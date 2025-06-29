MUBI
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 3,871
- DOSYA BOYUTU 27 MB
- Üretici MUBI, Inc.
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MUBI APK uygulaması ile Android cihazlarınızdan cüzi ücretlerle film izlemeniz mümkün.
MUBI APK uygulaması, Android akıllı telefon ve tabletlerinizde kullanabileceğiniz film izleme uygulamalarından bir tanesidir. Uygulamanın kendisi ücretsiz olarak sunulmakta fakat film izlemek için aylık üyelik gerektirdiğini de elbette belirtmeden geçmemek gerekli. Kolay kullanılır yapısı ve hızı sayesinde favori film izleme uygulamalarınızdan bir tanesi haline gelebileceğine inanıyorum.
Uygulamayı kurduktan sonra yedi günlük deneme süresinden faydalanabilir, bu yedi gün boyunca tamamen ücretsiz olarak film izleyebilirsiniz. Dolayısıyla uygulamanın kalitesi hakkında fikir edinmenize yardımcı olacak yeterince zaman olduğunu söylemek mümkün.
MUBI APK İndir
MUBI'nin dezavantajları arasında ise maalesef aylık olarak 30 farklı film sunulması yer alıyor. Zira her ay sizlere sunulan 30 filmle yetinmek zorunda kalıyorsunuz ve devam eden aylarda da her ay 30 filmlik bir repertuvar ortaya çıkıyor.
Uygulamanın arayüzü oldukça kolay bir şekilde hazırlanmış ve böylece indirir indirmez kullanmaya başlamak mümkün. Ayrıca aylık üyeliklerin yanında 6 aylık ve yıllık üyelikler sunulması sayesinde çok daha avantajlı fiyat düzeyleri yakalamak mümkün.
Eğer alternatif bir film izleme uygulaması arıyorsanız ve varolan diğer ücretsiz alternatiflerden sıkıldıysanız kesinlikle denemeniz gerektiğine inanıyorum.
MUBI
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 544
- DOSYA BOYUTU 125 MB
- Üretici MUBI, Inc.
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MUBI uygulaması ile iOS cihazlarınızda film izleyebilir ve istediğiniz kategoriyi rahatlıkla bulabilirsiniz.
MUBI uygulaması, iOS cihazlarınızda kolayca film izleyebilmek için kullanabileceğiniz ücretsiz uygulamalar arasında yer alıyor ve çok kolay kullanılır yapısı sayesinde kurduktan sonra hemen kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Uygulamanın kendisi ücretsiz olarak sunuluyor ancak filmleri izleyebilmek için aylık üyelik yöntemiyle ücret ödemeniz gerekiyor.
Fakat ilk olarak kurulduğunda kullanıcılara 7 günlük bir deneme süresi sunması sayesinde uygulamaya hemen para vermek zorunda değilsiniz. Dolayısıyla nasıl bir hizmet verdiğini ilk olarak test edebilir, daha sonra üyelik seçeneklerinden birini kullanabilirsiniz. Aylık, altı aylık ve yıllık üyelikler sayesinde daha avantajlı teklifler elde etmek de mümkün hale geliyor.
Uygulamanın dikkatimizi en çok çeken eksikliği ise ayda 30 filmin gösterime girmesi ve bu 30 filmi seyretmek zorunda olmanız. Yani daha fazla film seyretmek istediğinizde bunu gerçekleştirmek mümkün olmuyor. Filmlerin Apple TV üzerinden seyredilebilmesi ise elbette avantajlarından bir tanesi.
MUBI İndir
Eğer online olamayacaksanız filminizi cihazınıza indirebilir ve daha sonra çevrimdışı olarak da seyredebilirsiniz. Diğer kullanıcıların filmlere verdikleri puanlar ve yorumlar ise daha kolay karar vermenizi sağlayacaktır.
Görüntü kalitesi ve sesler bakımından herhangi bir soruna sahip olmayan uygulama yüksek çözünürlükleri destekliyor ve film izleme sırasında herhangi bir kesintiyle karşılaşmak da mümkün değil. Ancak internet bağlantınızın düzgün ve stabil olduğundan emin olmayı unutmayın.
Siz de MUBI indirin ve popüler içeriklerin hepsini rahatlıkla takip edin!