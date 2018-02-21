Kamp Yaparken Kullanabileceğiniz En İyi Mobil Uygulamalar

Doğayla iç içe olmayı seviyorsanız, muhtemelen kamp yapmak sizin için en güzel aktivitelerin başında geliyordur. Yağmur, soğuk, sivrisinekler ve güneş yanıklarını düşünmeden, doğayla iç içe olup kendinizi rahatlatmak istiyorsanız yanınıza almanız gereken malzemelere ek olarak bir liste daha hazırladık. İşte kamp yaparken kullanabileceğiniz en iyi mobil uygulamalar listesi.

1Weather

Kamp yaparken havanın güzel olmasını istemeniz gayet doğal. 1Weather uygulaması bu konuda size yardımcı olacak bir hava durumu uygulaması olarak öne çıkıyor. Mevcut sıcaklık, nem, hava durumu radarı ve uzatılmış hava tahminleri gibi bilgilere ulaşabileceğiniz uygulamayı, kamp yapmayı düşündüğünüz tarihlerde önlem amaçlı kullanabilirsiniz.

Compass

Kamp yaptığınız alanı iyi bilmiyorsanız, kaybolmamak için yanınızda bir pusula olmasında fayda var. Kamp kurduğunuz bölgenin hangi yönde olduğunu tespit ettikten sonra, dolaşmaya çıktığınızda kaybolursanız bu yönü takip ederek yönünüzü kolayca bulabilirsiniz.

Fishbrain

Fishbrain uygulaması da balıkçıların kullanabileceği bir uygulama olarak öne çıkıyor. Diğer balıkçılarla bir araya gelmenizi sağlayan uygulamada, çeşitli balık türlerinin nerelerde bulunduğunu öğrenebildiğiniz gibi yakaladığınız ama tanımadığınız balıkların türlerini de öğrenebilirsiniz.

Flashlight

Olmazsa olmaz uygulamalardan biri de el feneri uygulaması. Yanınıza el feneri almayı unuttuysanız, karanlıkta önünüzü görmenizi sağlamak için bir el feneri uygulaması indirebilirsiniz. Bazı akıllı telefonlarda varsayılan olarak el feneri özelliği bulunuyor olsa da, yardım çağrısı ve ışık yanıp sönme süresi gibi ek özellikler için uygulama indirebilirsiniz.

HERE WeGo

Bulunduğunuz bölgede internet sinyali alamıyorsanız, harita uygulamalarından faydalanmak sizin için zor olabilir. HERE WeGo uygulaması da bunun için tasarlanan çevrimdışı harita uygulaması. Dünya genelinde birçok ülkeyi destekleyen uygulamadan hem çevrimiçi hem de çevrimdışı yararlanabiliyor, rota seçimi ve sesli yönlendirme gibi temel navigasyon özelliklerinden faydalanabilirsiniz.

Ava Avcı

Bir yandan kamp yaparken bir yandan da avlanmak istiyorsanız, uymanız gereken bazı kurallar bulunuyor. Avlak alanları dışında avlanmak yasak olduğundan, izinli olarak avlanmanız gerekiyor. Ava Avcı uygulaması da size avlak alanları gösteren, online rezervasyon yapabileceğiniz ve gerekli durumlarda yardım talebinde bulunabileceğiniz bir uygulama.

MAPS.me

Bir başka çevrimdışı harita uygulaması olan MAPS.me, seyahatlerinizde ve tatillerinizde işinize yarayabilecek türden bir uygulama. İnternet bağlantınız olmadan rahat rahat kullanabileceğiniz uygulama Türkiye’yi de destekliyor ve kamp yaptığınız bölgelerde size büyük kolaylık sağlıyor.

What the Camp

What the Camp uygulaması da, kamp yapacak yer arayanlar için oldukça faydalı bir uygulama diyebilirim. Türkiye sınırları içerisinde kamp yapabileceğiniz alanları harita üzerinden sizlere sunan uygulamada, kamp bölgesine ait fotoğrafları görebiliyor ve o bölgelerdeki hava durumunu takip edebiliyorsunuz.

Kampp

Kampp uygulaması da kamp yapacak alanları bulabileceğiniz bir kamp rehberi olarak öne çıkıyor. İlginizi çekebilecek kamp alanlarına ulaşabileceğiniz uygulamada, bu kamp alanları için yol tarifleri de alabiliyorsunuz. Kullanıcı yorumlarına ulaşarak kamp alanları hakkında bilgi sahibi de olabileceğiniz Kampp uygulamasını indirmenizi tavsiye ediyoruz.

Sivrisinek Savar Uygulamaları

Bahar ve yaz aylarında kamp yapmayı düşünüyorsanız, yanınıza sinek kovar spreylerden almanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Bunun yanında, sivrisinekleri kovmak için düşük frekansta sinyaller yayan uygulamalardan da faydalanarak sivrisinekleri kendinizden uzak tutabilirsiniz.

Kampçıların mutlaka kullanması gereken uygulamaları bu şekilde sıraladık. Eğer sizin de bu listeye eklemek istediğiniz uygulamalar varsa bizlerle yorum bölümünden paylaşmayı unutmayın.