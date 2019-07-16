Tumblr Hesabı Nasıl Silinir?

Mikro blog olarak tanımlanan Tumblr, blog servislerinin önde gelen isimlerinden biri olarak biliniyor. Paylaşımdaki basitlik, estetik tasarımlar, etkileşim imkanının büyük olması ve daha birçok özellik ile daha çok genç kullanıcılara hitap eden Tumblr, bloggerlara bir sosyal paylaşım sitesinden çok daha fazlasını veriyor.

Büyük bir merakla açılan Tumblr hesaplarının silinme nedenleri, beklentilerin karşılanmaması, kullanıcıları tatmin edememesi, çok fazla spam paylaşımın olması gibi nedenler ya da kullanıcının isteğine bağlı olabilir.

Facebook ve benzeri sosyal ağlarda bulunan hizmeti kullanmaya ara verme seçeneği maalesef ki Tumblr’da bulunmuyor. Hesabınızı dondurma, kısa bir süreliğine kilitleme gibi bir işlem yapamıyorsunuz.

Tumblr hesabınızı silmeden önce iki kere düşünmeniz gerekir çünkü Tumblr hesabınızı silerseniz hesabınız verilerinizle beraber sonsuza kadar silinmiş olur. Hesabınız silindiğinde ise kullanıcı adınızı bir başka kullanıcı yeniden alabilir.

Tumblr hesabınızı sildiğinizde beğeniler, temalar, mesajlar, açılan bloglar, fotoğraflar, alıntılar, videolar, konuşmalar, sesler bir daha geri dönmeyecek, sizi takip eden kullanıcılarla olan bütün bağınız kopacak ve artık onlarla iletişim kuramayacaksınız. Hesabınızı sildikten sonra yeniden hesap oluşturabilirsiniz fakat önceki hesabınıza ait olan hiçbir veriden kalıntı bulamazsınız.

Tumblr Hesabı Silindiğinde Neler Olur?

Ana blogunuz başta olmak üzere bütün açtığınız bloglar silinecektir.

E-posta adresiniz ve açtığınız blog adresleriniz yeniden kullanılabilir olacaktır.

Bütün takip ettiğiniz kullanıcıları otomatik olarak takipten çıkaracaksınız.

Satın aldığınız temanın başka bir bloga taşınmasını istemezseniz bu tema da hesabınız ile birlikte kaybolacaktır.

Mesajlarınız yok olacaktır. Takipçileriniz ve takip ettikleriniz sizinle Tumblr üzerinden bir daha iletişim kuramayacaktır.

üzerinden bir daha iletişim kuramayacaktır. Tumblr hesabınızı silme nedeniniz, sizi rahatsız eden insanlar ise onları engelleyerek bu sorunun üstesinden gelebilirsiniz. "Tumblr'da Rahatsız Edici Kişiler Nasıl Engellenir?" isimli yazımızı okuyarak bunu nasıl yapacağınızı öğrenebilirsiniz.

Tumblr hesabını silme konusunda halen ısrarcı ve kararlı mısınız? O halde aşağıdaki talimatları takip edebilirsiniz.

Tumblr Hesabı Nasıl Silinir?