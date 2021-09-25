Yapay Zeka, The Witcher 3 Karakterlerini Gerçek İnsanlara Dönüştürdü

The Witcher 3 karakterleri üzerinde çalışma gerçekleştirilen bir hayran, yapay zekadan yararlanarak Wild Hunt'taki denk geldiği NPC'lerin yüzünü gerçek insan yüzüne çevirdi. Oyuncunun yapay zeka kullanımı ile video oyununda yer alan karakterler daha gerçekçi bir görünüme sahip oldu.

CD Projekt RED'in Witcher serisinin son derece başarılı üçüncü oyunu, 6 yıldan uzun bir süre önce piyasaya sürüldü. Söz konusu video oyununun hala oynanmasının, oynamaya değer olmasının, onca yıl geçmesine rağmen hala popüler bir video oyunu olmasının nedeninin mod geliştirme topluluğu olduğu düşünülüyor.

Video oyunlarında yaşlılık söz konusu olduğunda göz önüne getirilen faktör olarak oyunun çıkış tarihi değil, mevcut teknolojik ilerlemeye karşın ne kadar eski grafiklere sahip olduğu dikkate alınıyor. Bu elbette ki Witcher 3'ün grafiklerinin kötü olduğu anlamına gelmiyor ancak oyunun görüntü kalitesi, dokuları, yapıları eskisi kadar devrim niteliğinde bir kalitede değil.

Witcher 3 topluluğu da bunun farkında olduğundan oyunu daha etkileyici bir hale getirmenin peşine düşüp oyunun mevcut ilerlemelere yakın hale getirme hedefi doğrultusunda adımlar attı.

Witcher 3'teki görsel iyileştirmeler genellikle modlar aracılığı ile yapılır ama bir Reddit kullanıcısı olan gutekx12, farklı bir yöntem izledi. Mod geliştirmek yerine oyun boyunca rastladığı NPC'lerin görünümünü yapay zekadan yardım alarak iyileştirdi. Bu işlemin sonucunda ise olduğundan çok daha gerçekçi görünen karakterler elde etti.

The Witcher 3 Karakterleri Gerçekte Nasıl Görünüyor?

Gutekx12, yapay zekadan yardım alarak yeniden tasarladığı karakterler ile bu karakterlerin orijinal hallerinin yan yana olduğu fotoğraflar hazırlayarak NPC'lerin öncesi ve sonrasını gösteren karşılaştırmayı topluluğun bir parçası olan diğer oyuncularla buluşturdu.

Reddit kullanıcısı, daha sonra yapay zeka ile oyunun ana karakterlerine müdahale etmeyi denedi ancak sonuç onları bir hayli garip gösterdi. Kullanıcı bu nedenle ana karakterler üzerinde yapılan iyileştirmeden bazı görüntülerin daha ileri bir tarihte paylaşabileceğini söyledi.

Gutekx12'nin yapay zekasının verdiği sonuç ile aynı sonucu verecek kadar ileri seviyede olmasa da The Witcher 3'teki karakterleri gerçekçi hale getiren birçok mod bulunuyor. Bunların çoğu, Geralt'ın tüm ten rengini Henry Cavil'ın ten rengine yakın hale getiriyor ve ana karakterlerinin yanı sıra NPC'leri de gerçekçi bir görünüme kavuşturuyor.