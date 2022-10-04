CD Projekt Red Bombayı Patlattı: Yeni The Witcher Üçlemesi Geliyor!

Tüm zamanların belki de en çok sevilen oyunlarından biri olmayı başarmış The Witcher 3, dünya çapında milyonlarca kullanıcıyı yakalayarak yaratıcısı CD Projekt Red'e büyük başarılar kazandırmıştı. En son çıkardıkları Cyberpunk 2077'nin oyuncular tarafından büyük bir hüsranla karşılanması sonrasında itibarını yeniden toparlamaya çalışan şirket, güvendiği sulara dönerek yeni The Witcher oyunları çıkaracağını duyurdu.

Firmanın yenilenme aşamasında başlattığını strateji güncellemesi kapsamında The Witcher serisinin yeni bir üçlemeyle devam edeceği açıkladı. Yeni projelerin içerisinde The Witcher serisi için ana oyunlar olarak sayılabilecek bir üçleme, Canis Majoris adında yan bir proje ve Witcher evreninde geçen multiplayer odaklı RPG oyunu yer alıyor.

CD Projekt Red'ten Yine Uzun Vadeli Planlar!

Oyuncuları en çok bekleten firmalardan biri olarak bilinen CD Projekt Red, yine uzun vadeli planların peşinde. Strateji güncellemesi kapsamında büyük bir işe girişen firma, The Witcher serisi için getirilecek 5 yeni projenin yanında Cyberpunk 2077 ve daha önce adını duymadığımız bir büyük oyun daha yapacak.

Project Sirius adıyla tanıtılan ilk proje, Witcher evreninde geçecek ve CD Projekt Red tarafından satın alınan The Molasses Flood tarafından yapılacak. CD Projekt Red, oyunun RPG özelliklerini taşıdığı gibi hem tek oyunculu hem de çok oyunculu olacağını açıkladı.

Asıl beklenen güncelleme ise ana seri hakkında oldu. Firma, kendileri tarafından geliştirilen ve önümüzdeki 6 sene içerisinde tamamlanması beklenen yeni Witcher üçlemesini duyurdu. 150'den fazla kişinin büyük çabasıyla geliştirilen projenin şu an ön yapım aşamasında olduğu belirtildi.

Project Canis Majoris ise yine Witcher evreninde geçen bir spin-off olacak. Unreal Engine 5 ile geliştirilecek oyunun açık dünya - RPG ögelerini taşıyacağı açıklandı. Şimdilik bu üç proje için de çıkış tarihi verilmedi.

Cyberpunk 2077'nin Devamı ve Yeni Bir IP Yolda

CD Projekt Red'in iddialı strateji güncellemesinde bir diğer ilgi çeken paylaşım ise Cyberpunk 2077 oldu. İlk çıktığı dönemde barındırdığı hatalar ve firmanın verdiği sözleri tutmaması sebebiyle hem oyuncular hem de sektör tarafından yerden yere vurulan oyun, yapılan son güncellemelerle kendini toparlamaya başladı. Bugün duyurulan bilgilere göre ise Cyberpunk markasını bırakmak istemeyen firma, Project Orion ismiyle yeni bir devam oyunu yapacak. Geçtiğimiz haftalarda duyurulan Phantom Liberty adlı Cyberpunk 2077 genişleme paketi de firmanın gelecek planları arasında yer alıyor.

Oyuncuları heyecanlandıran bir diğer açıklama da yeni bir IP hakkında geldi. The Witcher ve Cyberpunk 2077 evrenlerinde geçmeyen, daha önce adını duymadığımız bir yapım üzerinde çalıştıklarını açıklayan firma, oyunu Project Hadar olarak tanıttı. Tamamen yeni bir marka ve büyük bir oyun olacağı açıklanan Project Hadar hakkında yapım aşamasına geçildiği bilgisi dışında başka bir detay verilmedi.

Firmanın yayınladığı 14 dakikalık strateji güncellemesi videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.