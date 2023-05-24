Car For Sale Simulator 2023 farklı araba modellerini alıp satarak galerinizin işletmesini genişletebileceğiniz bir araba simülasyon oyunudur.

Raşit Bütüner - 15 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Car For Sale Simulator 2023, araba tutkunlarının çeşitli bölgelerden aldıkları araçları geliştirip satarak işletmelerini büyüttükleri bir simülasyondur. Pazar yerleri ve mahalle gibi konumlarda bulunan 2. el araçları satışa uygun hale getirdikten sonra görücüye çıkarıp maddi kazanç sağlayabilirsiniz.

Car For Sale Simulator 2023 İndir

Car For Sale Simulator 2023 serüveninize bir araç pazarına giderek başlayabilirsiniz. Araçların fiyatlarına göre karşılaştırma yapabilir ya da pazarlık yoluna gidebilirsiniz. Zira kimi kötü niyetli satıcılar, sizi kandırmaya çalışıyor olabilirler.

Aracınızı satın aldıktan sonra sıra onu özelleştirmeye geliyor. Satın aldığınız araçta mevcut hasarlar varsa öncelikle onları tamir edebilirsiniz. Sonrasında ise zevkleriniz doğrultusunda modifiye işlemine başlayabilirsiniz. Ayrıca kaputun altında da yapacağınız modifiyeler sayesinde daha hızlı ve güçlü bir araca sahip olabilirsiniz.

Car For Sale Simulator 2023 Özellikleri

Araçlarınızdan daha fazla gelir etmenin yolu geniş bir galeriye sahip olmaktır. Bu sebeple sattığınız araçlardan gelen kazancı galerinize yatırarak şehrin en büyük işletmesine sahip olabilirsiniz. İşletmenizin finansal durumunu takip ederek yatırımlarınıza yön verebilirsiniz.

Oyunun araba tutkunlarına sağladığı diğer avantajları ise şu şekilde sıralamak mümkün:

50’den fazla araç ve sayısız kombinasyon özelliği

Alım-satım esnasında kurulan diyaloglar

Ekspertiz sistemi

Aracın ihtiyacı olan yakıt ve yıkama özelliği

Finansal durumu göstermek için geliştirilen banka ve vergi özelliği

Car For Sale Simulator 2023 Sistem Gereksinimleri

Steam tarafından belirtilen Car For Sale Simulator 2023 sistem gereksinimleri şu şekilde: