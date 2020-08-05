Samsung yeni amiral gemisi akıllı telefon modellerini Galaxy UNPACKED 2020 etkinliği kapsamında tanıttı. Samsung Galaxy Note 20 ve Note 20 Ultra Türkiye fiyatı belli oldu. İşte Samsung Galaxy Note 20 ve Note 20 Ultra Türkiye fiyatı.

Samsung Galaxy Note 20 Türkiye Fiyatı

Samsung Galaxy Note 20 fiyatı 9.299 TL olarak açıklandı. Samsung Galaxy Note 20 özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra Türkiye Fiyatı

Samsung Galaxy Note 20 Ultra fiyatı 12.999 TL olarak açıklandı. Samsung Galaxy Note 20 Ultra özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

Galaxy Note 20 serisi aşağıdaki renk seçenekleriyle birlikte 5 Ağustos – 3 Eylül (23:59) 2020 tarihleri arasında ön siparişle alınabilecek.

Galaxy Note 20: Mystic Bronze, Mystic Green, Mystic Gray

Galaxy Note 20 Ultra: Mystic Bronze, Mystic Black, Mystic White

Ayrıca bu tarihler arasında Samsung Galaxy Note 20 Ultra ön siparişi veren tüketiciler, kampanya koşullarını yerine getirmeleri kaydıyla Samsung Galaxy Buds Live Kablosuz Kulaklık hediyesinin de sahibi olacak.

Sizler cihazların fiyatları hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!