Suicide Squad: Kill the Justice League sistem gereksinimleri, Rocksteady Studios'un yeni oyununu oynamak isteyen çok sayıda kişi tarafından merak ediliyor çünkü bilgisayar, oyunun gereksinimleri karşılamadığı takdirde kasma problemiyle karşı karşıya kalınır.

Bu rehberde uzun süredir merak içerisinde beklenen Suicide Squad: Kill the Justice League isimli oyunun minimum ve önerilen gereksinimlerini açıkladık. Rehberimizi inceleyebilir ve Suicide Squad: Kill the Justice League oyununu PC kaldırır mı sorusunun yanıtını öğrenebilirsiniz.

Suicide Squad: Kill the Justice League Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10 (64-bit)

: Windows 10 (64-bit) İşlemci : Intel i5-8400 ya da AMD Ryzen 5 1600 3.20 Ghz

: Intel i5-8400 ya da AMD Ryzen 5 1600 3.20 Ghz Ekran Kartı : NVIDIA GTX 170 veya AMD Radeon RX Vega 56

: NVIDIA GTX 170 veya AMD Radeon RX Vega 56 DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 RAM: 16 GB

Suicide Squad: Kill the Justice League isimli oyunun düşük ayarlarda oynanabilmesi için en az Intel i5-8400 ya da AMD Ryzen 5 1600 3.20 Ghz işlemcisi gerekiyor. Ekran kartı tarafında ise en az NVIDIA GTX 170 veya AMD Radeon RX Vega 56'ya ihtiyaç duyuluyor.

Suicide Squad: Kill the Justice League Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10 (64-bit)

: Windows 10 (64-bit) İşlemci : Intel i7-10700K veya AMD Ryzen 7 5800X3D

: Intel i7-10700K veya AMD Ryzen 7 5800X3D Ekran Kartı : NVIDIA GTX 2080 ya da AMD RX 6800-XT

: NVIDIA GTX 2080 ya da AMD RX 6800-XT DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 RAM: 16 GB

Önerilen sistem gereksinimlerinde en az NVIDIA GTX 2080 ya da AMD RX 6800-XT ekran kartına ihtiyaç duyuluyor. İşlemci tarafında ise en az Intel i7-10700K veya AMD Ryzen 7 5800X3D gerekiyor.

Suicide Squad: Kill the Justice League Kaç GB?

Suicide Squad: Kill the Justice League, en az 65 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuyor. Eğer bilgisayarın depolama kısmında yeterli miktarda kullanılabilir alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı kullanarak PC'deki bazı oyunları ve programları silebilirsiniz. Böylece kolayca boş alan miktarını artırabilirsiniz.

Suicide Squad: Kill the Justice League Çıkış Tarihi

Yayıncılığını Warner Bros. Interactive Entertainment'in üstlendiği Suicide Squad: Kill the Justice League 2 Şubat 2024 tarihinde PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X / S platformlarına çıkacak.

Bu rehberde Suicide Squad: Kill the Justice League kaç GB sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları yanıtladık. Söz konusu oyun ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.