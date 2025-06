Ucuz Oyun Alma Yöntemleri: Paranız Cebinizde Kalsın!

Oyun oynamak, yediden yetmişe en çok sevdiği eğlenceli aktivitelerden biridir ancak artan oyun fiyatları ile ne yazık ki çoğu insan bu eğlenceli aktiviteden mahrum kaldı. Tabii ki bu oyun oynamanın önünde tamamen bir engel değil. Ucuz oyun alma yöntemleri sayesinde hâlâ uygun fiyatlı oyun satın almak mümkün.

İster büyük bütçeli ister bağımsız oyunlar oynamaktan keyif alıyor olun, bu rehberimizde yer alan yöntemleri kullanarak çok yüksek tutarlar ödemeden oyun sahibi olabilirsiniz. Dilerseniz, gelin bu yöntemlere yakından göz atalım.

Ucuz Oyun Alma Yolları

Fiyatları karşılaştırın.

İndirimleri takip edin.

Abonelik servislerini kullanın.

İndirimli oyun siteleri

Fiyatları Karşılaştırın

Bir oyunu satın almadan önce mutlaka diğer dijital oyun mağazalarına da göz atın. Bir oyun mağazasında 800 TL olan oyun, başka bir oyun mağazasında 500 TL olabiliyor. İki mağaza arasında fiyat bakımından adeta bir uçurum söz konusu. Bu makas, mağazaların kendi kampanya dönemlerinde daha da açılır.

İndirimleri Takip Edin

Steam ve Epic Games Store gibi popüler dijital oyun mağazaları, yılın belirli dönemlerinde çeşitli kampanyalar sunuyor. Bunun en belirgin örnekleri arasında Steam'deki "Kış İndirimleri", "Yaz İndirimleri" gibi kampanyalar yer alıyor.

Bu kampanya dönemlerinde oyunların fiyatı yüzde 90'a varan oranlarda düşebiliyor. Bu nedenle Steam indirim tarihleri, oyuncuların büyük bir kısmı için çok önemlidir. Benzer şekilde, Epic Games Store'da da "Mega İndirim" gibi büyük kampanyalar düzenleniyor.

Tabii ki kampanya takibi bu platformlarla sınırlı tutulmamalı. Bunların haricinde GOG, Ubisoft Store gibi dijital oyun mağazaları da mevcut. Bu platformlarda da yılın belirli dönemlerinde çeşitli kampanyalar yapılıyor.

Abonelik Servislerini Kullanın

Günümüzde Game Pass, EA Play, PlayStation Plus gibi birçok abonelik hizmeti bulunuyor. Abonelik hizmetleri kapsamında kütüphanede yer alan tüm oyunlara ücretsiz olarak erişilebiliyor. Bunlar arasında yüksek fiyatlı oyunlar da bulunuyor. Her oyuna tek tek ücret ödemek yerine yalnızca abonelik için ödeme yaparak çok sayıda oyunu oynayabilirsiniz.

İndirimli Oyun Siteleri

Oyunları doğrudan satın almak yerine indirimli olarak sunan siteleri de tercih edebilirsiniz. Bu hizmetleri tercih edip etmemek size kalmış ancak bu siteler arasında 5 yıldır kesintisiz olarak gerek sosyal medya gerek diğer iletişim kanallarından 7/24 hizmet vererek çok sayıda oyuncunun güvenini kazanmış Item Satış öne çıkıyor.

Item Satış CD Key sayfasında on binlerce orijinal oyun bulunuyor ve bu sayı çok yakında ikiye katlanarak daha zengin bir oyun kütüphanesi sunacak. Şu an mevcut oyunlar arasında God of War, GTA 5, The Last of US Part II, Marvel's Spider-Man 2, Mortal Kombat 11, Detroit Become Human, EA SPORTS FC 25, Red Dead Redemption 2, Assassin's Creed Shadows, Mafia serisi gibi son derece popüler yapımlar yer alıyor.

Bu sayfadaki oyunlar çeşitli indirimlerle satılıyor. Örneğin şu anda Mafia 3 Definitive Edition yüzde 99 indirim ile 1.299 TL yerine 6,99 TL fiyat etiketine sahip. CD Key sayfasındaki oyunları fiyat aralığı, platform, cihaz, oyun türü gibi filtrelerle sıralamak da mümkün. Bu da aradığınız uygun fiyatlı oyunu veya oyun türünü hızlıca bulmanızı sağlıyor.

Item Satış sadece indirimli oyun kodları sunmakla sınırlı kalmıyor, bunun yanı sıra daha birçok hizmete ulaşmanıza olanak tanıyor. Uygun fiyata Item, skin, Epin, hediye kartları gibi hizmetlerden yararlanmak da mümkün.

Bu içerik Item Satış iş birliği ile hazırlanmıştır.