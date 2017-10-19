  1. Tamindir
  2. haber
  3. Sosyal Medya
  4. Sosyal Medyayı Sıkça Takip Etmek Akıl Sağlığını Bozuyor

Sosyal Medyayı Sıkça Takip Etmek Akıl Sağlığını Bozuyor

sosyal medya akıl sağlığı
Kaan Ezgimen
Kaan Ezgimen Sosyal Medya
YORUM YAZ

Kuzey California yangınları, Las Vegas saldırısı ve kasırgalar gibi geniş ve yıpratıcı felaketleri sosyal medya yoluyla takip edenlerin zihinsel açıdan tehlikede olabilecekleri açıklandı.

Yeni yapılan bir akademik araştırmaya göre, benzer toplumsal felaketleri sosyal medya hesapları ve farklı kanallardan takip eden çevrimiçi kullanıcılar, çelişkili bilgilere maruz kaldıkları için psikolojik sıkıntılar yaşayabiliyorlar.

Söz konusu bu araştırma, ABD'de Ulusal Bilimler Akademisi'nde yayınlandı. Çalışma, Las Vegas saldırısından hemen sonra kampüsü kapatılan 3.890 öğrenci üzerinde yapıldı.

Araştırmacılar, yaşanan korkunç olaydan bir hafta sonra öğrencilerden deneyimleri hakkında bilgi alarak, olayın yayınlanan haber, yorum ve görüntüleri ile ilgili beş saatlik Twitter verilerini analiz ettiler. Bu araştırmadan elde edilen veriler üniversitenin isteği üzerine anonimleştirilerek yayınlandı.

Çıkan sonuç, bu gibi kitlesel felaketlerde sosyal medya kullanıcılarının mevcut olan tüm sosyal kaynaklardan bilgi alabiliyor olmalarının olağan olduğuna işaret ederken, duygusal olarak zihinsel sağlıklarının (istemeden de olsa) etkilendiğini saptadı.

Özellikle kitlesel kriz döneminde kendilerini çaresiz hisseden insanlar, daha önce hiçbir yerde rastlamadıkları haber kalıp ve görüntülerinden son derece olumsuz etkilenebiliyorlar.

Araştırma, bu gibi söylenti ve yanlış bilgi kalıplarının özellikle akıl sağlığı için tehlikeli olabileceği sonucuna işaret ediyor. Yapılan çalışma, özellikle kriz anlarında sosyal medya ve internet üzerinde hızla ve aceleyle yayınlanan haberlerin insanlarda "Bilgiyi işleme ve inceleme kabiliyetini azaltarak" onları buhrana sürükleyebildiğine dikkat çekiyor.

Sosyal Medya Linci Can Alıyordu SOSYAL MEDYA Sosyal Medya Linci Can Alıyordu

Facebook'tan Yalan Haberlere Karşı Gazete İlanı SOSYAL MEDYA Facebook'tan Yalan Haberlere Karşı Gazete İlanı

Vegas Saldırısının Ardından YouTube Silah Modifiye Videolarını Yasakladı İNTERNET Vegas Saldırısının Ardından YouTube Silah Modifiye Videolarını Yasakladı

ETİKETLER: facebook twitter sağlık sosyal medya araştırmaları siber kriz

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

VLC Media Player VLC Media Player
VLC Media Player VLC Media Player açık kaynak kodlu olarak geliştirilen ve tamamen ücretsiz olarak dağıtılan gelişmiş bir medya oynatıcıdır. ÜCRETSİZ
Facebook Mobil Facebook Mobil
Facebook Mobil Facebook Android uygulaması sayesinde popüler sosyal medya sitesi Facebook'a Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınız üzerinden rahatlıkla ulaşabilirsiniz. ÜCRETSİZ
Windows Media Player Windows Media Player
Windows Media Player Daha estetik ve daha kullanışlı hale gelen yeni Windows Media Player 11 Türkçe sürümü ile karşınızda. ÜCRETSİZ
Facebook Messenger (APK) Facebook Messenger (APK)
Facebook Messenger (APK) Facebook Messenger (APK), Facebook arkadaşlarınızla çok daha hızlı ve eğlenceli bir şekilde mesajlaşmanıza olanak sağlayan ücretsiz bir mesajlaşma uygulamasıdır. ÜCRETSİZ
Rockstar Social Club Rockstar Social Club
Rockstar Social Club Rockstar Social Club ile Rockstar oyunlarını bilgisayarınızda oynayabilirsiniz ÜCRETSİZ
letgo: 2. El Eşya Alım & Satım letgo: 2. El Eşya Alım & Satım
letgo: 2. El Eşya Alım & Satım letgo: 2. El Eşya Alım & Satım ikinci el alışveriş yapmayı kolaylaştıran bir uygulamadır ÜCRETSİZ
Facebook Messenger Facebook Messenger
Facebook Messenger Facebook Messenger, arkadaşlarınızla sohbet edip, en son güncellemeleri takip etmenizi sağlayan pratik bir mesajlaşma programı. ÜCRETSİZ
Facebook Lite (APK) Facebook Lite (APK)
Facebook Lite (APK) Facebook Lite (APK), çok daha az mobil veri ile çok daha hızlı bir Facebook deneyimini kullanıcılarına sunan ücretsiz bir uygulamadır. ÜCRETSİZ
Twitter Twitter
Twitter Twitter, en popüler sosyal medya araçlarından biri olan Twitter'ın Android uygulamasıdır. ÜCRETSİZ

YORUMLAR