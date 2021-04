Amazon'un Yüzüklerin Efendisi Oyunu İptal Edildi: İşte Nedeni!

Yüzüklerin Efendisi oyunu hakkında oyuncuları üzen bir açıklama geldi. Amazon tarafından yapılan açıklama ile birlikte The Lord of The Rings isimli yapımın iptal edildiği ortaya çıktı. Peki, dünya genelinde milyonlarca oyuncu tarafından sabırsızlıkla beklenen MMO türündeki video oyunu neden iptal edildi?

Yüzüklerin Efendisi Oyunu Neden İptal Edildi?

Dünyanın en büyük e-ticaret platformu Amazon firmasının bir bölümü olan Amazon Games, 2019 yılında The Lord of The Rings oyunu duyurmuştu. John Ronald Reuel Tolkien'in romanına dayanan video oyunu, Yüzüklerin Efendisi evrenini başarılı bir şekilde yansıtmayı vadediyordu.

Duyurulduğu ilk günden itibaren dünya genelinde çok sayıda oyuncu tarafından merakla beklenen video oyunu iptal edildi. Amazon ile Tencent firmalarının anlaşamaması nedeniyle iptal kararı verildi. 2 yıldır geliştirme aşamasında olan The Lord of The Rings oyununun iptal edilmesi, çok sayıda oyuncuyu hayal kırıklığına uğrattı.

MMO türündeki yapım Amazon Games Studios ve Leyou Technologies Holdings Ltd. tarafından geliştiriliyordu. Çin merkezli oyun firması Tencent, aralık ayında Leyou Technologies Holdings Ltd. İsimli firmayı satın almıştı. Bloomberg'deki habere göre Satın alma ile birlikte ortaya çıkan sözleşme müzakereleri, Amazon ile Tencent arasında bir anlaşmazlığın ortaya çıkmasına yol açtı.

Bir Amazon sözcüsü, konu hakkında yaptığı açıklamada, Tencent'in Leyou firmasını satın almasının ardından anlaşmazlık yaşandığını doğruladı. Şirketin sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "Yüzüklerin Efendisi IP'sini seviyoruz ve bu oyunu oyunculara sunmayacağımız için hayal kırıklığına uğradık" ifadelerine yer verildi.

Söz konusu video oyunu üzerinde çalışan Amazon ekibi farklı projerlerde çalışacak. E-ticaret devi Amazon'un bu zamana kadar başarılı bir video oyunu yayımlayamadı. Şirket, daha önce duyurulan Breakaway ve Crucible isimli oyunlarını da iptal etti. Firmanın New World isimli yapımı ise defalarca ertelendi. New World'ün iptal edilip edilmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

Twitch isimli canlı yayın platformunun sahibi olan Amazon'un video oyunu bölümü yıllardır hedeflenen başarıyı elde edemedi. Amazon ayrıca şu anda The Lord of The Rings dizisi üzerinde de çalışıyor. Aktarılan bilgilere göre dizinin ilk sezonu için 465 milyon dolar gözden çıkarıldı.