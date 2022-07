Memento hakkında ilginç bilgiler, filmi izleyen kişilerin büyük bir kısmı tarafından pek bilinmeyen detayları içeriyor. Bu yazıda uzun yıllardır popülerliğini devam ettirmeyi başaran ve çoğu kişi için en başarılı yapımlardan bir tanesi olan Memento'ya dair enteresan bilgileri bir arada topladık.

Gizem ve gerilim ögelerini içeren Memento (Akıl Defteri) 2000 yılında vizyona girdi. Sahip olduğu hikâyesiyle ilgi odağı olan Akıl Defteri, dünya çapında çok fazla sayıda izleyici tarafından oldukça beğenildi.

Hafıza kaybı hastalığına yakalanan Leonard'ın hikâyesine odaklanan filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Christopher Nolan üstlendi. Akıl Defteri, dünya genelinde 117 film eleştirmeninin fikirleri göz önünde bulundurularak oluşturulan 21. Yüzyılın En İyi Filmleri listesinin 25. sırasında konumlanmayı başardı.

Oyuncu kadrosunda Guy Pearce, Carrie-Anne Moss, Joe Pantoliano, Mark Boone Junior, Russ Fega, Jorja Fox, Stephen Tobolowsky ve daha pek çok başarılı ismin yer aldığı Akıl Defteri, sahip olduğu 8,4 IMDb puanı ile dikkat çekiyor.

Yalnızca 9 milyon dolar bütçe ile çekilen Akıl Defteri ile ilgili birbirinden ilginç çeşitli bilgiler mevcut. Hazırladığımız yazıda çok sayıda izleyici tarafından çok beğenilen yapıma dair enteresan bilgileri sıraladık.

Memento Hakkında İlginç Bilgiler Listesi

Filmin çekimleri hızlıca tamamlandı.

Radiohead'in şarkısı için bütçe yetmedi.

Filmde Christopher Nolan'ın sesi de mevcut.

Nolan başrol için dünyaca ünlü birini istiyordu.

Film, Nolan'ın kardeşinin öyküsüne dayanıyor.

Siyah beyaz sahnelerdeki diyaloglar doğaçlamadır.

Teddy'nin telefon numarası, Fight Club'da da vardı.

Dövme dükkânının ismi, Nolan'ın karısına atıfta bulunuyor.

Stephen Tobolowsky daha önce gerçekten hafıza kaybı yaşadı.

Limited Edition DVD sürümünde kronolojik sırayla izlenebiliyor.

Filmin Çekimleri Hızlıca Tamamlandı

Dünya çapında çok fazla sayıda kişi tarafından oldukça beğenilen yapımın çekimleri yalnızca 25 günde tamamlandı. Bu, Akıl Defteri'nin çoğu filmden çok daha hızlı bir şekilde çekildiği anlamına geliyor.

Radiohead'in Şarkısı İçin Bütçe Yetmedi

Christopher Nolan, filmin sonunda Radiohead'in Paranoid Android şarkısının yer almasını istiyordu ancak bu durum çok pahalıya mal olacaktı. Nolan, film düşük bütçeli olduğundan ötürü söz konusu şarkıyı kullanmamaya karar verdi.

Filmde Christopher Nolan'ın Sesi de Mevcut

Popüler filmde Teddy'nin bir sahnede "You don’t have a clue, you freak" repliği bulunuyor. Christopher Nolan, kurgu esnasında sahneyi tekrar izlerken "You freak" kısmı pek hoşuna gitmemiş. Nolan, söz konusu iki kelimeyi kendi seslendirmiş.

Nolan Başrol İçin Dünyaca Ünlü Birini İstiyordu

Nolan, Lonard karakteri için Brad Pitt, Thomaes Jane ve Charlie Sheen gibi dünyaca ünlü oyuncuları düşünmüş ancak söz konusu karakteri Guy Pearce oynadı. Pearce, Leonard karakteri ile çok başarılı bir oyunculuk performansı sergiledi. Öyle ki Satürn Ödülüne aday gösterilen Pearce, En İyi Aktör dalında SDFCS Ödülü ve Sierra Ödülüne layık görüldü.

Film, Nolan'ın Kardeşinin Öyküsüne Dayanıyor

Akıl Defteri filminin fikri Christopher Nolan'ın kardeşi Jonathan Nolan'a ait. Jonathan, fikrini Christopher'a anlattıktan sonra filmin temelini oluşturacak olan Memento Mori isimli kısa öyküyü yazdı. Başarılı film, Memento Mori öyküsüne dayanıyor.

Siyah Beyaz Sahnelerdeki Diyaloglar Doğaçlamadır

Uzun yıllar önce vizyona girmiş olmasına rağmen popülerliğini hâlâ devam ettirmeyi başaran filmde siyah beyaz sahneler de bulunuyor. Popüler filmdeki siyah beyaz sahnelerde yer alan diyaloglar doğaçlamadır.

Teddy'nin telefon numarası, Fight Club'da da Vardı

Fight Club, oyuncuları ve konusu ile ön plana çıkan başarılı bir filmdi. 1999 yılında vizyona giren Fight Club ile 2000 yılında vizyona giren Akıl Defteri arasında oldukça ilginç bir bağlantı bulunuyor.

Eğer Akıllı Defteri'nden hemen önce Fight Club'ı (Dövüş Kulübü) izlediyseniz Teddy'nin numarası biraz tanıdık gelebilir. Akıl Defteri filminde Teddy 555 0 134 telefon numarasına sahipti. FightClub'taki Marla da aynı numarayı kullanıyordu.

Dövme Dükkânının İsmi, Nolan'ın Karısına Atıfta Bulunuyor

Yüksek IMDb puanı ile dikkat çeken filmde Leonard'ın ziyaret ettiği dövme dükkânının ismi, Nolan'ın karısına atıfta bulunuyor. Dövme dükkânının adı Emma's Tattoo'ydu. Christopher Nolan'ın karısının ismi ise Emma Thomas'tır.

Stephen Tobolowsky Daha Önce Gerçekten Hafıza Kaybı Yaşadı

Çok sayıda izleyici tarafından beğenilen ve çeşitli ödüllere layık görülen filmde Sammy karakterini canlandıran Stephen Tobolowsky daha önce gerçekten hafıza kaybı yaşamış. Tobolowsky, yıllar önce ameliyat nedeniyle geçici anterograd amneziye neden olan deneysel bir ağrı kesici ilaç almış.

Tobolowsky, daha önce yaşadığı bu sağlık sorununu seçmeler sırasında Nolan'a söyledi. Başarılı oyuncu, hafıza kaybıyla ilgili deneyiminin ona bir avantaj sağladığını düşünüyor.

Limited Edition DVD Sürümünde Kronolojik Sırayla İzlenebiliyor

Akıl Defteri'nin Limited Edition DVD sürümü, filmin kronolojik şekilde izlenebilmesine imkân tanıyor. Bu özellikten yararlanabilmek için izleyicilerin hafızaya dayalı birkaç sorudan oluşan etkileşimli bulmacayı çözmesi gerekiyor.

Yapımcılığını Jennifer Todd ve Suzanne Todd'ın üstlendiği Akıl Defteri hakkında oldukça enteresan 10 bilginin yer aldığı bir liste hazırladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.