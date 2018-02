Samsung'un yeni nesil akıllı telefonları Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus geçtiğimiz günlerde resmi olarak tanıtıldı. Peki, Galaxy S9 Plus ile selefi Galaxy S8 Plus arasındaki farklar neler? Hangisini almalı? Bu blog yazımızda, sizler için iki cihazı detaylıca masaya yatırdık ve birçok soruya cevap verdik.

Samsung, İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi 2018 kapsamında yeni amiral gemilerini nihayet sahneye çıkardı. Üstün özellikleri ile dikkatleri üzerine çeken Galaxy S9 Plus modeli, 2018 yılının en iyi akıllı telefonlarından biri olmaya aday. Türkiye'de 5.199 TL'den başlayan fiyatlarla satılacak olan Galaxy S9 Plus, 16 Mart itibarıyla raflardaki yerini alacak.

Tamindir olarak hem Galaxy S9 hem de Galaxy S9 Plus ile ilgili tüm gelişmeleri Barcelona'daki lansmandan anbean sizlere aktardık. Peki, Güney Koreli şirketin yeni amiral gemisi, Galaxy S8 Plus'dan ne kadar farklı? Galaxy S9 Plus hangi özellikleri ile öne çıkyor? Ekrandan kameraya, işlemciden bataryaya, bellekten fiyata kadar birçok açıdan Galaxy S8 Plus ile Galaxy S9 Plus'ı sizler için karşılaştırdık.

Samsung Galaxy S8 Plus ve Samsung Galaxy S9 Plus Karşılaştırması

Galaxy S8 Plus Galaxy S9 Plus Boyutlar 159.5 x 73.4 x 8.1 mm 157.7 x 73.8 x 8.5 mm İşletim Sistemi Android 7.0 Nougat Android 8.1 Oreo Ağırlık 173 gram 189 Ekran Boyutu 6.2 inç Super AMOLED QHD+ (18.5:9) 6.2 inç Super AMOLED QHD+ (18.5:9) Ekran Çözünürlüğü 1440 x 2960 1440 x 2960 Piksel Yoğunluğu 529 ppi 531 Ön Kamera 8 MP (F1.7) 8 MP (F1.7) Arka Kamera 12 MP OIS (F1.7) 12 MP (F1.5 - F2.4) İşlemci Exynos 8895 ( 4 x 2.5GHz Exynos M2 + 4 x 1.7 GHz Cortex-A53 ) Exynos 9810 (4x 2.4GHz Cortex -A75 + 4x 1.9 GHz Cortex -A55) Grafik İşlemci Adreno 540 Adreno 630 RAM (Bellek) 4GB RAM 6GB RAM Dahili Depolama Alanı 64GB (256GB'a kadar microSD desteği) 64GB/128GB/256GB (400GB'a kadar microSD desteği) Batarya 3500 mAh 3500 mAh Video Kayıt Kalitesi 4K/30fps - 1080p/60fps 4K/120fps super slow motion video Renk Gece siyahı, titanyum grisi, leylak moru, altın ve gül pembesi Gece siyahı, titanyum grisi ve leylak moru Fiyat 4999 TL 64GB - 5.199 TL, 128GB - 5.399 TL, 256GB - 5699 TL

Samsung Galaxy S8 Plus ve Samsung Galaxy S9 Plus Arasındaki Farklar

Tasarım

Galaxy S8 Plus ile Galaxy S9 Plus tasarım anlamında birbirlerine oldukça benziyor. Geçen yıl tanıtılan Galaxy S8 Plus modelinde gördüğümüz neredeyse çerçevesiz ve kavisli hat tasarımı Galaxy S9 Plus'ta da devam ediyor.

Galaxy S9 Plus'ın arkasına baktığımızda, selefinden farklı olarak çift ana kamera bizleri karşılıyor. Ayrıca bu iki kameranın da yatay bir şekilde konumlandırıldığını belirtelim. Parmak izi okuyucu da beklediğimiz üzere cihazın arkasında, kameranın alt tarafına yerleştirilmiş durumda.

Donanım

Galaxy S8 Plus Exynos 8895 işlemcisini kullanırken, Galaxy S9 Plus ise yine Samsung’un 10 nm FinFET fabrikasyon süreci ile üretilen yeni Exynos 9810 işlemcisini kullanıyor. Kullanıcılara çok daha geniş bir ürün yelpazesi sunmak isteyen Güney Koreli şirket, Galaxy S8 Plus'ın 64GB'lık tek versiyonunun aksine, yeni amiral gemisinde 64GB 128GB ve 256 GB depolama seçenekleri sundu.

Galaxy S8 Plus 4GB RAM'e sahipken, Galaxy S9 Plus 6GB RAM ile geldi. Galaxy S9 Plus microSD kart desteği ile depolama alanını 400GB'a kadar çıkartabiliyor. Bir önceki modelde kullaıcılar en fazla 256GB'a kadar depolama imkanına sahipti. Batarya tarafında ise her iki telefon da gücünü 3500 mAh'lık bir pilden alıyor.

Galaxy S8 Plus modeli ile benzer bir şekilde IP68 sertifikasına sahip olan Galaxy S9 Plus, bu sayede 1.5 metre derinlikte suyun altında 30 dakika boyunca kalabiliyor.

Kamera

Galaxy S9 Plus modeli, kullanıcıların düşük ışıkta çok daha güzel fotoğraflar çekilmesini sağlayan f/1.5 ve f/2.4 diyafram arasında çift 12 megapiksel çözünürlüklü ISOCELL kameraya ev sahipliği yapıyor. Samsung Galaxy S8’de kullanılan 12 megapiksel kameraya göre çok daha iyi bir performans sergileyen yeni amiral gemisi, saniyede 480 kare Full HD video kaydı ve 960 FPS'e kadar yavaş çekim imkanı sunuyor.

Her iki telefonun ön tarafında ise 8 megapiksel çözünürlüğünde f/1.7 diyafram aralığına sahip bir kamera yer alıyor.

Fiyat

Galaxy S8 Plus'ın 64GB'lık versiyonu geçtiğimiz yıl 4999 TL'den satışa sunulurken, Galaxy S9 Plus ise 200 liralık bir farkla 5.199 TL'den başlayan fiyatlarla raflardaki yerini alacak.

Samsung Galaxy S9 Plus Ön İnceleme Videosu

Samsung Galaxy S8 Plus İnceleme Videosu