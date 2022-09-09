İnsanlığın son umudu olarak rol alacağımız Ghostrunner'da bir çıkış yolu arayacağız.

Doğukan Çağlakpınar - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Oyunculara ışık hızında bir aksiyon deneyimi sunan Ghostrunner amansız bir mücadele ortamına ev sahipliği yapıyor. Birinci şahıs kamera açıları eşliğinde oyunculara tempolu bir aksiyon evreni sunan oyun hikaye bazlı olarak oynanabiliyor. Oyunun hikayesinden söz edecek olursak, insan ırkının yol olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı bir atmosfer bizleri karşılayacak. Felaket sonrası ınsanlığın son sığındığı yer olan Darma Kulesi'nde geçecek olan aksiyon oyununda ilerleyebilmek hiç kolay olmayacak. Çok sayıda katın yer aldığı yapımda oyuncular çeşitli tehlikeler ile karşılaşacak ve hayatta kalabilmek için mücadele edecekler. Darma Kulesi adeta bir şehir gibi dar sokaklara ve çok sayıda kata sahip. Her katta da bizleri karşılayan farklı içerikler bulunuyor.

Ghostrunner Özellikleri

Amansız bir mücadele ortamı,

Birinci şahıs kamera açıları,

Fantastik bir dünya,

Acımasız yaratıklar,

Tek oyunculu bir mod,

İlerlemeye dayalı bir oynanış,

Ses efektleri,

Tek oyunculu bir oynanış moduna sahip olan Ghostrunner gerçeklikten uzak ve fantastik bir oynanışı karşımıza çıkardı. 2020 yılının Ekim ayında Steam üzerinde Windows oyuncularına sunulan yapım, günümüze kadar milyonlarca kopya satmayı başardı. Steam üzerinde bilgisayar oyuncuları tarafından 'çok olumlu' olarak değerlendirilen yapım, İngilizce olarak seslendirmelere de sahip. Yapımda Türkçe dil desteği yer almazken çeşitli metin dialogları ile oyuncular yönlendiriliyor. İnsanlığın son çaresi olarak yer alacağımız tempolu aksiyon oyununda kuleden dışarı çıkmanın bir yolunu arayacağız. Tabii bu yolu ararken de sürekli çeşitli zorluklar ve tehlikeler ile boy ölçüşeceğiz. Oyun içerisinde bize yardım edecek kimse olmayacak.

Ghostrunner İndir

Ghostrunner Steam üzerinde ücretli olarak yayınlandı. Uygun bir fiyat etiketine sahip olan oyunu satın almadan önce ücretsiz olarak yayınlanan demoyu da indirip deneyimleyebilirsiniz. Sınırlı bir içeriğe sahip olan demo sürüm oyuncuları tatmin edecek içeriklere sahip.

Ghostrunner Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7, 8.1, 10 x64

İşlemci: Intel Core i5-2500K (4 * 3300) AMD Phenom II X4 965 (4 * 3400) or equivalent

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTX 1050 (2048 MB) / Radeon RX 550 (4096 MB)

Depolama: 22 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: 60FPS, Low settings, 720p)

Ghostrunner Önerilen Sistem Gereksinimleri