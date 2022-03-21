Ava Avcı
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 10,762
- DOSYA BOYUTU 9.01 MB
- Üretici T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı
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Avlanmak için ihtiyacınız olan tüm dokümanlara ve duyurulara Ava Avcı uygulaması üzerinden kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
Avcılıkla uğraşanlara yönelik hazırlanan Ava Avcı uygulamasıyla Android işletim sistemli cihazlarınızdan avlanmak için gerekli izinleri kolaylıkla alabilirsiniz. Android kullanıcılarıın avcılık konusunda bilgilendirecek olan başarılı mobil uygulama Android platformunun yanı sıra iOS platformunda da yer alıyor. Kullanıcılar uygulamayı Google Play ve App Store üzerinden indirebilir ve kullanmaya başlayabilirler.
Ava Avcı APK Özellikleri
- Geniş döküman,
- Detaylı içerikler,
- Android ve iOS sürüm,
Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Ava Avcı uygulaması, avcılık belgesi almış olan avcıların online olarak avlanmak için rezervasyon yaptırabileceği ve avlanırken ihtiyaç duyabileceği pek çok bilgiye ulaşabileceği türden bir uygulama diyebilirim. Ava çıkacağınız zaman avlanmak istediğiniz alanda olup olmadığınızı bildiren uygulama, almış olduğunuz izin görüntüsünü kontrol sırasında da gösterebileceğiniz bir belge niteliği de taşıyor. Çeşitli duyuru, haber ve etkinliklerden haberdar olabileceğiniz Ava Avcı uygulamasında acil durumlarda yardım isteyebileceğiniz gibi yangın, kaçak avcı ve biyokaçakçılık gibi konularda da ihbar hattı olarak kullanabiliyorsunuz.
Avcıları ilgilendiren her türlü belge ve dokümanları içeren Ava Avcı uygulaması, avcıların bilgi sahibi olmak istedikleri konularda da gerekli bilgilendirmeleri alabilmelerini sağlıyor.
Ava Avcı APK İndir
Tamamen ücretsiz olarak yayınlanan başarılı mobil uygualama, Türkiye'deki kullanıcılar tarafından indirilip kullanılıyor.
Ava Avcı
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,264
- DOSYA BOYUTU 11.90 MB
- Üretici T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı
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Avlanabileceğiniz bölgelerdeki kontrollerde gerekli olan belgeleri Ava Avcı uygulamasından kolaylıkla edinebilir ve rezervasyon yaptırabilirsiniz.
iOS işletim sistemli cihazlar için geliştirilen Ava Avcı uygulamasıyla avlanmak için ihtiyacınız olan tüm izinlere ve dokümanlara kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
Avcılık belgesi olan avcılar için Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından geliştirilen Ava Avcı uygulaması, avlak bölgeler için rezervasyon yapabilmenize ve avlanma sırasında ihtiyacınız olan bilgilere ve belgelere erişebilmenize olanak sağlıyor. Avlanmak istediğiniz alanda olup olmadığınızı tespit edebilen Ava Avcı uygulaması, avlanma bölgesinde kontrol yapan ekiplere aldığınız iznin görüntüsünü gösterebileceğiniz resmi bir evrak özelliği de taşıyor. Avcılar için yayınlanan çeşitli duyuru, haber ve etkinliklere de ulaşabileceğiniz uygulama üzerinden acil durumlarda yardım isteyebiliyor ve yangın, kaçak avcı, biyokaçakçılık ihbarları da yapabiliyorsunuz.
iPhone ve iPad cihazlarınızda kullanabileceğiniz Ava Avcı uygulaması ile avlanma esnasında ihtiyaç duyabileceğiniz her türlü belge ve dokümana anında ulaşabilir, sizi ilgilendiren konularda bilgilendirmeler alabilirsiniz.