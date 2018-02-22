Tarayıcılarda 'Parolayı Kaydet' Seçeneği Nasıl Devre Dışı Bırakılır?

İnternet tarayıcılarında bulunan dahili şifre yöneticisi son derece güvensiz bir özellik diyebiliriz. Tüm parolalarınızı korumak için bilgisayarınızın oturum açma parolasını kullanması nedeniyle tercih etmemenizi önereceğimiz bu özellik için hazırladığımız rehberimizde, tarayıcılarda ‘parolaları kaydet’ seçeneği nasıl devre dışı bırakılır? Adım adım anlatacağız.

Tarayıcılarda şifreleri kaydetmenin avantajlı yönleri olsa da, güvenlik bakımından hiç de avantajlı olmadığını söyleyebilirim. Chrome, Firefox, Opera ve Edge gibi tarayıcılarda bu özelliği devre dışı bırakarak LastPass gibi güvenli bir şifre yöneticisi kullanabilirsiniz.

Google Chrome

Chrome tarayıcısını kullanıyorsanız, parolaları kaydetme seçeneğini devre dışı bırakmak için;

Ayarlar menüsüne gidiyoruz ve altta yer alan Gelişmiş ayarları göster seçeneğine tıklıyoruz.

seçeneğine tıklıyoruz. Şifreler ve Formlar menüsü altındaki Şifreleri Yönet butonuna tıklıyoruz.

menüsü altındaki butonuna tıklıyoruz. Açılan ekranda üstte Açık konumda olan radyo butonunu Kapalı konuma getiriyoruz.

Sayfanın alt kısmında varsa kayıtlı parolaları görebilirsiniz. Bunları tek tek kaldırabilirsiniz.

Mozilla Firefox

Firefox tarayıcısında ise sağ üst köşedeki hamburger menüsüne tıklıyoruz ve Seçenekler butonuna tıklıyoruz.

butonuna tıklıyoruz. Solda yer alan Gizlilik ve Güvenlik sekmesine geçtikten sonra Formlar ve Parolalar menüsü altındaki “Sitelerdeki kullanıcı adlarını ve parolaları hatırla” seçeneğinin yanındaki işareti kaldırıyoruz.

Daha önce kaydettiğiniz şifreler varsa, aynı bölümde yer alan Kayıtlı Hesaplar butonuna tıklayarak şifreleri silebilirsiniz.

Opera

Opera tarayıcısında parolaların kaydedilmesini devre dışı bırakmak için Alt + P komutuyla ya da Menü > Ayarlar adımını izleyerek Ayarlar’a giriyoruz.

komutuyla ya da adımını izleyerek Ayarlar’a giriyoruz. Soldaki Gizlilik ve Güvenlik sekmesine geçiyoruz ve Parolalar kısmındaki “Web’de girdiğim parolaları kaydetmeyi öner” seçeneğinin işaretini kaldırıyoruz.

Opera’da da şifrelerinizi kaldırmak istiyorsanız, hemen altta yer alan Tüm parolaları göster butonuna tıklayabilirsiniz.

Edge

Son olarak Edge tarayıcısında da Ayarlar > Gelişmiş Ayarları Görüntüle adımlarını izliyoruz.

adımlarını izliyoruz. Sayfayı aşağı kaydırarak Gizlilik ve Hizmetler menüsünü buluyoruz ve “Parolaları kaydetme seçeneği sun” seçeneğini Kapalı konuma getiriyoruz.

Kayıtlı Parolaları Toplu Olarak Silmek

Yukarıdaki adımları uygulayarak parola kaydetme önerilerini devre dışı bıraktıysanız ve şifrelerinizi de kaldırmak istiyorsanız, bunu toplu olarak yapma imkanından da sizlere bahsedelim. Tüm tarayıcılarda yer alan Geçmişi Sil fonksiyonunu kullanırken, silinecek veriler bölümünden Kayıtlı Şifreler’i de seçebilirsiniz.

Bunun dışında CCleaner uygulamasını kullanarak da tarayıcılarda kayıtlı olan şifrelerinizi temizleyebilmeniz mümkün.