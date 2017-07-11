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Bu Sabah Ölüm Asterodi Dünyayı Teğet Geçecek

Bu Sabah

Rus astronom ve bilim insanlarının "ölüm asteroidi" olarak adlandırdıkları MC4 kod adlı bir göktaşı, bu sabah 09:00 ile 09:40 saatleri arasında gezegenimizi teğet geçecek.

Bu sabah, Türkiye saatiyle saat 09.00 ila 09.40 arasında Dünya'ya en yakın noktaya yaklaşacak olan MC4'ün çapı, 260 metre olarak tanımlanıyor. Her ne kadar, gezegene yakın bir şekilde yoluna devam etse de MC4 Dünya'ya 2.9 milyon kilometre kadar yaklaşabilecek. Yapılan açıklamalara göre söz konusu bu mesafe, gezegen için her hangi bir tehdit oluşturmuyor.

Rus haber ajansı Sputnik'in bildirdiğine göre Rus bilim insanları, "Bu boyutta bir göktaşı dünyaya çarpsaydı yeryüzündeki hayatı tamamen ortadan kaldırabilirdi" şeklinde bir beyanda bulundular. Öte yandan, sadece Rusya değil, Fransa'nın Cote d'Azure rasathanesinden astrofizikçi Patrick Michel'da, "Eğer MC4'ten daha küçük, mesela 150 metre çapında bir göktaşı dünyaya düşerse, ortaya çıkan enerji Hiroşima'ya atılan atom bombasının 10 bin katı değerinde olur" dedi.

MC4 çıplak gözle izlenemeyecek. Saatte 75 bin kilometre hızla yoluna devam edecek olan göktaşının, Dünya'ya güvenli bir mesafeden geçecek olan tespit edilmiş diğer 1,700 göktaşından pek bir farkı yok. Ancak yine de bu göktaşlarının hepsi "potansiyel tehlike" olarak tanımlanıyor ve dikkatle gözleniyorlar.

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Yazar: - 11.07.2017

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