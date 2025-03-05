Split Fiction iki yazarın hayal dünyasında geçen co-op macera sunuyor. Hemen indirerek bu eşsiz deneyimi arkadaşınızla birlikte yaşayın!

Kemal Tavus - 18 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Hazelight Studios tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından yayınlanan Split Fiction, 6 Mart 2025'te piyasaya sürülen bir aksiyon-macera oyunudur. Oyun tamamen co-op odaklı bir deneyim sunarak, oyuncuların birlikte çalışmasını gerektiriyor.

Mio ve Zoe adında iki yazarın, yaratıcı fikirlerini çalmak için tasarlanmış yüksek teknolojili bir cihazın yanlış çalışması sonucu kendi hayal dünyalarının simülasyonunda hapsolmalarını konu alır. Bu iki yabancı anılarını ve hikayelerini koruyarak kaçabilmek için iş birliği yapmak zorundadır.

Oldukça farklı bir konusu olan Split Fiction sevdiklerinizle birlikte oynayabileceğiniz son derece hoş bir oyundur.

Oyun boyunca Zoe'nin fantastik dünyaları ve Mio'nun bilim kurgu evrenleri arasında geçiş yaparak, ejderhalar ve troller gibi fantastik yaratıklarla; siber ninjalar ve robotik yapılar gibi bilim kurgu unsurlarıyla karşılaşacaksınız. Her seviye, yeni bir görünüm, oyun stili ve mekanik sunarak oyunculara sürekli değişen bir deneyim sağlar.

Split Fiction, bölünmüş ekranlı bir macera olarak tasarlanmıştır ve iki oyuncunun koordineli bir şekilde hareket etmesini gerektirir. Oyuncular engelleri aşmak için birlikte çalışmalı ve zamanlamalarını uyumlu hale getirmelidir. Oyun platformlar arası (crossplay) desteği sayesinde farklı platformlardaki arkadaşlarınızla birlikte oynamanıza olanak tanır. Friend's Pass özelliği ile oyuna sahip olan bir oyuncu başka bir arkadaşını ücretsiz olarak oyuna davet edebilir.

Split Fiction İndir

Hemen Split Fiction indirin ve sevdiklerinizle oyun oynamanın tadını çıkarın.

Split Fiction Sistem Gereksinimleri