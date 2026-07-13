OnePlus 15R vs. Samsung Galaxy S26! Hangisini Almak Daha Mantıklı?

OnePlus 15R ve Samsung Galaxy S26, donanım konusunda ikisi de ön plana çıkan iki farklı model. İkisi de son derece etkileyici özelliklere sahip olduğu için karar vermek de hâliyle zorlaşıyor. Kullanıcılar da doğal olarak kendini "OnePlus 15R mi, Samsung Galaxy S26 mı satın alınmalı?" gibi sorulara cevap ararken buluyor.

Bu kişilerin arasında yer alıyorsanız merak etmeyin, Samsung Galaxy S26 ile OnePlus 15R karşılaştırması ile karar verme sürecinizi oldukça kolaylaştıracağız. Ekran, işlemci, batarya kapasitesi, RAM, depolama, kamera ve daha birçok yönden ikisini kıyaslayacağız. Siz de yazının sonuna geldiğinizde hangi telefonu satın almanın daha mantıklı bir karar olduğuna karar vermiş olacaksınız.

OnePlus 15R ve Samsung Galaxy S26'nın Özellikleri Neler?

Özellik OnePlus 15R Samsung Galaxy S26 Ekran Boyutu 6,83 inç 6,3 inç Ekran Teknolojisi AMOLED Dynamic AMOLED 2X Yenileme Hızı 165Hz 120Hz Çözünürlük 1272 x 2800 piksel 1080 x 2340 piksel Maksimum Parlaklık 3600 nit 2600 nit İşlemci Snapdragon 8 Gen 5 Exynos 2600 RAM 12 GB 12 GB Depolama 256 GB / 512 GB 256 GB / 512 GB Batarya Kapasitesi 7400 mAh 4300 mAh Hızlı Şarj 80W 25W Arka Kamera 50 MP ana kamera (f/1.8) + 8 MP (f/2.2) ultra geniş açılı kamera 50 MP ana kamera (f/1.8) + 10 MP (f/2.4) telefoto kamera + 12 MP (f/2.2) ultra geniş açılı kamera Ön Kamera 32 MP (f/2.0) 12 MP (f/2.2)

Ekranda OnePlus 15R mı, Samsung Galaxy S26 mı Daha İyi?

OnePlus 15R, 6,83 inçlik AMOLED ekranla birlikte geliyor. 165Hz yenileme hızı, 3600 nit maksimum parlaklık ve 1272 x 2800 piksel çözünürlük sunuyor. Bu da onu özellikle video izleyenler için uygun model hâline getiriyor. Yüksek parlaklık değeri sayesinde güneş ışığı altında bile ekrandaki içerikleri net şekilde görmenize olanak tanırken yenileme hızı ise akıcı ekran deneyimi elde etmenize yardımcı oluyor.

Samsung Galaxy S26, tek elle kullanmayı ve cepte taşımayı kolaylaştıran 6,3 inç ekran boyutuna sahip. Dynamic AMOLED 2X ekran teknolojisi ile gelen model, daha canlı renkler ve derin siyahlar gibi avantajlar sağlıyor. 120Hz yenileme hızı ve 2600 nit maksimum parlaklık sunuyor. Amiral gemisi bir model için yeterli olduğu söylenebilir ama bu özelliklerle OnePlus 15R'ın biraz gerisinde kalıyor.

Kazanan: OnePlus 15R

RAM ve Depolamada OnePlus 15R mı, Samsung Galaxy S26 mı Daha İyi?

Her iki model de 12 GB RAM seçeneği ile sunuluyor. Depolama tarafında da 256 GB ve 512 GB seçenekleri mevcut. Yani RAM ve depolama konusunda birinin diğerine göre herhangi bir üstünlüğü bulunmuyor. İkisi de aynı anda birden fazla işle uğraşanlar için etkileyici bir deneyim elde etme imkânı sağlıyor.

Kazanan: Berabere

Kamerada OnePlus 15R mı, Samsung Galaxy S26 mı Daha İyi?

Özelliklerine baktığımızda kamera konusunda üstünlüğün net bir şekilde Galaxy S26'da olduğunu görüyoruz. OnePlus 15R, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera ile birlikte geliyor.

Samsung Galaxy S26 ise 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 10 çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip telefoto kamera ve 12 çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kameraya sahip.

Kazanan: Samsung Galaxy S26

Batarya ve Şarjda OnePlus 15R mı, Samsung Galaxy S26 mı Daha İyi?

OnePlus 15R, 7400 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj desteği sunuyor. Özellikle gün içinde çok fazla güç tüketen oyun ya da uygulama kullanmıyorsanız 2 güne varan bir kullanım süresinden söz etmeyi mümkün hâle getiriyor. Samsung Galaxy S26 ise 4300 mAh'lik bir batarya ile geliyor ve 25W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu da hem batarya hem hızlı şarj konusunda üstünlüğün OnePlus 15R'a geçmesini sağlıyor.

Kazanan: OnePlus 15R

OnePlus 15R'ın mı, Samsung Galaxy S26'nın mı İşlemcisi Daha İyi?

OnePlus 15R, oyun performansı konusunda beklentileri karşılamayı başarıyor. PUBG Mobile'da ortalama 119 FPS, Call of Duty Mobile'da ortalama 90 FPS, Genshin Impact'te ortalama 59 FPS sunuyor. Gücünü aldığı Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisi, Qualcomm'un yoğun yük altında bile ideal performans sunan özel Oryon çekirdeklerini içeriyor. Bu da günün büyük kısmını oyun oynayarak geçirenler için büyük bir avantaj anlamına geliyor. İlk 10 dakikada aldığınız performansı uzun bir süre korumakta oldukça başarılı bir iş çıkarıyor.

Samsung Galaxy S26 da oldukça güçlü bir işlemci olan Exynos 2600'e sahip. Popüler mobil oyunların büyük bir kısmını sorunsuz şekilde açıyor. Düşük güç tüketimi ve mümkün olduğunca az ısınma gibi avantajlara sahip. Genshin Impact'te yüksek grafik ayarlarında ortalama 56 FPS, Mobile Legends Bang Bang'de yüksek grafik ayarlarında 120 FPS alabiliyorsunuz. Ama bazı oyunlarda bir noktadan sonra OnePlus 15R'ın Snapdragon işlemcisi gibi yüksek performansını korumaya devam edemiyor. Tabii, bu gün içinde sadece 1-2 saat oyun oynayanlar tarafından pek fark edilmeyecektir.

Kazanan: OnePlus 15R

OnePlus 15R mı, Samsung Galaxy S26 mı Satın Alınmalı?

OnePlus 15R ve Samsung Galaxy S26'nın çeşitli yönlerden birbirlerine karşı avantajları ve dezavantajları bulunuyor. Bu da direkt "X telefonu en iyisi, bunu almak en mantıklısı" gibi bir cümle kuramayacağımız anlamına geliyor. Hangisinin satın almasının daha mantıklı olduğu tamamen kullanıcı gereksinimlerine bağlı.

"Şarjım çok hızlı bitmesin, şarja takınca da çok beklemeden dolsun" diyorsanız OnePlus 15R sizin için ideal bir seçim olacaktır. Samsung Galaxy S26'nın 4300 mAh'lik bataryasının yanında dev gibi kalan bir bataryası mevcut. Size akıllı telefonu şarj etmeden uzun bir süre boyunca kullanmanın konforunu yaşama imkânı tanıyacaktır. Hızlı şarj desteği sayesinde de bekleme süresini oldukça düşürecektir.

"Ben neredeyse günün yarısından çoğunu oyun oynayarak geçiririm, çok büyük bir performans kaybı olmasın" diyenlerdenseniz yine OnePlus 15R daha mantıklı bir tercih olacaktır. Snapdragon 8 Gen 5 ve Exynos 2600 her ne kadar oyunlarda yüksek performans sunan iki işlemci olsa da Qualcomm'un Snapdragon işlemcisi, performansı korumakta bir adım daha önde.

Sizin için eğer en önemli unsur akıcı bir ekran deneyimiyse bunu size OnePlus 15R sunacaktır. Daha önce de belirttiğimiz gibi, bu telefon 165Hz yenileme hızı sunuyor. Özellikle desteklenen mobil oyunlarda rakiplere karşı epey büyük bir avantaj elde etmenizi mümkün hâle getirecektir.

En önemlisi kamera diyorsanız bakmanız gereken model kesinlikle Samsung Galaxy S26 olmalı. Samsung'un bu modeli, özellikle uzaktaki nesneleri net şekilde yakalamak istyiorsanız beklentilerinizi karşılamakta iyi bir iş çıkaracaktır. Diğer yandan daha iyi portre çekimler elde etmenize ve yüzlerin gerçeğe daha yakın çıkmasını sağlayacaktır. Ayrıca çektiğiniz manzara fotoğraflarının da çok daha net çıkmasına yardımcı olacaktır.

Editörün Yorumu

Açıkçası ben yeni bir telefon satın alacak olsam tercihim OnePlus 15R'dan yana olurdu. Batarya kapasitesi daha yüksek, daha hızlı şarj oluyor ve oyunlarda sunduğu performansı uzun bir süre boyunca korumayı başarıyor. Yenileme hızı yüksek olduğu için epey akıcı bir deneyim elde etmemi de mümkün kılacaktır.

Çok fotoğraf çeken birisi olmadığım için Samsung Galaxy S26'ya kamera artısından dolayı öncelik vermezdim. Bunun haricinde neredeyse tüm avantajlar OnePlus 15R'da toplandığı ve Galaxy S26'ya göre çok daha uygun fiyatlı olduğu için de OnePlus 15R'ı tercih ederdim. Ama dediğim gibi, satın alma kararı verirken tamamen kendi gereksinimlerinizi göz önünde bulundurmalısınız. Kamera benim için önemli değil ama sizin için çok büyük bir öncelik olabilir. Bu durumda Galaxy S26'ya bir şans vermek isteyebilirsiniz.