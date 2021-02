Cyberpunk 2077 ve The Witcher 3 PS1'de Nasıl Görünürdü?

CD Projekt RED tarafından geliştirilen The Witcher 3: Wild Hunt, üçüncü şahıs nişancı (first person shooter) türünde rol yapma oyunlarını seven birçok oyuncunun hoşuna gitmiş ve etkileyici grafikleri ile video oyunları ile çok fazla içli dışlı olmayan kişilerin bile ilgisini üzerinde toplamıştı. Peki, Cyberpunk 2077 ve The Witcher 3 PS1 (PlayStation 1) için piyasaya sürülseydi oyuncuları nasıl video oyunları bekleyecekti?

Cyberpunk 2077 ile The Witcher 3 PS1 Sürümü Nasıl Görünüyor?

Günümüzde piyasaya sürülmeye devam eden birçok video oyunu, birbirinden etkileyici grafikleri ve sürükleyiciliği ile ön plana çıkıyor. Yeni video oyunlarını olumlu etkileyen bütün bu yenilikler, gözünü bu tür oyunların yer aldığı bir oyun dünyasına açmış oyuncular açısından her ne kadar mükemmel gibi görünüyor olsa da eski nesil oyuncular, yeni video oyunlarının kendine özgü tüm etkileyici özelliklerine rağmen çok fazla keyif alamıyor.

Video oyunlarında grafiğin ön planda olmadığı zamanlarda oyun oynamaya başlamış kişiler, günümüzde görsel şölen sunan oyunlara da enteresan sorularla yaklaşma eğiliminde oluyor. Bu sorulardan bir tanesi, sizin de tahmin edebileceğiniz gibi, oyun geliştiricilerinin herhangi yeni bir oyunun eski kısıtlayıcı koşullar altında geliştirse nasıl görüneceği oluyor.

Siz de bu sorunun cevabını merak edenlerdenseniz muhtemelen The Witcher 3'ün PlayStation 1'de nasıl görüneceğini merak etmişsinizdir. Eski nesil oyuncuların bu konuya ilişkin soru işaretlerini gidermek için hazırlanan bir video ise eski nesil oyuncuların merak ettiği bu sorunun cevabını veriyor: The Witcher 3, PlayStation 1'e çıkarılsaydı nasıl görünürdü?

Aşağıda yer alan videoda da görebileceğiniz gibi Canavar Avcısı Rivialı Geralt'ın küvetteki haline yer veriliyor. 2015 yılında piyasaya sürülen video oyununun çok daha düşük çözünürlükteki açılış sahnesi elbette ki zamanının büyük bir çoğunluğunu yeni çıkan oyunları oynayarak geçirenlerin sevebileceği kalitede bir görüntü sunmuyor fakat eski günlere gitmek isteyenler için harika bir video olduğunu söylemek gerekiyor.

Anders Lundbjörk tarafından yüklenen bu The Witcher 3 videosunun ayrıca "Cyberpunk 2077, PlayStation 1'de nasıl görünürdü?" versiyonunun olduğunu da unutmamamız gerekiyor. Cyberpunk 2077 PS1 sürümünü gösteren video, oyundaki hataları göstermekten de geri kalmıyor. 21 Aralık'ta yüklenen videoyu da aşağıdaki medya oynatıcısından izleyebilirsiniz.