Corel VideoStudio, her seviyede kullanıcıya hitap eden tonlarca gelişmiş efekt ve filtre içeren video düzenleme programıdır.

Deniz Gür - 51 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Corel VideoStudio, DVD yazma seçenekleri, çeşitli geçişler, efektler, YouTube, Facebook, Flickr ve Vimeo’da paylaşım, kitaplık ve şablonlar desteğiyle birlikte gelen video düzenleme programıdır.

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Corel’in profesyonel video düzenleyici programı VideoStudio, diyalog ve arka plan sesi arasında mükemmel senkronizasyonla filmler oluşturmanıza, filmlerinizi yerleşik geliştirme aracını kullanarak DVD’ye yazmanıza ve klipleri benzersiz efektlerle kişiselleştirmenize yardımcı oluyor.

Video düzenleyici, temiz bir tasarıma sahip ve iyi yapılandırılmış özellikler paketi ile geliyor. Bununla birlikte çok sayıda video düzenleme parametresi içeriyor. Öğretici ve yardım kılavuzları, video düzenleme süreci hakkında kapsamlı ayrıntılar içeriyor. Araç, dosyalarınızı bir kitaplıkta tutmanıza yardımcı oluyor. Kitaplık, videolar, resimler ve müzikler gibi her türde öğeyi saklayabileceğiniz yer. Ayrıca projelerinize dahil edebileceğiniz çeşitli şablonlar, geçişler, efektler ve başka özellikleri bulabileceğiniz bir yer. Kitaplıktaki beğendiğiniz klipleri içe aktarabilir, küçük resimleri zaman çizelgesine sürükleyip bırakarak bir video projesine ekleyebilir, tercihlerinize göre başlıklar yerleştirebilir ve metni biçimlendirebilirsiniz. Videolar veya resimler arasına geçişler ekleyebilir ve solup gitme veya bir resmi diğerlerine dönüştürme gibi çeşitli seçenekler arasından seçim yapabilirsiniz. Ses dosyaları ekleyebilir ve zaman çizelgesine tercih edilen konuma yerleştirebilir, müzikleri kırpabilir ve solma/açma efektlerini etkinleştirebilirsiniz.

Program, 4K 3840x2160 çözünürlüğe kadar MP4-AVC/H.264 tabanlı video kameralar için XAVC S standardı desteği de sunuyor ve toplu işlemleri kullanarak profilleri farklı video formatlarına dönüştürmenize, altyazıları konuşmayla senkronize etmenize, videonun herhangi bir bölümünü yavaşlatmanıza, hızlandırılmış film oluşturmanıza imkan veriyor. Düzenlenen videoları AVI, MP4, WMV veya MOV dosya formatında kaydedebilir, ses akışlarını WMA formatında dışa aktarabilir ve kameralar, tabletler, akıllı telefonlar, oyun konsolları gibi taşınabilir cihazlarda saklanabilecek dosyalar oluşturabilir. Klipleri online olarak YouTube, Facebook, Flickr ve Vimeo’da paylaşabilir, DVD, AVCHD ve Blu-ray disklere yazdırabilirsiniz.