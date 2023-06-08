The Witcher'ın 3. Sezon Fragmanı Yayında

Yayımlanan fragman, seriye dair bilinen hemen hemen her şeyi gösteriyor: Kanlı savaşlar, korkunç canavarlar, ateşli büyü ve sosyal bir ilişkide çok garip görünen Geralt. Tarafsız duruşundan taviz vermeyen Geralt, mücadelesi için çok zaman harcıyor.

The Witcher'ın 3. sezonu 29 Haziran'da Netflix'te yayınlanacak. Tıpkı Stranger Things gibi, fantazi şovun son sezonu da iki bölüme ayrılacak. Birinci kısım Haziran'da, ikinci kısım ise Temmuz'da çıkacak.

Netflix, ilk sezonu 2019'da piyasaya çıktığından beri sürekli olarak Witcher evrenini genişletiyor. İki sezon boyunca yoğun ilgi gören dizi Netflix tarafından 3. sezonuyla ödüllendiriliyor.

Henry Cavill'in Yer Aldığı Son Sezon

The Witcher'ın üçüncü sezonu Henry Cavill'in Geralt rolünde yer alacağı son sezon olacak. Dedikodular doğruysa, bu son sezonda Geralt rolünü Liam Hemsworth'e devredecek ve 4. sezondan itibaren dizinin mutlak başrolü olmayacak.

Dizinin 3. sezon oyuncu kadrosu şu şekilde:

Henry Cavill

Anya Chalotra

Freya Allan

Eamon Farren

Myanna Buring

Mimi Ndiweni

Anna Shaffer

Royce Pierreson

The Witcher 3. Sezon Fragmanı