uygulamalara karşı kullanılabilir bir yapıdadır.

Whee uygulamasını kullanırken ister arkadaşlarınızla, isterseniz de diğer insanlarla etkileşim halinde kalabilirsiniz. Arkadaşlarınızın profillerine istek atın, fotoğraflar yayınlayın ve geri dönüşler alın.

Basit arayüzü sayesinde tam anlamıyla iş gören bir yapıdadır. Farklı ve alakasız özelliklerin yanı sıra kullanıcılara vaat ettiği her şeyi sunmaktadır. Hayatınızdan güzel anıları kaydedip, rahatlıkla paylaşabilirsiniz. Paylaşabildiğiniz gibi arkadaşlarınızın da gönderilerini takip edebilirsiniz. Fotoğraflarına yorum yapabilir, beğenebilir veya özel sohbetlerde konuşabilirsiniz. Evet, Whee APK kullanıcılara mesajlaşma desteği de sunuyor.

Whee APK İndir

Tüm özelliklerin yanı sıra anılarınızı takip edebildiğiniz bir sekme de bulunuyor. Paylaştığınız veya kaydettiğiniz görsellerinizi bu panelden görüntüleyebilir ve anılarınızı tekrardan yaşayabilirsiniz. Uygulamayı kullanmak için halihazırda bir TikTok hesabına sahip olmanız gerekmektedir. Aksi takdirde hesap oluşturamazsınız.

Siz de Whee APK indirin ve sadece arkadaşlarınıza özel olan fotoğraflarınızı paylaşarak, etkileşimleri gözlemleyin!

Whee Uygulaması Özellikleri