The Witcher'ın 3. Sezon Fragmanı Yayında
Fantastik kurgu alanında çığır açan The Witcher'ın merakla beklenen 3. sezon fragmanını paylaşıldı. İşte detaylar !
Yayımlanan fragman, seriye dair bilinen hemen hemen her şeyi gösteriyor: Kanlı savaşlar, korkunç canavarlar, ateşli büyü ve sosyal bir ilişkide çok garip görünen Geralt. Tarafsız duruşundan taviz vermeyen Geralt, mücadelesi için çok zaman harcıyor.
The Witcher'ın 3. sezonu 29 Haziran'da Netflix'te yayınlanacak. Tıpkı Stranger Things gibi, fantazi şovun son sezonu da iki bölüme ayrılacak. Birinci kısım Haziran'da, ikinci kısım ise Temmuz'da çıkacak.
Netflix, ilk sezonu 2019'da piyasaya çıktığından beri sürekli olarak Witcher evrenini genişletiyor. İki sezon boyunca yoğun ilgi gören dizi Netflix tarafından 3. sezonuyla ödüllendiriliyor.
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Henry Cavill'in Yer Aldığı Son Sezon
The Witcher'ın üçüncü sezonu Henry Cavill'in Geralt rolünde yer alacağı son sezon olacak. Dedikodular doğruysa, bu son sezonda Geralt rolünü Liam Hemsworth'e devredecek ve 4. sezondan itibaren dizinin mutlak başrolü olmayacak.
Dizinin 3. sezon oyuncu kadrosu şu şekilde:
- Henry Cavill
- Anya Chalotra
- Freya Allan
- Eamon Farren
- Myanna Buring
- Mimi Ndiweni
- Anna Shaffer
- Royce Pierreson
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