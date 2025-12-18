Valorant Giriş Ekranında Kalıyor, Çözümü Nedir?
Valorant giriş ekranında kalıyor ise hangi çözüm yöntemlerinin uygulanması gerekiyor? Bu rehberde yükleme ekranında kalma hatası için yöntemleri sıralayacağız.
⚡ Önemli Bilgiler
- Valorant giriş ekranında kalıyor ise Güvenlik Duvarı'nda Valorant'a izin verin.
- Uygulanabilecek yöntemler arasında antivirüsü geçici olarak devre dışı bırakmak, ekran kartı sürücüsünü güncellemek ve antivirüsü geçici olarak kapatmak da yer alıyor.
- Farklı DNS sunucusu kullanmak ve VPN programını geçici olarak devre dışı bırakmak da sorunun düzelmesini sağlayabilir.
PC sistem gereksinimleri yeterli olmasına rağmen Valorant giriş ekranında kalıyor ise bunun birden fazla sebebi olabilir. Örneğin Windows güvenlik duvarı oyunun düzgün çalışmasını engelliyor olabilir. Öte yandan ekran kartı sürücüsü güncel değilse de böyle bir problem ile karşılaşmak mümkün.
Valorant yükleme ekranında kalıyor ise uygulanabilecek çeşitli yöntemler bulunuyor. Bu rehberde popüler online FPS oyunundaki can sıkıcı sorunu düzeltmek için hangi yöntemlere başvurulması gerektiğini açıkladık. Eğer siz de Valorant yükleme ekranında kalma hatası ile karşılaştıysanız rehberimizdeki yöntemleri inceleyin.
Valorant Giriş Ekranında Kalıyor, Çözüm Yöntemleri Neler?
- Oyunu yönetici olarak çalıştırın.
- Oyunu uyumluluk modunda çalıştırın.
- Farklı DNS sunucusu kullanın.
- VPN programını kapatın.
- Windows'u güncelleyin.
- Ekran kartı sürücüsünü güncelleyin.
- Güvenlik Duvarı'nda Valorant'a izin verin.
- Antivirüsü geçici olarak devre dışı bırakın.
- Oyunu silip tekrar yükleyin.
Oyunu Yönetici Olarak Çalıştırın
Giriş ekranında kalma hatası ile karşılaştıysanız ilk olarak oyunu yönetici olarak çalıştırmayı deneyin. Eğer problemin kaynağı sistem izinleri ile alakalıysa bu yöntem düzelmesini sağlayacaktır. Ücretsiz FPS oyunları arasında bulunan yapımın simgesine sağ tıklayın. Açılan pencere üzerinden "Yönetici olarak çalıştır" seçeneğini seçin.
Eğer bu yöntem işe yaradıysa ve oyunu her çalıştırdığınızda yönetici olarak çalışmasını istiyorsanız oyunun simgesine sağ tıklayıp "Özellikler" menüsüne girin. Bir sonraki adımda Uyumluluk sekmesinden "Bu programı yönetici olarak çalıştır" seçeneğini seçin. Böylece oyun her seferinde yönetici olarak çalışacak.
Oyunu Uyumluluk Modunda Çalıştırın
- Oyunun simgesine sağ tıklayın.
- Özellikler menüsünü seçin.
- Uyumluluk sekmesine girin.
- "Bu programın çalıştırılacağı uyumluluk modu" seçeneğini seçin.
- Windows sürümlerinden bir tanesine tıklayın.
- "Uygula" seçeneğini seçin.
- "Tamam" butonunu basın.
Farklı DNS Sunucusu Kullanın
- Görev çubuğunda arama butonuna tıklayın.
- "Ağ Bağlantılarını Görüntüle" seçeneğini seçin.
- İnternet ağının üzerine sağ tıklayın.
- "Özellikler" yazısına tıklayın.
- "İnternet Protokolü Sürüm 4" seçeneğine tıklayın.
- "Özellikler" butonuna basın.
- "Aşağıdaki DNS Sunucu adreslerini kullan" seçeneğini seçin.
- Bir DNS sunucusu girin.
- "Tamam" butonuna basın.
DNS adresiniz, web sitelerine ve oyun sunucularına bağlanmanızı sağlayan en önemli faktördür. Bazen varsayılan DNS adresiniz yavaş olabilir. Bu da oyunun yükleme ekranında kalmasına yol açabilir. Daha hızlı ve stabil bir bağlantı için Google DNS (8.8.8.8, 8.8.4.4) veya Cloudflare DNS (1.1.1.1, 1.0.0.1) gibi genel kullanıma açık sunucuları kullanmayı deneyin.
VPN Programını Kapatın
Valorant'ta giriş ekranında kalma sorunu ile karşılaşıyorsanız en basit çözüm VPN programını geçici olarak devre dışı bırakmaktır. VPN bağlantısı, oyunun sunucularına erişimi engelliyor olabilir. Programı kapattıktan sonra oyunu yeniden başlatın. Eğer sorun devam ediyorsa bir sonraki yöntemi uygulayın.
Windows'u Güncelleyin
- Windows + I kısayolunu kullanın.
- "Güncelleştirme ve Güvenlik" kategorisine girin.
- "Güncelleştirmeleri Denetle" butonuna basın.
Ekran Kartı Sürücüsünü Güncelleyin
NVIDIA, Intel ve AMD'nin resmî web sitesine girin ve ardından ekran kartınıza uygun sürücüyü bulup indirin. İndirme tamamlandıktan hemen sonra sürücüyü yükleyin. Bu adımlarla uğraşmak istemeyen kişiler için driver güncelleme programları bulunuyor. Sürücüleri otomatik olarak güncelleyen bu programlar, güncelleme sürecini çok kolay hâle getiriyor.
Güvenlik Duvarı'nda Valorant'a İzin Verin
- Windows+ı kısayolunu kullanın.
- "Güncelleştirme ve Güvenlik" kategorisini açın.
- "Güvenlik duvarı ve ağ koruması" bölümünü görüntüleyin.
- "Bir uygulamaya güvenlik duvarı üzerinden izin ver" seçeneğini seçin.
- "Ayarları Değiştir" butonuna tıklayın.
- "Başka bir uygulamaya izin ver" butonuna basın.
- Valorant'ı seçin.
- "Ortak" ve "özel" seçeneklerine basın.
- İşlemi onaylayın.
Antivirüsü Geçici Olarak Devre Dışı Bırakın
Yükleme ekranında kalma problemi devam ediyorsa bilgisayarınızda yüklü olan antivirüs programını geçici olarak devre dışı bırakın. Bu işlemi gerçekleştirdikten hemen sonra oyunu açın ve problemin düzelip düzelmediğini kontrol edin. Eğer problem düzelmediyse bir sonraki yöntemi deneyin.
Oyunu Silip Tekrar Yükleyin
Rehberde yer alan tüm yöntemleri uyguladığınız hâlde sorun devam ediyorsa oyunu silip tekrar yüklemeyi deneyin. Windows + I kısayolunu kullanarak Uygulamalar kategorisi üzerinden bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Alternatif olarak program kaldırma aracı kullanabilirsiniz. Bu programlar oyunun kapsamlı şekilde silinmesini sağlar.
Sıkça Sorulan Sorular
Valorant Neden Giriş Ekranında Takılıp Kalıyor?
Bu sorun genellikle oyunun hile koruma yazılımı olan Vanguard'ın düzgün başlamamasından veya internet bağlantınızın Riot sunucularıyla iletişim kuramamasından kaynaklanır. Ayrıca güncel olmayan ekran kartı sürücüleri veya arka planda çalışan VPN uygulamaları da oyunun açılmasını engelleyebilir.
Yükleme Ekranını Geçmek İçin VPN Kapatmak İşe Yarar mı?
Evet işe yarar. VPN programı, sunucuya bağlanırken oyunun giriş ekranında kalmasına açıyor olabilir. Bu nedenle VPN'i geçici olarak devre dışı bırakıp oyuna girmeye çalışın.
Oyunu Yönetici Olarak Çalıştırmak Neden Önemli?
Windows, güvenlik nedeniyle bazı programların internete erişmesini veya sisteme dosya yazmasını kısıtlayabilir. Valorant'ı yönetici olarak çalıştırdığınızda oyun bu kısıtlamaları aşarak hem Vanguard'ı tam yetkiyle çalıştırır hem de sunucu bağlantısını daha kararlı bir şekilde kurarak giriş ekranında takılma ihtimalini düşürür.