MUBI APK uygulaması ile Android cihazlarınızdan cüzi ücretlerle film izlemeniz mümkün.

Yiğit Ekim Demir - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

MUBI APK uygulaması, Android akıllı telefon ve tabletlerinizde kullanabileceğiniz film izleme uygulamalarından bir tanesidir. Uygulamanın kendisi ücretsiz olarak sunulmakta fakat film izlemek için aylık üyelik gerektirdiğini de elbette belirtmeden geçmemek gerekli. Kolay kullanılır yapısı ve hızı sayesinde favori film izleme uygulamalarınızdan bir tanesi haline gelebileceğine inanıyorum.

Uygulamayı kurduktan sonra yedi günlük deneme süresinden faydalanabilir, bu yedi gün boyunca tamamen ücretsiz olarak film izleyebilirsiniz. Dolayısıyla uygulamanın kalitesi hakkında fikir edinmenize yardımcı olacak yeterince zaman olduğunu söylemek mümkün.

MUBI APK İndir

MUBI'nin dezavantajları arasında ise maalesef aylık olarak 30 farklı film sunulması yer alıyor. Zira her ay sizlere sunulan 30 filmle yetinmek zorunda kalıyorsunuz ve devam eden aylarda da her ay 30 filmlik bir repertuvar ortaya çıkıyor.

Uygulamanın arayüzü oldukça kolay bir şekilde hazırlanmış ve böylece indirir indirmez kullanmaya başlamak mümkün. Ayrıca aylık üyeliklerin yanında 6 aylık ve yıllık üyelikler sunulması sayesinde çok daha avantajlı fiyat düzeyleri yakalamak mümkün.

Eğer alternatif bir film izleme uygulaması arıyorsanız ve varolan diğer ücretsiz alternatiflerden sıkıldıysanız kesinlikle denemeniz gerektiğine inanıyorum.