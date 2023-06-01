Car Mechanic Simulator 2021
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 35000.00 MB
- Üretici Red Dot Games
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Car Mechanic Simulator 2021 indirin ve piyasadaki en detaylı simülasyon oyunlarından birini deneyimlemeye başlayın.
Bir araba tamircisi olmak ister miydiniz? Car Mechanic Simulator 2021 ile bu dileğinizi gerçekleştirebilirsiniz. Aşırı gerçekçi ve detaylı bir oyun olan Car Mechanic Simulator 2021’de aracın motor parçalarını, fren sistemlerini, süspansiyonları, elektronik sistemleri ve aklınıza gelebilecek tüm otomobil bileşenlerini değiştirip tamir edebiliyorsunuz.
Car Mechanic Simulator 2021’de bulunan araçların hepsi lisanslı ve birebir gerçek hayattaki gibi modellenmiş. Bu oyunda kendinizi bir araba tamircisi gibi hissetmeniz için her şey düşünülmüş.
Bu oyunda aynı zamanda bir ilerleyiş de söz konusu. Para biriktirip daha çok araca ve hizmete ulaşmanız mümkün. Oyunu oynarken gözünüzü dört açmayı ve hiçbir fırsatı kaçırmamanızı şiddetle öneririz.
Car Mechanic Simulator 2021 İndir
Hemen Car Mechanic Simulator 2021 indirin ve bu kapsamlı simülasyon oyununu deneyimlemeye başlayın. Hayallerinizdeki araçları tamir edin, geliştirin, parçalarını yenileyin ve iyi bir fiyata satıp kar edin. Oldukça uzun oynanış süresine sahip bu oyunda saatlerin nasıl geçtiğini unutabilirsiniz.
PC'de Oynayabileceğiniz En İyi Simülasyon Oyunları
Simülasyon oyunları, oldukça niş bir kitle tarafından tüketiliyor. Diğer video oyunlarından ayrılan bu yapımlar aşırı detaylı olmalarıyla ve spesifik bir konudaki aşırı kapsayıcılıklarıyla biliniyorlar.
Car Mechanic Simulator 2021 Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows(64-bit) 8.1 / 10
- İşlemci: Intel Core i5 4690 / AMD Ryzen 5 1500X
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVidia GeForce GTX 760 2GB
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 35 GB kullanılabilir alan
Aşırı detaylı oyun yapısı
Lisanslı araba markaları
Uzun süreli oynanış
Grafikler çok iyi
Türkçe dil desteği
Oyun bazı noktalarda kendini tekrar ediyor