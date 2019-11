We Happy Few'in Son İndirilebilir İçeriği Haftaya Yayınlanacak

They Came From Below ve Lightbearer sonrasında We Happy Few için hazırlanan son indirilebilir içerik de oyuncularla buluşmaya hazır. Compulsion Games, We All Fall Down içeriğinin PlayStation 4, PC ve Xbox One için 19 Kasım 2019 tarihinde yayınlanacağını duyurdu.

Digital Deluxe sahiplerinin ek bir ücret ödemeden sahip olabilecekleri We All Fall Down, bizleri oyunun karanlık köklerine geri götürecek. Hikaye şehirde Joy kıtlığından dolayı yaşanan düzensizlik daha da kötü noktalara doğru ilerlerken, kendi sorunlarıyla mücadele eden Victoria'nın üçüncü bölümde Ollie'den kaçışının hemen sonrasında geçecek.

Orijinal oyundaki hayatta kalma mekaniklerine veda edilen We All Fall Down, hikaye anlatımı ve yoğun tempolu bir oynanış ile ön plana çıkacak. Yani yiyecek, içecek ve uyku gibi sorunlarınız olmayacak. Wellington Wells şehrini Joy ilacından tamamıyla kurtarmak için, baş düşmanınız Bobby topluluğu ile stratejik hamlelere dayalı olarak mücadele etmeniz ve halkın iç karartıcı gerçekleri öğrenmesini sağlamanız gerekecek. Topluluk ile mücadele ederken de tercih edebileceğiniz iki farklı oynanış stili var. İster yeni silahlardan kırbaç ile doğrudan çatışmaya girebilir, isterseniz dart silahını kullanarak çatılardan gizli gizli ilerleyebilirsiniz.

We All Fall Down için yayınlanan çıkış fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler dileriz!