Speedrun Nedir? Oyunlarda Rekor Kırma Sanatı!

Oyunlar genellikle bizlere deneyim, keşif ve rekabet sunar. Ancak bazı oyuncular için hedef çok daha farklıdır. Oyunu mümkün olan en kısa sürede bitirmek. İşte bu ekstrem ve büyüleyici disipline speedrun denir. Peki, bu sıra dışı hobi nasıl ortaya çıktı, hangi teknikleri kullanıyor ve dünya çapında devasa bir topluluğa dönüşmeyi nasıl başardı? Bu yazımızda, speedrun kavramının derinliklerine ineceğiz.

Speedrun Nedir?

Speedrun bir oyunu belirlenen kurallar çerçevesinde hile yapmadan en kısa sürede bitirme disiplinidir. Bu sadece hızlı oynamak değildir. Oyun mekaniklerini, seviye tasarımlarını ve hatta kodlama hatalarını derinlemesine anlamayı gerektirir. Speedrunnerlar milisaniyeleri kazanmak için saatlerce pratik yapar ve oyunun kodunu analiz eder. Speedrun'un çeşitli kategorileri bulunur:

Speedrun Kategorileri

Any%: Oyunu herhangi bir şekilde, mümkün olan en hızlı sürede bitirmek. Çoğu zaman hileler ve açıklar (glitches) serbesttir.

Oyunu herhangi bir şekilde, mümkün olan en hızlı sürede bitirmek. Çoğu zaman hileler ve açıklar (glitches) serbesttir. 100%: Oyunun tüm içeriğini (tüm koleksiyonlar, görevler, sırlar vb.) mümkün olan en hızlı sürede bitirmek.

Oyunun tüm içeriğini (tüm koleksiyonlar, görevler, sırlar vb.) mümkün olan en hızlı sürede bitirmek. Glitchless: Oyunu herhangi bir hata veya açık kullanmadan en hızlı şekilde bitirmek.

Oyunu herhangi bir hata veya açık kullanmadan en hızlı şekilde bitirmek. Low%: Oyunu en az eşya, yetenek veya yükseltme kullanarak bitirmek.

Oyunu en az eşya, yetenek veya yükseltme kullanarak bitirmek. Diğer Spesifik Kategoriler: Sadece belirli bir boss'u yenmek, belirli bir seviyeyi geçmek gibi oyun odaklı çok sayıda özel kategori de mevcuttur.

Speedrun Tarihçesi

Speedrun kültürünün kökleri 1980'lerin arcade salonlarına uzanır. Modern speedrun ise 1990'larda Doom ve Quake gibi FPS oyunlarıyla başladı. Oyuncular kayıtlarını paylaşıp birbirlerinin sürelerini geçmeye çalışıyordu.

İnternetin yaygınlaşmasıyla Speed Demos Archive (SDA) gibi siteler merkezi platformlar haline geldi. 2010'larda Twitch ve YouTube'un yükselişiyle speedrun devasa bir izleyici kitlesine ulaştı.

Awesome Games Done Quick (AGDQ) ve Summer Games Done Quick (SGDQ) gibi hayır etkinlikleri speedrun kültürünü küresel bir fenomene dönüştürdü. Bu etkinlikler milyonlarca dolar bağış topluyor.

Temel Speedrun Teknikleri

Speedrunner'lar, milisaniyeleri bile kazanmak için çok çeşitli karmaşık teknikler kullanırlar. İşte bazıları:

Rota Optimizasyonu (Route Optimization): Bir oyunu bitirmek için en hızlı ve verimli yolu bulma sürecidir. Bu, hangi seviyelerin atlanabileceğini, hangi düşmanların pas geçilebileceğini ve hangi hedeflere hangi sırayla ulaşılacağını belirlemeyi içerir.

Bir oyunu bitirmek için en hızlı ve verimli yolu bulma sürecidir. Bu, hangi seviyelerin atlanabileceğini, hangi düşmanların pas geçilebileceğini ve hangi hedeflere hangi sırayla ulaşılacağını belirlemeyi içerir. Glitches / Exploits (Hataları Kullanma): Oyunun programlama hatalarından veya beklenmedik davranışlarından faydalanarak normalde mümkün olmayan şeyleri yapma. Bunlar arasında duvarlardan geçme (clipping/out-of-bounds), seviyeleri atlama (level skip), eşyaları çoğaltma veya oyunun kodunu kontrol etme (arbitrary code execution) gibi ekstrem teknikler bulunabilir.

Oyunun programlama hatalarından veya beklenmedik davranışlarından faydalanarak normalde mümkün olmayan şeyleri yapma. Bunlar arasında duvarlardan geçme (clipping/out-of-bounds), seviyeleri atlama (level skip), eşyaları çoğaltma veya oyunun kodunu kontrol etme (arbitrary code execution) gibi ekstrem teknikler bulunabilir. Sequence Breaking (Akış Kırma): Oyunun tasarımcıları tarafından belirlenen normal ilerleme sırasını atlayarak oyunun daha ileri bölümlerine erken erişim sağlama.

Oyunun tasarımcıları tarafından belirlenen normal ilerleme sırasını atlayarak oyunun daha ileri bölümlerine erken erişim sağlama. Movement Tech (Hareket Teknikleri): Karakterin hareket mekaniklerini derinlemesine anlayarak maksimum hız ve verimlilikle hareket etme. "Bunny Hopping" (sürekli zıplayarak ivme kazanma), "Wave Dashing" veya "Strafe Jumping" gibi teknikler bu kategoriye girer.

Karakterin hareket mekaniklerini derinlemesine anlayarak maksimum hız ve verimlilikle hareket etme. "Bunny Hopping" (sürekli zıplayarak ivme kazanma), "Wave Dashing" veya "Strafe Jumping" gibi teknikler bu kategoriye girer. Frame Perfect Inputs (Kare Hassasiyetinde Girişler): Belirli bir hareketi yapmak veya bir açığı tetiklemek için oyunun kodu içinde tam olarak doğru zamanda, genellikle saniyenin çok küçük bir bölümünde tuşa basma veya bir komut girme yeteneği.

Belirli bir hareketi yapmak veya bir açığı tetiklemek için oyunun kodu içinde tam olarak doğru zamanda, genellikle saniyenin çok küçük bir bölümünde tuşa basma veya bir komut girme yeteneği. Segmenting / Splits (Bölümlere Ayırma): Uzun oyunları daha küçük, yönetilebilir bölümlere ayırarak her bir bölümü ayrı ayrı pratik etme. "Splits" adı verilen süreler, oyuncunun her bölümdeki ilerlemesini anlık olarak görmesini sağlar.

Kırılan Rekorlar

speedrun dünyası, sürekli olarak sınırların zorlandığı ve "imkansız" denilen rekorların bir bir kırıldığı anlarla doludur. Dünya çapında duyulmuş ve speedrun tarihinde dönüm noktası olmuş bazı ikonik rekorlar şunlardır:

Super Mario 64 – 120 Yıldız Rekorlarının Kırılması: Bu oyunun 120 yıldız kategorisinde, rekorlar onlarca yıldır milisaniye bazında geliştirilmektedir. "Sub-1:40" (1 saat 40 dakikanın altı) hedefinin aşılmasıyla başlayan serüven, uzun bir süre ulaşılamaz sanılan "Sub-1:20" (1 saat 20 dakikanın altı) hedefine kadar ilerlemiştir. Bu rekorlar, oyunun koduna dair en ufak detayların bile nasıl devasa zaman kazanımları sağlayabileceğini göstermiştir.

Bu oyunun 120 yıldız kategorisinde, rekorlar onlarca yıldır milisaniye bazında geliştirilmektedir. "Sub-1:40" (1 saat 40 dakikanın altı) hedefinin aşılmasıyla başlayan serüven, uzun bir süre ulaşılamaz sanılan "Sub-1:20" (1 saat 20 dakikanın altı) hedefine kadar ilerlemiştir. Bu rekorlar, oyunun koduna dair en ufak detayların bile nasıl devasa zaman kazanımları sağlayabileceğini göstermiştir. The Legend of Zelda: Ocarina of Time – "Arbitrary Code Execution" (Rastgele Kod Çalıştırma): Bu oyunun speedrun sahnesinde keşfedilen ve kısaca "ACE" olarak bilinen bir glitch, teorik olarak oyunu anında bitirmeyi mümkün kılmıştır. Birkaç spesifik oyun içi eylemle elde edilen bellek manipülasyonu sayesinde, oyuncuların oyunun belleğine kendi kodlarını yazarak oyunun bitiş sekansını doğrudan tetiklemeleri sağlanmıştır. Bu keşif, speedrun camiasında büyük bir şok etkisi yaratmış ve oyunun potansiyelini tamamen değiştirmiştir.

Bu oyunun speedrun sahnesinde keşfedilen ve kısaca "ACE" olarak bilinen bir glitch, teorik olarak oyunu anında bitirmeyi mümkün kılmıştır. Birkaç spesifik oyun içi eylemle elde edilen bellek manipülasyonu sayesinde, oyuncuların oyunun belleğine kendi kodlarını yazarak oyunun bitiş sekansını doğrudan tetiklemeleri sağlanmıştır. Bu keşif, speedrun camiasında büyük bir şok etkisi yaratmış ve oyunun potansiyelini tamamen değiştirmiştir. Minecraft – Random Seed Any% Rekorları: Minecraft gibi prosedürel olarak üretilen dünyalara sahip oyunlarda, her oynayışta farklı bir dünya oluştuğu için rekor kırmak daha da zorlu hale gelir. "Random Seed Any%" kategorisinde, oyuncular hızlı bir başlangıç noktası bulmak için şansın da etkili olduğu, ancak yine de inanılmaz beceri ve rota optimizasyonu gerektiren rekorlara imza atarlar. Bu rekorlar, oyuncuların yeni dünya stratejilerine ne kadar hızlı adapte olabildiğini gösterir.

Minecraft gibi prosedürel olarak üretilen dünyalara sahip oyunlarda, her oynayışta farklı bir dünya oluştuğu için rekor kırmak daha da zorlu hale gelir. "Random Seed Any%" kategorisinde, oyuncular hızlı bir başlangıç noktası bulmak için şansın da etkili olduğu, ancak yine de inanılmaz beceri ve rota optimizasyonu gerektiren rekorlara imza atarlar. Bu rekorlar, oyuncuların yeni dünya stratejilerine ne kadar hızlı adapte olabildiğini gösterir. Super Mario Bros. (NES) – Kare Hassasiyetindeki Mükemmellik: NES'in klasikleşmiş Super Mario Bros. oyununda rekor kırmak, neredeyse her hareketin kare (frame) hassasiyetinde mükemmel olmasını gerektirir. Bu oyunun dünya rekorları, insan reflekslerinin ve hafızasının sınırlarını zorlayarak, hataya yer bırakmayan, robotik denebilecek kadar kusursuz performanslarla kırılmaktadır. En ufak bir gecikme bile rekorun kaçırılmasına neden olabilir.

Speedrun Kültürü ve Topluluk

Speedrun, sadece bireysel bir başarı arayışı değil, aynı zamanda güçlü ve işbirlikçi bir topluluk etrafında şekillenir:

Rekabet ve Rekorlar: Her speedrunner'ın nihai amacı, dünya rekorlarını kırmak veya kişisel en iyi sürelerini geliştirmektir. Liderlik tabloları ve rekorların doğrulanması, bu rekabeti besler.

Her speedrunner'ın nihai amacı, dünya rekorlarını kırmak veya kişisel en iyi sürelerini geliştirmektir. Liderlik tabloları ve rekorların doğrulanması, bu rekabeti besler. Bilgi Paylaşımı ve İşbirliği: Speedrunner'lar, yeni stratejileri, açıkları veya rota optimizasyonlarını bulmak için birbirleriyle sürekli bilgi alışverişinde bulunur. Bir rekor genellikle tek bir kişinin değil, tüm topluluğun ortak çabasının bir sonucudur.

Speedrunner'lar, yeni stratejileri, açıkları veya rota optimizasyonlarını bulmak için birbirleriyle sürekli bilgi alışverişinde bulunur. Bir rekor genellikle tek bir kişinin değil, tüm topluluğun ortak çabasının bir sonucudur. Hayır Kurumu Etkinlikleri: AGDQ ve SGDQ gibi etkinlikler, speedrun'ı sadece eğlence değil, aynı zamanda küresel bir iyilik hareketi haline getirmiştir. Bu etkinliklerde toplanan milyonlarca dolar, çeşitli hayır kurumlarına bağışlanmaktadır.

AGDQ ve SGDQ gibi etkinlikler, speedrun'ı sadece eğlence değil, aynı zamanda küresel bir iyilik hareketi haline getirmiştir. Bu etkinliklerde toplanan milyonlarca dolar, çeşitli hayır kurumlarına bağışlanmaktadır. İzleyici Kitlesi: Speedrunning, oyunları oynayanlar kadar, hatta bazen daha fazla, izleyiciler için de büyük bir eğlence kaynağıdır. Karmaşık teknikleri anlamak, hataların nasıl kullanıldığını görmek ve rekor denemelerinin gerilimini yaşamak, izleyicilere eşsiz bir deneyim sunar.

Speedrun, bir oyunu bitirme sanatının en hızlı halidir; bir video oyununu en üst düzeyde anlamanın, onu adeta tersine mühendislikle çözmenin ve insan becerisinin sınırlarını zorlamanın benzersiz bir ifadesidir. Bu disiplin, oyun geliştiricilerinin bile beklemediği yolları keşfederek, oyunların derinliklerini ortaya çıkarır ve oyunculuk kavramına yeni bir boyut kazandırır.

Kırılan rekorlar ve bu rekorların ardındaki hikayeler, speedrunning'in sadece bir zaman tutma yarışından çok daha fazlası olduğunu kanıtlar. Adanmış topluluğu, paylaşılan bilgi birikimi ve heyecan verici canlı etkinlikleriyle speedrun, oyun kültürünün en dinamik ve ilham verici alanlarından biri olmaya devam edecektir.

Peki, siz hiç speedrun denediniz mi? Ya da sizi en çok etkileyen speedrun performansı hangisiydi veya hangi oyunun rekor kırılma anı sizi büyüledi? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi ve favori rekorlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın! Oyun dünyasının sıra dışı ve ilgi çekici yönlerini keşfetmeye devam etmek için Tamindir'i takipte kalın!