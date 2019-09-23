Sosyal Medya Etkileşimlerinizin Düşük Olmasının 5 Olası Nedeni

Yeni başlayan sosyal medya pazarlamacıları genellikle etkileşim oranı teriminin ne olduğu konusunda sorunlar yaşar. Etkileşim oranı, sosyal medya içeriklerinizle meşgul olabilecek kişilerin sayısını belirtir.

Etkileşim oranını yüksek tutmak çok fazla çaba, mücadele ve enerji gerektirir. Bütün uğraşlarınıza rağmen sosyal medya etkileşimleriniz olduğu yerde sayıyorsa belki de bu olası nedenlerden biri etkileşim oranınızı tehdit ediyordur.

1. İçerikleriniz Yeteri Kadar Çarpıcı Olmayabilir

Kabul edelim ki bir marka için tutarlı, komik, ilgi çekici ve eğlenceli içerikler oluşturmak epey zordur. Çok az pazarlamacı her gün kafasında birbirinden harika fikirler ile güne gözlerini açıyor. Çoğu pazarlamacı, hayal gücünü ve yaratıcılığını artırmak için bir plan oluşturmak zorundadır. Bir planınız var mı? Birbirinden taze, heyecan verici içerikleri düzenli olarak paylaşabiliyor musunuz?

Pazarlamacılar eskiden içerik olarak belirli zaman aralıklarında çalışmaya alışkındı ama günümüzde bundan eser kalmadı, bugün ne yazık ki bunun bir sonu yok. Her gün kalitesinden ödün vermeyen kaliteli içerikler paylaşmak zorundasınız. Markanız bir sessizliğe gömülürse müşterilerinizin diğer markalara yönelmesine izin vermiş olursunuz.

2. Reklamlar Hedef Kitleniz için Özelleştirilmiş Olmayabilir

Çoğu marka birbirinden farklı fikirlere, tutkulara, endişelere sahip insanlardan oluşan bir kitleye sahiptir. Google ya da Facebook reklamları oluştururken belirli kitle gruplarına reklamlar göstermek için özelleştirme yapabilirsiniz. İnternet sitenizi oluştururken ana sayfanızı ya da açılış sayfanızı ziyaretçinize göre özelleştirebilirsiniz.

3. Planlamanız Kötü Olabilir

Markalar çoğunlukla belirli saatler arasında paylaşımlar yapar. Bu zaman çizelgesine bağlı kalmak, etkileşim oranınızı sınırlayabilir ve doğal olarak daha fazla insana ulaşmanızı engelleyebilir. Daha fazla müşteri kazanmak için paylaşım saatlerinizi müşterilerinizin platformda en yoğun şekilde bulunduğu saatlere göre ayarlamanız gerekebilir.

Sosyal medyada etkileşim oranınızın en yüksek olduğu zamanları belirleyin ve paylaşımlarınızı bu saatlerde yapmak için çaba sarf edin.

4. İnsanların Sizi Keşfetmesini Bekliyor Olabilirsiniz

Sadece içerikleri tutarlı bir şekilde paylaşarak insanlara ulaşabileceğinizi zannediyor olabilirsiniz ama bu yeterli değildir. Hedef kitleniz bir avdır, bir avcı olarak onları yakalamanız gerekiyor. Sizi takip etmeye başlayan her insanın ilgi alanı markanızın amacına yönelik olmalı ve düzenli olarak etkileşim kurmalıdır.

İçerik paylaşmak, arkanıza yaslanmak ve insanların sizi keşfetmesini beklemek yerine markanızı öne çıkarmanız gerekiyor.

5. Ürününüz ya da Hizmetiniz İlgi Çekici Olmayabilir

Ürününüz ya da hizmetiniz ilgi çekici olmayabilir. Bunu bir meydan okuma olarak kabul edebilir ve markanızı sosyal ağlarda en iyi şekilde sunmanın bir yolunu bulabilirsiniz. Markanızın varlığını potansiyel müşterilere hissettirmelisiniz. Eğlenceli bir kişilik çizerek, yeteri kadar ilgi çekici bir konsept ya da dikkat çekici bir içerik oluştururarak insanların dikkatini üzerinize çekmeniz gerekir. Bunun için videolardan, hareketli görsellerden, müşterilerinizi tebessüm ettirecek her türlü içerik fikrine ihtiyacınız var.