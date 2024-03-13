Full Elektrikli Rivian R2, R3 ve R3X Özellikleri ve Fiyatı

Laguna Beach’te gerçekleştirilen bir etkinlikte ünlü elektrikli araç üreticisi Rivian tarafından 3 yeni elektrikli otomobil tanıtıldı. SUV kategorisinde bulunan bu araçlar R2, R3 ve R3X olarak isimlendiriliyor. Fiyatları ise modelden modele değişiklik gösteriyor.

Bu yazımızda etkinlikte paylaşılan veriler ışığında Rivian’ın yeni SUV araçları ile ilgili tüm detayları ele alıyoruz. İşte, R2, R3 ve R3X’in özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi!

Rivian R2 Özellikleri ve Fiyatı

Markanın tanıttığı üç araçtan şimdilik en popüler olanı R2 gibi gözüküyor. Aracın kompakt bir tasarıma sahip olması dikkat çekiyor.

Tek, çift ve üçlü motor seçenekleri bulunacağı belirtilen aracın 0’dan 100 km/sa hıza ulaşma süresi 3 saniye olacak. Menzil değerinin ise 482 km’ye ulaşacağı bilgisi paylaşılmış.

R1S ile kıyaslandığında daha ekonomik bir seçenek olması bekleniyor. Markanın önceki modellerinde hakim olan tasarım anlayışını sürdüren bir model.

Arka camlarının açılabilir olması ve araçta otonom sürüş desteğinin bulunması dikkat çeken diğer başlıklar arasında yer alıyor.

R2’de 11 adet kamera ile beş adet sensöre yer verileceği belirtilmiş.İki adet torpido gözü bulunuyor.

R1S’de kapıda bulunan hoparlörler çıkarılmış böylece kapı cepleri daha geniş ve kullanışlı hale gelmiş.

Bataryasına baktığımızda aracın 4695 formatında pil hücreleri ile desteklendiğini görüyoruz. %80 oranındaki şarj dolum süresi ise 30 dakika olacak.

Bu özellikleri ile R2, Tesla Model Y’ye rakip olarak gösteriliyor. Başlangıç fiyatının ise yaklaşık 45 bin dolar olması bekleniyor. Aracın çıkış tarihi için ise 2026’nın ilk yarısı hedef gösterildi.

Rivian R3 ve R3X Özellikleri ve Fiyatı

Kompakt crossover kategorisinde yer alacak olan bu araçta da tıpkı R2 gibi RWD, çift motorlu AWD ve üç motorlu AWD seçenekleri bulunacak.

R3X ise arazi aracı olarak karşımıza çıkıyor. Üç motorlu sistem ile gelecek olan bu araçta tekerlekler daha büyük olacak. Aracın yerden yüksekliği de diğer modeller ile kıyaslandığında daha fazla.

R3 ve R3X’in NCSS olarak bilinen Tesla şarj standardı ile uyumlu olduğu bilgisi paylaşıldı.R3X’in 45.000 doların üstünde bir fiyat etiketine sahip olması beklenirken, R3’ün daha uygun fiyatla satışa çıkarılacağı düşünülüyor.

Henüz konsept tanıtımı yapılan R3 ve R3X’in R2’den sonra piyasaya sürülmesi muhtemel. R2’nin 2026 yılında çıkacağı düşünüldüğünde R3 ve R3X’in görücüye çıkması 2028’i bulabilir.

Siz bu araçları beğendiniz mi? Hangisi daha kullanışlı gözüküyor? Yorumlara yazabilirsiniz.