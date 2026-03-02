MWC 2026'da Neler Tanıtıldı? Yeni Telefonlar, Yeni Robotlar ve Çok Daha Fazlası

Teknolojinin kalbi, Barcelona'da gerçekleşen Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC 2026) atıyor. Türkiye dahil dünyanın dört bir yanından teknoloji üreticilerinin katıldığı etkinlik, her yıl olduğu gibi bu sene de birbirinden ilginç duyurulara ev sahipliği yapıyor. Amiral gemisi akıllı telefonlardan insansı robotlara, en yeni dizüstü bilgisayarlardan artık bıkkınlık veren yapay zeka gelişmelerine kadar işte MWC 2026'da tanıtılan tüm ürünler!

MWC 2026: Neler Tanıtıldı?

Mobil Dünya Kongresi, her yıl olduğu gibi bu yıl da pek çok yeni duyuruya ev sahipliği yapacak. Söz konusu duyurulardan mümkün olduğu kadarına bu içerikte yer vereceğiz. Şu ana kadar tanıtlan ürünler arasında Türkiye'de de satışa çıkacak yeni Xiaomi ürünleri ve çok daha fazlası var.

Lenovo 165Hz Ekranlı Tablet Tanıttı

Lenovo, MWC 2026'da Legion Tab 2026 isimli yeni bir tablet tanıttı. Tam bir oyun canavarı olan tablet, gücünü Qualcomm'un geliştirdiği Snapdragon 8 Gen 5 yonga setinden alıyor ve 12 ile 16 GB RAM seçenekleri ile geliyor. 8,8 inç nispeten küçük diyebileceğimiz bir ekran boyutuna sahip olan cihaz, buna rağmen 9000 mAh büyüklüğünde bir batarya ile geliyor. Lenovo, Legion Tab 2026'nın 999 Euro yani yaklaşık 51 bin TL'den satışa çıkacağını açıkladı. Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise henüz belirsiz.

Katlanabilir Telefonların Kralı Honor Magic V6 Tanıtıldı

Mobil Dünya Kongresi'nin en dikkat çeken duyurularından biri kuşkusuz Honor'un katlanabilir telefonu Magic V6 oldu. İlk kez 2022'de katlanabilir bir model tanıtan şirket, aradan geçen dört yılda Samsung gibi daha tecrübeli rakiplerini geride bırakmayı başardı. Honor Magic V6, katlama izine sahip olmayan ilk katlanabilir akıllı telefon oldu. Bildiğiniz üzere Apple bile katlama izinden kurtulamadığı için iPhone Fold'u yıllarca ertelemişti. Magic V6'nın fiyatı açıklanmadı. Ancak Türkiye'ye gelmesi durumunda 110 ila 120 bin TL arasında olması bekleniyor.

Güncelleniyor...