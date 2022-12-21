OpenAI Üç Boyutlu Tasarım Yapabilen Yapay Zeka Point-E'yi Tanıttı

2022'nin teknoloji alanında en çarpıcı gelişmeleri, yapay zeka tarafında yaşandı. OpenAI ekibinin DALL-E 2 ile başlattığı metni görsele dönüştüren yapay zeka akımına MidJourney gibi diğer projeler de katıldı. DALL-E 2 ile yetinmeyen OpenAI ekibi, bugün metinden üç boyutlu nesne üretebilen Point-E'yi de tanıttı.

Şu an yapay zeka konusunda en önde gelen ekiplerden olan OpenAI'dan yeni bir proje daha geliyor. Ekip, bu sefer de girilen metni üç boyutlu nesnelere dönüşebilen Point-E'yi kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

Point-E Nasıl Çalışıyor?

DALL-E 2 ile benzer bir çalışma mantığına sahip olan Point-E, girilen komutları işleyerek başarılı bir şekilde üç boyutlu nesne nokta bulutu oluşturabiliyor. Metinden üç boyutlu nesneye geçiş, daha önceden Dream Fusion gibi projelerle mümkün hale gelmişti. Ancak Point-E'nin en büyük başarısı, saatler süren işlemi dakikalar seviyesine indirebilmesi.

Yapay zeka destekli üç boyutlu nesne oluşturmanın başta sinema ve oyun sektörü olmak üzere çeşitli alanlarda devrim yaratabileceği düşünülüyor. Çünkü üç boyutlu nesneler, uzay projelerinden bu aralar Mark Zuckerberg'ün odak noktasındaki sanal dünyalara kadar her alanda karşımıza çıkıyor.

Point-E, DALL-E 2'de olduğu gibi geniş bir kütüphaneden yararlanıyor. Öncelikle girdiğiniz metindeki nesneleri daha önceden taranan üç boyutlu nesneler kütüphanesinden bulup seçiyor. Daha sonrasında makine öğrenmesi tekniğini kullanarak istediğiniz şekilde RGB nokta bulutu oluşturuyor.

Elde edilen nokta bulutları, daha sonrasında çeşitli modelleme uygulamalarına aktarılarak şekillendirilip renklendirilebiliyor. Uzmanlar, Point-E'nin başarıya ulaşması sonucunda oyun ve sinema sektöründeki iş yükünü azaltacağını düşünüyor.