Yüzüklerin Efendisi Anime Filmi Geliyor!

Yüzüklerin Efendisi anime filmi ile seyircilerin karşısına çıkacak. "Yüzüklerin Efendisi: The War of the Rohirrim" ismi ile gelecek filmin yönetmeni ise Ghost in the Shell: SAC_2045'in yönetmenlerinden Kenji Kamiyama olacak.

Warner Bros. Animation ve New Line Cinema iş birliğinde hazırlanacak The War of the Rohirrim'in çalışmalarına filmin dünya çapında bir an önce beyaz perdeye çıkması için süratle devam ediliyor. Rohirrim'in Savaşı'nın yönetmeni Kenji Kamiyama'ya Oscar ödüllü bir yapım olan Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü'nün yazarı Philippa Boyens danışmanlık yapacak.

Kamiyana daha önce Blade Runner: Black Lotus ve Ghost in the Shell: Stand Alone Complex gibi projelerde yer almıştı. Deadline'da yer alan bilgilere göre yapımcılığı üstlenecek isim Joseph Chou olacak. Filmin senaryosu ise Siyah Kristal: Direniş Çağı'ndan tanınan Jeffrey Addis ve Will Matthews tarafından kaleme alınacak. Film, Yüzüklerin Efendisi üçlemesinden yaklaşık 250 yıl öncesine odaklanacak.

Yüzüklerin Efendisi Anime Filmi Ne Zaman Çıkacak?

Filmin çıkış tarihi şimdilik bilinmiyor ancak filmin arkasındaki ekip çalışmaları hızlandırmak için elinden geleni yapıyor.

Carolyn Blackwood ve Richard Brener, film hakkında yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdiler:

"Biz New Line olarak John Ronald Reuel Tolkien'ın yarattığı olağanüstü dünyaya derinden bir yakınlık hissediyoruz. Bu nedenle Warner Bros. Animation ekibi ile Orta Dünya'ya geri dönme fırsatı bizim için rüyanın gerçekleşmesi ile eş değerdir. Hayranlar Miğfer Dibi'nin şimdiye kadar çekilmiş en büyük savaşlardan biri olarak biliyor. Bu yaratıcı kişilerin çoğu ve dümendeki Kenji Kamiyama ile savaşın yeni bir versiyonunu sunmak kadar başka hiçbir şeyde heyecanlı olamazdık."

Warner Bros. Animation Başkanı Sam Register, film ile ilgili açıklamasında "Bu, J. R. R. Tolkien'ın dünyasının daha önce hiç anlatılmamış destansı bir tasviri olacak. Her iki film üçlemesinin arkasındaki inanılmaz yeteneklerle olmaktan onur duyuyoruz" dedi ve açıklamasını "Ve sonunda başlıyor" sözü ile sonlandırdı.

Siz Yüzüklerin Efendisi ile ilgili bu yeni proje hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce ortaya nasıl bir yapım çıkacak? Film ile ilgili bütün düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.