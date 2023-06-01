Car Mechanic Simulator 2021 indirin ve piyasadaki en detaylı simülasyon oyunlarından birini deneyimlemeye başlayın.

Kemal Tavus - 23 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bir araba tamircisi olmak ister miydiniz? Car Mechanic Simulator 2021 ile bu dileğinizi gerçekleştirebilirsiniz. Aşırı gerçekçi ve detaylı bir oyun olan Car Mechanic Simulator 2021’de aracın motor parçalarını, fren sistemlerini, süspansiyonları, elektronik sistemleri ve aklınıza gelebilecek tüm otomobil bileşenlerini değiştirip tamir edebiliyorsunuz.

Car Mechanic Simulator 2021’de bulunan araçların hepsi lisanslı ve birebir gerçek hayattaki gibi modellenmiş. Bu oyunda kendinizi bir araba tamircisi gibi hissetmeniz için her şey düşünülmüş.

Bu oyunda aynı zamanda bir ilerleyiş de söz konusu. Para biriktirip daha çok araca ve hizmete ulaşmanız mümkün. Oyunu oynarken gözünüzü dört açmayı ve hiçbir fırsatı kaçırmamanızı şiddetle öneririz.

Car Mechanic Simulator 2021 İndir

Hemen Car Mechanic Simulator 2021 indirin ve bu kapsamlı simülasyon oyununu deneyimlemeye başlayın. Hayallerinizdeki araçları tamir edin, geliştirin, parçalarını yenileyin ve iyi bir fiyata satıp kar edin. Oldukça uzun oynanış süresine sahip bu oyunda saatlerin nasıl geçtiğini unutabilirsiniz.

Car Mechanic Simulator 2021 Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows(64-bit) 8.1 / 10

: Windows(64-bit) 8.1 / 10 İşlemci : Intel Core i5 4690 / AMD Ryzen 5 1500X

: Intel Core i5 4690 / AMD Ryzen 5 1500X Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVidia GeForce GTX 760 2GB

: NVidia GeForce GTX 760 2GB DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama: 35 GB kullanılabilir alan