Sosyal Medyayı Sıkça Takip Etmek Akıl Sağlığını Bozuyor

Kuzey California yangınları, Las Vegas saldırısı ve kasırgalar gibi geniş ve yıpratıcı felaketleri sosyal medya yoluyla takip edenlerin zihinsel açıdan tehlikede olabilecekleri açıklandı.

Yeni yapılan bir akademik araştırmaya göre, benzer toplumsal felaketleri sosyal medya hesapları ve farklı kanallardan takip eden çevrimiçi kullanıcılar, çelişkili bilgilere maruz kaldıkları için psikolojik sıkıntılar yaşayabiliyorlar.

Söz konusu bu araştırma, ABD'de Ulusal Bilimler Akademisi'nde yayınlandı. Çalışma, Las Vegas saldırısından hemen sonra kampüsü kapatılan 3.890 öğrenci üzerinde yapıldı.

Araştırmacılar, yaşanan korkunç olaydan bir hafta sonra öğrencilerden deneyimleri hakkında bilgi alarak, olayın yayınlanan haber, yorum ve görüntüleri ile ilgili beş saatlik Twitter verilerini analiz ettiler. Bu araştırmadan elde edilen veriler üniversitenin isteği üzerine anonimleştirilerek yayınlandı.

Çıkan sonuç, bu gibi kitlesel felaketlerde sosyal medya kullanıcılarının mevcut olan tüm sosyal kaynaklardan bilgi alabiliyor olmalarının olağan olduğuna işaret ederken, duygusal olarak zihinsel sağlıklarının (istemeden de olsa) etkilendiğini saptadı.

Özellikle kitlesel kriz döneminde kendilerini çaresiz hisseden insanlar, daha önce hiçbir yerde rastlamadıkları haber kalıp ve görüntülerinden son derece olumsuz etkilenebiliyorlar.

Araştırma, bu gibi söylenti ve yanlış bilgi kalıplarının özellikle akıl sağlığı için tehlikeli olabileceği sonucuna işaret ediyor. Yapılan çalışma, özellikle kriz anlarında sosyal medya ve internet üzerinde hızla ve aceleyle yayınlanan haberlerin insanlarda "Bilgiyi işleme ve inceleme kabiliyetini azaltarak" onları buhrana sürükleyebildiğine dikkat çekiyor.