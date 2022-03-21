Avlanmak için ihtiyacınız olan tüm dokümanlara ve duyurulara Ava Avcı uygulaması üzerinden kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Volkan Yılmaz - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Avcılıkla uğraşanlara yönelik hazırlanan Ava Avcı uygulamasıyla Android işletim sistemli cihazlarınızdan avlanmak için gerekli izinleri kolaylıkla alabilirsiniz. Android kullanıcılarıın avcılık konusunda bilgilendirecek olan başarılı mobil uygulama Android platformunun yanı sıra iOS platformunda da yer alıyor. Kullanıcılar uygulamayı Google Play ve App Store üzerinden indirebilir ve kullanmaya başlayabilirler.

Ava Avcı APK Özellikleri

Geniş döküman,

Detaylı içerikler,

Android ve iOS sürüm,

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Ava Avcı uygulaması, avcılık belgesi almış olan avcıların online olarak avlanmak için rezervasyon yaptırabileceği ve avlanırken ihtiyaç duyabileceği pek çok bilgiye ulaşabileceği türden bir uygulama diyebilirim. Ava çıkacağınız zaman avlanmak istediğiniz alanda olup olmadığınızı bildiren uygulama, almış olduğunuz izin görüntüsünü kontrol sırasında da gösterebileceğiniz bir belge niteliği de taşıyor. Çeşitli duyuru, haber ve etkinliklerden haberdar olabileceğiniz Ava Avcı uygulamasında acil durumlarda yardım isteyebileceğiniz gibi yangın, kaçak avcı ve biyokaçakçılık gibi konularda da ihbar hattı olarak kullanabiliyorsunuz.

Avcıları ilgilendiren her türlü belge ve dokümanları içeren Ava Avcı uygulaması, avcıların bilgi sahibi olmak istedikleri konularda da gerekli bilgilendirmeleri alabilmelerini sağlıyor.

Ava Avcı APK İndir

Tamamen ücretsiz olarak yayınlanan başarılı mobil uygualama, Türkiye'deki kullanıcılar tarafından indirilip kullanılıyor.